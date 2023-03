Volejbolisti ārzemēs: Toms Vanags izcīna Kipras čempionāta sudraba medaļu

Kipras čempionāta sudraba medaļas volejbolā nedēļas nogalē izcīnīja Toma Vanaga pārstāvētais Nikosijas APOEL, bet rezultatīvi Čehijā spēlēja Pāvels Jemeļjanovs, Somijā – Kristers Dardzāns, Francijas pēc spēka otrajā līgā – Atvars Ozoliņš un Austrijā – Vlada Pridatko, informēja Latvijas Volejbola federācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vīrieši

"PlusLiga" sacensībās Polijā Uģa Krastiņa trenētā Ukrainas vienība Ļvovas "Barkom-Kažaņi" viesos ar 0-3 (17:25, 22:25, 17:25) piekāpās Olštinas AZS. Pēc 27 spēlēm Ļvivas klubs ar 24 punktiem ieņem 14. vietu 16 komandu konkurencē.

Francijas "Ligue B" sacensībās Denisa Petrova pārstāvētā "Cannes" savā laukumā ar 3-0 (25:18, 30:28, 25:22) pieveica Romāna Sauša pārstāvēto "Martigues". Petrovs guva trīs punktus – divus ar servi un vienu – blokā, ka arī nerealizēja divus uzbrukuma sitienus. Saušs guva sešus punktus 19 uzbrukumos.

Atvara Ozoliņa pārstāvētā "Frejus" mājās ar 3-1 (25:12, 16:25, 26:24, 25:23) pieveica Gustava Freimaņa pārstāvēto "Ajaccio". Ozoliņš guva 22 punktus, dalot spēles rezultatīvākā dalībnieka laurus. Viņš ar servi guva trīs un ar bloku divus punktus, kā arī realizēja 17 no 34 uzbrukuma sitieniem. Freimanis bija pieteikumā, bet nespēlēja.

Pēc 21 kārtas "Cannes" ar 37 punktiem ieņem sesto vietu turnīra tabulā, 32 punkti un septītā vieta ir "Ajaccio", 30 punkti un astotā vieta – "Martigues", bet "Frejus" ar 29 punktiem ir devītā 12 komandu vidū.

Čehijas čempionātā latviešu savstarpējā spēlē Kristapa Platača "Kladno" mājās ar 1-3 (25:23, 23:25, 23:25, 20:25) piekāpās Pāvela Jemeļjanova Liberecas "Dukla".

Platačs spēlēja mača pirmajā pusē un guva 11 punktus, no kuriem četrus – ar servi, kā arī septiņus 18 uzbrukuma sitienos. Platačs dalīja komandas otra rezultatīvākā spēlētāja godu, kamēr Jemeļjanovs ar 18 punktiem kļuva par rezultatīvāko savā komandā. Viņš uzbruka ar fantastisku efektivitāti (77%), punktā pārvēršot 17 no 22 uzbrukumiem, bet vēl vienu punktu nopelnot ar bloku.

Pamatturnīrā Liberecas vienība ar 51 punktu 24 spēlēs ieņēma otro vietu, bet "Kladno" ar 41 punktu ierindojās piektajā vietā 13 klubu vidū.

Somijas čempionātā Kristera Dardzāna pārstāvētā Loimā "Hurrikaani" mājās ar 2-3 (25:22, 27:29, 19:25, 26:24, 13:15) piekāpās Raisio "Loimu" un viesos ar 0-3 (19:25, 14:25, 17:25) zaudēja "Savo Volley". Kristers pirmajā mačā ar 23 punktiem bija rezultatīvākais savā komandā. Trīs punktus viņš guva blokā, kā arī sakrāja 20 punktus 46 uzbrukumos. Otrajā cīņā viņš guva deviņus punktus 20 uzbrukumos.

Aivara Petruševica pārstāvētā Kījervi "Kyky-Betset" mājās ar 0-3 (22:25, 17:25, 18:25) zaudēja Gunta Atara trenētajai Rovaniemi "Perungan Pojat", kura pēc tam savā laukumā ar 0-3 (22:25, 19:25, 20:25) atzina Sastamalas "VaLaPa" pārākumu. Petruševics guva sešus punktus, punktu gūstot ar servi, kā arī punktā pārvēršot piecus no 13 uzbrukumiem.

Turnīra tabulā Loimā "Hurrikaani" ar 45 punktiem 28 spēlēs ir septītā, "Perungan Pojat" 29 mačos nopelnījusi 28 punktus un ir devītajā vietā, bet Kījervi "Kyky-Betset" ar 14 punktiem 29 spēlēs ierindojas pēdējā vietā 11 komandu konkurencē.

Dardzāns ieņem trešo vietu līgā ar vidēji setā 5,54 gūtajiem punktiem un 0,49 "eisiem" setā, bet Petruševics ar 45 netveramām servēm ir piektais labākais servētājs.

Beļģijas čempionātā Renāra Paula Jansona pārstāvētā Ālstas "Lindemans" labāko sešinieka cīņas uzsāka ar 1-3 (26:28, 25:23, 17:25, 20:25) zaudējumu viesos Roselāres "Knack". Renārs spēlēja epizodiski, gūstot divus punktus četros uzbrukumos. Bez izcīnītiem punktiem "Lindemans" labāko sešiniekā ir pēdējā vietā.

