Neraugoties uz to, ka Brazīlijas izlase negaidīti pārspēja vienu no turnīra favorītēm Kanādu, viens no izlases līderiem Brunu Kaboklu joprojām uzskata, ka viņa komanda spēlē pret Latviju nebūs favorīte​​​​. Savukārt komandas veterāns Marselu Huertass norādīja, ka pret Latviju nedrīkst demonstrēt panisku spēli.

Latvijas un Kanādas valstsvienības svētdien aizvadīs izšķirošo spēli par iekļūšanu Pasaules kausa izcīņas ceturtdaļfinālā. Mača sākums būs pulksten 12.45.

Brazīlijas spēka uzbrucējs Brunu Kaboklu šajā turnīrā vidēji izceļas ar 15,5 punktiem un 9,8 atlēkušajām bumbām. Viņš sagaida, ka spēle pret Latviju būs pavisam citādāka, salīdzina ar maču pret Kanādu.

"Tā būs ļoti smaga spēle, mums būs jāspēlē vēl labāk. Latvija līdz šim spēlējusi apbrīnojamu basketbolu, tā spēlē līdzīgā stilā kā Spānija," teica Kaboklu. "Spēle būs pavisam citādāka. Treneri mums vēl dos instrukcijas, mēs būsim apdomīgi un būsim gatavi."

"Svarīgākais būt pacietīgiem, nedrīkst ļaut emocijām ņemt vaļu. Svarīgā spēlēs ir daudz dažādu aspektu, kas var ietekmēt spēli. Jābūt pacietīgiem, nedrīkst panikot. Nedrīkst arī būt pārlieku pārliecinātiem, ja izvirzāmies vadībā, jo Latvija pret Franciju un Spāniju atspēlējās no vairāk nekā desmit punktu deficīta," piebilda Huertass.

"Es domāju, ka mēs joprojām esam pastarīši", pirms dueļa norādīja Kaboklu.