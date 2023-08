FIBA Pasaules kausa fināltiurnīra 28. augusta spēļu labāko momentu izlasē iekļuvis Latvijas izlases saspēles vadītājs Artūrs Žagars, kurš "jaņos" atstāja visu Francijas izlasi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Žagars bija viens no spēles galvenajiem varoņiem, lauvas tiesu no saviem 22 punktiem gūstot pēdējā ceturtdaļā. 23 gadus vecais basketbolists dienas momentu TOP 10 iekļuva ar epizodi otrās ceturtdaļas beigās, kad pēc teicamas individuālas darbības tika līdz grozam un raidīja bumbu grozā, izvairoties no franču milža Rudija Gobēra garajām rokām un bloķēta metiena.

Atgādinām, ka Latvijas izlase svētdien, 27. augustā, H grupas otrajā spēlē ar 88:86 pieveica Franciju, nodrošinot sev iekļūšanu nākamajā kārtā. Savukārt olimpiskā vicečempione Francija pēc zaudējuma atvadījās no cerībām uz medaļu un turpinās cīņu par 17.-32. vietu.