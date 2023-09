Banki pēc svarīgās uzvaras pār Spāniju: mums jāsaglabā pazemība, jo šis ir riskants brīdis

Latvijas basketbola izlasei pēc vēl vienas svarīgas uzvaras Pasaules kausa izcīņā pār vienu no grandiem jāsaglabā pazemība, jāsaglabā pieticība un jāturpina spēlēt ar tādu pašu attieksmi kā iepriekš, pēcspēles preses konferencē teica galvenais treneris Luka Banki.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau vēstīts, ka Latvijas basketbola izlase piektdien ar rezultātu 74:69 pārspēja Spāniju, kas ir pašreizējie pasaules un Eiropas čempioni, ar uzvaru sākot Pasaules kausa izcīņas otro kārtu. Turnīru Latvija svētdien turpinās ar dueli pret Brazīliju.

"Šeit iegūtas labas atmiņas, bet jau jāsāk domāt par nākamo spēli. Par šīm 40 minūtēm runājot, fantastiska atdeve, esmu ļoti lepns par to, kā mēs palikām spēlē, neraugoties uz satricinājuma momentu trešajā ceturtdaļā. Kopumā līdzīga spēle, to apliecina, ka 14 reizes reizes mainījās vadība. Intensitāte bija augsta, puiši cīnījās ar tik spēcīgu pretinieku, kas pasaules un Eiropas čempioni. Tas mani dara ļoti lepnu," teica Banki.

"Mēs no paša sākuma parādījām labu enerģija līmeni, neraugoties uz viņu pārsvaru auguma centimetros. Mēs spēli sākām ar augumā mazu sastāvu, taču palikām stabili. Rolands Šmits, Dāvis Bertāns un Rodions Kurucs padarīja lielisku darbu, lai izturētu viņu vispusību un fizikalitāti. Visi iedvesmojās no tā, kā mēs piegājām spēlei. Es ticu, ka mēs pildījām spēles plānu. Aizsardzība sastāv tikai 20 % no taktiktas un tehnikas, pārējais ir centība, vēlme un gribasspēks," skaidroja Banki.

Latvijas basketbola izlasei Pasaules kausa izcīņai pieiet ar "mums nav, ko zaudēt" mentalitāti. Komanda šeit ieradās ar vēlmi pierādīt savu spēles stilu, atgādināja treneris.

"Katru dienu mums ir vēlme sevi pierādīt, ka iederamies šajā līmenī. Mums jāsaglabā pazemība. Šis ir riskants moments. Cilvēki apkārt runā. Šajā laikā var parādīties neīstie draugi," turpināja Banki. "Mums jāpaliek kopā ar cilvēkiem, kurus mīlam un kuri mums patīk. Jāpaliek pieticīgiem. Mums nākamajai spēlei jāpieiet ar to pašu pieticību, ar kādu mēs sākām savu piedzīvojumu. "

Banki joprojām domā par brīdi, kad viņš sāka savu darbu ar Latvijas izlasi. Viņš joprojām atceras savas pirmās pretinieces Rumānijas spēlētāju un treneru vārdus. "Visiem pretiniekiem mēs turpinām pieiet tieši tāpat – ar cieņu. Jāturpina būt pieticīgiem, jāstrādā smagi un jāspēlē kopā," norādīja treneris.