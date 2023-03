Volejbolisti ārzemēs: Platačs – rezultatīvs divās Čehijas čempionāta 'play-off' spēlēs

Rezultatīvi Čehijas čempionāta ceturtdaļfinālu sācis Kristaps Platačs, bet Somijas – Kristers Dardzāns. Deniss Petrovs vienā no divām uzvarām Francijas "Ligue B" ceturtdaļfinālā atkal atzīts par mača labāko spēlētāju Kipras kausa finālā iekļūt nav izdevies Tomam Vanagam, bet rezultatīvi Beļģijā aizvadītajā nedēļā nospēlēja Renārs Pauls Jansons.

Vīrieši

"PlusLiga" sacensībās Polijā Uģa Krastiņa trenētā Ukrainas vienība Ļvovas "Barkom-Kažaņi" viesos ar 1-3 (14:25, 13:25, 25:17, 15:25) zaudēja vicelīderei Zaverces "Warta". Pēc 29 spēlēm Ļvivas klubs ar 27 punktiem ieņem 13. vietu 16 komandu konkurencē.



Francijas "Ligue B" ceturtdaļfinālā divas uzvaras svinējusi Denisa Petrova pārstāvētā "Cannes", kas izbraukumā ar 3-1 (19:25, 25:18, 25:19, 25:18) un 3-0 (25:18, 25:22, 25:18) pieveica "Rennes".

Petrovs pirmajā cīņā guva trīs punktus – pa vienam blokā, ar servi un vienīgajā uzbrukumā, bet otrajā mačā viņš divreiz izcēlās blokā, kā arī guva punktu vienā no diviem uzbrukumiem un tika atzīts par spēles pirmo "zvaigzni".

Gustava Freimaņa pārstāvētā "Ajaccio" sērijā līdz trim uzvarām izcīnīja vienu panākumu. Vispirms viesos ar 2-3 (25:22, 23:25, 26:28, 25:21, 16:18) tika zaudēts "Saint-Jean d'Illac", bet pēc tam svinēta uzvara ar 3-2 (19:25, 25:23, 25:21, 21:25, 15:11). Freimanis pirmajā cīņā spēlēja epizodiski un punktus neguva, bet otrajā, darbojoties ierastajā pirmā tempa spēlētāja pozīcijā, guva septiņus punktus, ar bloku gūstot vienu punktu, kā arī realizējot sešus no desmit uzbrukuma sitieniem.

Divreiz zaudējumu izbraukumā cieta Romāna Sauša pārstāvētā "Martigues", kas ar 0-3 (18:25, 22:25, 34:36) un 0-3 (23:25, 26:28, 15:25) piekāpās pamatturnīra uzvarētājai "Mende Lozere". Saušs pirmajā spēlē guva 12 punktus. Rezultatīvi bija 11 no 23 uzbrukumiem, bet vēl vienu punktu Latvijas izlases otrā tempa uzbrucējs guva ar bloku. Otrajā cīņā viņa kontā četri 13 uzbrukumos gūti punkti.

Čehijas čempionāta "play-off" turnīru ar divām uzvarām sāka Pāvela Jemeļjanova Liberecas "Dukla", kas mājās ar 3-2 (18:25, 25:23, 23:25, 25:15, 15:8) un izbraukumā ar 3-0 (25:15, 25:18, 25:20) pieveica Zlīnas "Fatra".

Kristapa Platača "Kladno" vispirms izbraukumā ar 2-3 (25:22, 11:25, 22:25, 29:27, 10:15) piekāpās Prāgas "Lvi" un pēc tam mājās ar 3-2 (16:25, 25:22, 25:22, 26:28, 15:12) pieveica galvaspilsētas klubu. Platačs pirmajā cīņā no 17 punktiem divus punktus guva blokā, vienu – ar servi, kā arī punktā pārvērta 14 no 36 uzbrukumiem. Otrajā spēlē divus no 22 punktiem viņš guva ar bloku, kā arī mērķi sasniedza 20 no 38 uzbrukumiem. Abās spēlēs diagonālais uzbrucējs bija rezultatīvākais komandas spēlētājs.

Somijas čempionātā Kristera Dardzāna pārstāvētā Loimā "Hurrikaani" uzvarēja vienā no divām ceturtdaļfināla spēlēm. Vispirms viesos ar 1-3 (18:25, 25:15, 17:25, 24:26) nācās piekāpties Raisio "Loimu", bet mājās izdevās revanšēties ar 3-1 (25:21, 21:25, 25:21, 25:21). Kristers pirmajā mačā no 21 punkta pa diviem punktiem guva ar servi un bloku, kā arī punktos pārvērta 17 no 46 uzbrukumiem. Otrajā cīņā viņš guva 17 punktus, pa punktam gūstot ar servi un bloku, kā arī uzbrūkot ar 48% efektivitāti (15/31). Abās cīņās viņš kļuva par spēles rezultatīvāko dalībnieku.