Rumānijas čempionāta pamatturnīru ar trim uzvarām noslēdza Kristapa Šmita pārstāvētā Galacas "Arcada", kas mājās ar 3-0 (25:19, 25:17, 25:20) pieveica Krajovas SCMU, bet izbraukumā ar 3-0 (25:14, 25:14, 25:17) sagrāva Klužas-Napokas "U" un ar 3-1 (20:25, 25:16, 30:28, 25:16) pārspēja Dežas "Unirea". Šmits pirmajā cīņā guva punktu divos uzbrukumos, otrajā mačā viņš realizēja pusi no 12 uzbrukumiem, bet trešajā – guva astoņus punktus, no kuriem vienu ar servi, kā arī punktā pārvērta septiņus no desmit uzbrukumiem.

Edvīna Skrūdera pārstāvētā Bukarestes "Rapid" izbraukuma spēlē ar 0-3 (23:25, 20:25, 19:25) piekāpās citai Bukarestes vienībai "Dinamo" un mājās ar 3-0 (25:19, 25:21, 25:21) pieveica "Zalau". Edvīns abās cīņās laukumā devās uz servi, punktus negūstot.

"Arcada" ar 54 punktiem 22 cīņās finišēja trešā, bet "Rapid" sakrājusi 40 punktus un 12 komandu vidū ieņēma piekto vietu.

Portugāles čempionāta otrajā etapā Toma Švana pārstāvētā "Sporting" spēcīgāko astotniekā mājās ar 3-1 (21:25, 25:23, 25:22, 25:23) pieveica "Esmoriz". Latvijas volejbolists spēlēja pirmajos trijos setos un guva trīs punktus – vienu blokā un divus, realizējot pusi no četriem uzbrukuma sitieniem. Ar 35 punktiem 16 cīņās galvaspilsētas klubs labāko astotniekā ieņem trešo vietu.

Kipras čempionātā sudraba medaļas izcīnījusi Toma Vanaga pārstāvētā Nikosijas APOEL, kas finālā ar 1-3 (26:28, 25:17, 23:25, 22:25) un 0-3 (16:25, 15:25, 17:25) piekāpās citam Nikosijas klubam "Omonia". Sērijā ar 4-0 pārāka bija "Omonia". Abās cīņās Vanags laukumā bija no pirmās līdz pēdējai izspēlei.

NCAA čempionātā ASV Mika Ramaņa pārstāvētā Brigama Janga Universitātes (BYU) vienība izbraukumā ar 0-3 (18:25, 22:25, 21:25) un ar 2-3 (25:22, 17:25, 25:19, 17:25, 15:17) piekāpās Lielā Kanjona universitātei (GCU). Latvijas spēlētājs bija rezultatīvākais savā vienībā, pirmajā cīņā gūstot 13 punktus uzbrukumā, bet otrajā Ramanis sakrāja 16 punktus, no kuriem 11 – uzbrukumā, divus – ar servi un trīs – blokā. 16 cīņās "Cougars" volejbolisti ir izcīnījuši desmit uzvaras.

Sievietes

Somijas čempionātā igauņu speciālista Avo Kēla vadītā un Paulas Ņečiporukas pārstāvētā Rovaniemi "Arctic Volley" mājās ar 1-3 (15:25, 25:20, 17:25, 13:25) piekāpās Oravesi "Ponnistus". Paula guva 11 punktus, pa vienam sakrājot ar bloku un servi, kā arī realizējot deviņas no 38 uzbrukuma iespējām. Turnīra tabulā "Arctic Volley" ar 31 punktu 26 cīņās ieņem astoto vietu desmit komandu vidū.

Šveices čempionātā Petras Ņečiporukas pārstāvētā "Geneve" ceturtdaļfinālā ar 0-2 piekāpās Neišateles NUC, otrajā cīņā savā laukumā zaudējot ar 1-3 (23:25, 17:25, 31:29, 18:25). Petra guva astoņus punktus. Rezultatīvi bija pieci no 22 uzbrukumiem, divi punkti tika gūti ar servi un viens – ar bloku.

Austrijā Vladas Pridatko pārstāvētā Hartbergas "TSV Sparkasse" cīņā par palikšanu virslīgā viesos ar 3-1 (25:18, 20:25, 25:10, 25:15) pieveica "Hausmannstatten". Latvijas volejboliste ar 17 punktiem kļuva par spēles rezultatīvāko spēlētāju. Viņa guva punktus 15 no 37 uzbrukumiem, kā arī divus punktus sakrāja blokā. Hartbergas komanda sešu komandu turnīrā ar sešiem punktiem trijās spēlēs ieņem trešo vietu.

Beļģijā Lāsmas Ozolas pārstāvētā "LVL Genk" mājās ar 3-0 (25:16, 25:22, 30:28) pieveica Šapelleerlemonas "Tchalou". Ozola guva deviņus punktus – pa diviem blokā un ar servi, kā arī piecus punktus 11 uzbrukuma mēģinājumos. Ar 17 punktiem 16 spēlēs "LVL Genk" desmit komandu vidū ieņem septīto vietu.