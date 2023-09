Volejbolists Skrūders karjeru turpinās Čempionu līgas finālistē

Latvijas volejbola izlases cēlājs Edvīns Skrūders pārcēlies uz Poliju un 2023./2024. gada sezonā spēlēs Polijas "PlusLiga" līgas vienībā, Čempionu līgas finālistē "Jastrzebski Wegiel".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Edvīns Skrūders sezonu iesāka Grieķijas klubā Orestijas "Athlos", ar kuru parakstīja līgumu augustā un kurā paspēja mēnesi notrenēties.

""Jastrzebski Wegiel" menedžeris pirms pāris nedēļām mani uzrunāja un teica, ka gribētu redzēt mani savā komandā, un pamazām nonācām pie risinājuma. 18. septembrī lidoju uz Poliju. Līgums ir parakstīts, domāju, ka būs jāiziet veselības pārbaude, bet tā mani nebaida," par nonākšanu vienā no spēcīgākajiem klubiem Eiropā saka Latvijas izlases cēlājs, kurš līgumu ar Polijas čempioni ir noslēdzis uz vienu gadu.

"Ir patīkami, ka tik spēcīga komanda mani grib savā sastāvā. Tā ir milzīga iespēja – startēt tādā čempionātā un spēlēt tāda līmeņa komandā. Nebūšu pirmais cēlājs, un, kā būs ar spēles laiku, vēl nezinu. Līgā ir 16 komandas, spēļu būs daudz, un tās notiks bieži. Tāpēc, manuprāt, vienam cēlājam būs grūti šo kalendāru izturēt, un droši vien pie spēles laika tikšu arī es," pirms došanās uz Poliju saka Skrūders, kurš vasarā Denisa Petrova prombūtnes laikā lieliski vadīja Latvijas izlases uzbrukuma grožus uzvarā Eiropas Sudraba līgā.

"Mani gaida klubā pēc iespējas ātrāk, jo vienības pirmais cēlājs no Francijas Benžamēns Toniutī Francijas izlases rindās spēlēja Eiropas čempionātā, un klubam treniņos trūka cēlāju," skaidro Latvijas volejbolists. "Klubu, kas dibināts 1961. gadā un kuram ir senas tradīcijas, zinu jau sen – tā ir lieliska komanda. Arī agrāk esmu skatījies viņu spēles un zinu spēlētājus," pagaidām zināšanas par klubu Edvīnam ir vien agrāko iespaidu līmenī. "Grieķijas klubā puiši, no vienas puses, ir priecīgi, jo tā jebkuram volejbolistam ir liela iespēja, bet, no otras puses, protams, arī nedaudz nobažījušies, ka komandu pametu sezonas sākumā. Arī klubs sākumā nekādas prieka pazīmes neizrādīja, bet poļu klubs samaksāja izpirkuma summu, un šobrīd visi ir daudzmaz apmierināti."

Pagājušajā gadā Jastšembes Zdrujas klubs iekļuva Čempionu līgas finālā, kur zaudēja citai Polijas vienībai Kendžežinas-Kozles ZAKSA finālā. Arī šosezon Polijas čempioni cīnīsies par Eiropas klubu vērtīgāko trofeju.

Tikmēr Polijas 1. līgā pirmo maču jau aizvadījusi Šmita pārstāvētā Mazovijas Tomašovas "Lechia", izbraukumā ar 1-3 (23:25, 10:25, 25:18, 21:25) piekāpjoties Beņdzinas klubam.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šmits guva deviņus punktus, no kuriem astoņi sakrāti 30 uzbrukumos un viens gūts ar bloku. Latvijas izlases otrā tempa spēlētājs arī piecreiz sekmīgi nospēlēja aizsardzībā un vienreiz kļūdījās serves uzņemšanā.

Savukārt ar Igaunijas klubu Tartu "Bigbank" līgumu noslēdzis Latvijas čempions Andris Širjakovs.

Bez zaudējumiem 12 spēles NCAA čempionātā ASV, cīnoties ar komandām no citām konferencēm, ir aizvadījusi Pac-12 konferencē startējošā Arizonas Štata universitāte (ASU) ar Martu Kamēliju Levinsku ierindā.

Aizvadītajā nedēļā ASU Memfisā ar 3-0 (25:10, 25:22, 25:21) pieveica Memfisas Valsts Universitāti, ar 3-0 (25:16, 25:14, 25:10) – Arkanzasas Universitāti Litlrokā un ar 3-0 (25:22, 25:6, 25:21) – Dienvidmisisipi Universitāti. Levinska pirmajā cīņā guva 11,5 punktus, vienreiz piepalīdzot izcīnīt punktu blokā, otrajā – 14,5 punktus, piecreiz palīdzot komandai gūt punktu ar bloku, bet trešajā – 23,5 punktus, trīsreiz piedaloties punkta gūšanā blokā. Katrā no mačiem Levinskas kontā arī viena netverama serve.

Ceturtdien savā laukumā ASU aizvadīs pirmo spēli savas konferences ietvaros, tiekoties ar Arizonas Universitāti.

Cita Latvijas izlases spēlētāja Anna Rīta uzsāks studijas un spēlēs volejbolu Ostina Pī Valsts universitātē, kas cīnās ASUN konferencē, bet trīs Latvijas volejbolistes spēlēs Francijā. Pēc spēka otrajā – Francijas Elites līgā Evelīna Rutkovska pārstāvēs "Vitrolles", bet Aleksandra Timbere – Romanas pie Izēras "Volley-Ball de Romans". Vēl līgu zemāk spēlēs Paula Nikola Ņečiporuka, pārstāvot "Belfort".