Cīņā par palikšanu virslīgā Aivara Petruševica pārstāvētā Kījervi "Kyky-Betset" sērijā ir vadībā ar 2-1. Kījervi klubs pieveica Vantā "Ducks" viesos ar 3-0 (25:23, 25:22, 25:18) un mājās ar 3-0 (25:21, 25:18, 25:23), bet izbraukumā ar 1-3 (21:25, 25:23, 25:27, 17:25) piekāpās "pīlēm". Petruševics pirmajā cīņā guva punktus deviņos no 28 uzbrukumiem, otrajā trīs no 14 punktiem guva ar servi, kā arī uzbrukumā realizēja 11 no 24 uzbrukumiem, bet trešajā punktā pārvērta 12 no 29 uzbrukumiem.

Beļģijas čempionātā Renāra Paula Jansona pārstāvētā Ālstas "Lindemans" labāko sešinieka cīņās viesos ar 1-3 (25:18, 28:30, 18:25, 23:25) zaudēja Gentes "Caruur". Renārs ar 17 punktiem kļuva par rezultatīvāko savā komandā. Punktu viņš guva ar bloku, kā arī realizēja pusi no 32 uzbrukumiem.

Turnīrā par septīto vietu Jāņa Medeņa pārstāvētā Ahelas "Tectum" mājās ar 0-3 (20:25, 24:26, 21:25) zaudēja Monsengibēras "AxisGuibertin". Medenis laukumā atradās epizodiski, gūstot sešus punktus – vienu ar servi, bet piecus – uzbrukumā, realizējot 42% uzbrukumu.

Bez izcīnītiem punktiem "Lindemans" labāko sešiniekā ir pēdējā vietā, bet Ahelas "Tectum" atpalicēju trijniekā ar četriem punktiem ieņem otro vietu.

Rumānijas čempionāta "play-off" turnīru ar zaudējumu sāka Edvīna Skrūdera pārstāvētā Bukarestes "Rapid", kas izbraukuma spēlē ar 2-3 (23:25, 25:20, 22:25, 25:14, 12:15) piekāpās Krajovas SCMU. Edvīns laukumā uz maiņu devās pirmajā setā, līdz cīņas beigām gūstot vienu punktu ar bloku.

Portugāles čempionāta pusfinālu ar uzvaru sākusi Toma Švana pārstāvētā Lisabonas "Sporting", kas mājās ar 3-0 (25:21, 25:21, 25:19) pieveica Praja da Vitorijas "Fonte do Bastardo". Latvijas volejbolists guva četrus punktus – vienu ar servi, divu – blokā, kā arī realizēja vienu no trim uzbrukuma sitieniem.

Kipras kausa finālā neizdevās iekļūt Toma Vanaga pārstāvētajai Nikosijas APOEL, kas mājās Famagustas "Anorthosis" pieveica ar 3-0 (25:20, 25:21, 25:18), bet viesos piekāpās ar 1-3 (25:22, 23:25, 21:25, 14:25), bet "zelta setā" – ar 8:15.

Sievietes

Somijas čempionātā divu turnīra vājāko komandu cīņā par palikšanu virslīgā igauņu speciālista Avo Kēla vadītā un Paulas Ņečiporukas pārstāvētā Rovaniemi "Arctic Volley" mājās ar 3-0 (25:21, 25:21, 25:15) pieveica un ar 1-3 (25:17, 28:30, 14:25, 21:25) zaudēja Nurmo "Jymy", bet izbraukumā piekāpās pretiniecēm ar 0-3 (16:25, 21:25, 22:25) un 0-3 (21:25, 22:25, 18:25). Paula guva attiecīgi 11, 16, 8 un 13 punktus.

Šveices čempionātā Petras Ņečiporukas pārstāvētā "Geneve" otrajā pusfināla cīņā par 5.-8. vietu mājās ar 2-3 (20:25, 25:21, 25:20, 16:25, 12:15) piekāpās Šafhauzenas "Kanti". Petra guva divus punktus ar bloku, kā arī vienu punktu 16 uzbrukuma mēģinājumos.

Austrijā Vladas Pridatko pārstāvētā Hartbergas "TSV Sparkasse" cīņā par palikšanu virslīgā viesos izcīnīja uzvaru, ar 3-1 (22:25, 25:17, 25:15, 25:22) apspēlējot Vīnes "Roadrunners". Latvijas volejboliste guva desmit punktus 20 uzbrukumos. Hartbergas komanda sešu komandu turnīrā ar 15 punktiem sešās spēlēs ieņem pirmo vietu.

Beļģijā Lāsmas Ozolas pārstāvētā "LVL Genk" pamatturnīru noslēdza ar uzvaru mājās, ar 3-1 (25:21, 25:22, 16:25, 25:19) pieveicot "Charleroi". Ozola guva septiņus punktus, pa punktam sakrājot blokā un no serves līnijas, kā arī realizējot piecus no 13 uzbrukuma mēģinājumiem.

Ar 20 punktiem 18 spēlēs "LVL Genk" desmit komandu vidū ieņēma astoto vietu un turpinās cīņu otrā četrinieka sacensībās.