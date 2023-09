Brūkss un Gildžess-Aleksandrs dramatiskā cīņā nodrošina Kanādai pirmās medaļas PK vēsturē

Kanādas basketbola izlase svētdien, 10. septembrī, Manilā Pasaules kausa izcīņas spēlē par trešo vietu ar 127:118 pagarinājumā pieveica ASV valstsvienību, pirmo reizi sacensību vēsturē izcīnot medaļas.

Kanādas un ASV basketbolisti uz atvadām no Pasaules kausa sarīkoja pamatīgu šovu. Pamatlaika pēdējās sekundēs apbrīnojamu sniegumu nodemonstrēja Mikals Bridžess, kurš četras sekundes pirms beigām realizēja vienu soda metienu, bet otro speciāli meta garām - Bridžess pats izcīnīja atlēkušo bumbu un 0,6 sekundes pirms pamatlaika beigām no laukuma stūra iemeta trīspunktu metienu, panākot 111:111.

Pagarinājumā Kanāda apslāpēja pretinieku gūtās emocijas, atkal izvirzījās vadībā un šoreiz neļāva amerikāņiem saasināt cīņu, uzvarot ar 127:118.

Kanādas izlasē rezultatīvākais ar 39 punktiem bija Dilons Brukss, kurš realizēja septiņus no astoņiem tālmetieniem, 31 punktu, 12 rezultatīvas piespēles un sešas atlēkušās bumbas pievienoja Šejs Gildžess-Aleksandrs, bet 23 punkti un septiņas bumbas zem groziem bija Rovenam Aleksandram Beretam. ASV valstsvienībā 24 punktus guva Entonijs Edvardss, 23 - Ostins Rīvss, bet 19 punkti un deviņas atlēkušās bumbas bija Mikalam Bridžesam, kurš pamatlaika pēdējā sekundē ar tālmetienu izrāva neizšķirtu.

Jau spēles sākums iezīmēja spēles stilu – komandas vairāk domāja par uzbrukumu, nekā par aizsardzību. Pirmo ceturtdaļu, gūstot 34 punktus, ar deviņu punktu pārsvaru uzvarēja kanādieši, bet otrajā ceturtdaļā "ieskrējās" ASV izlase, uz brīdi izvirzoties pat vadībā. Tomēr pirmā puslaika beigās atkal labāki bija kanādieši, pārtraukumā dodoties ar divu punktu pārsvaru.

Ja amerikāņiem pirmajā puslaikā nebija izteikta uzbrukuma līdera, tad Kanāda balstījās un Dilonu Brūksu, kurš realizēja piecus tālmetienus un guva 21 punktu.

Otrajā puslaikā komandas turpināja "uguņot", vairākas reizes mainījās vadība šajā cīņā, bet mača galotne izvērtās par dramatiskāko šajā Pasaules kausā. Divas minūtes un 15 sekundes pirms pamatlaika beigām Bridžess ar tālmetienu atkal vadībā izvirzīja ASV (105:103), bet Brūkss ar tālmetienu atguva pārsvaru Kanādai. Sākoties pēdējai minūtei, rezultāts bija līdzīgas 107:107, bet Kanāda guva četrus punktus pēc kārtas un pietuvojās uzvarai. ASV gan nepadevās un ar Bridžesa neticamo sniegumu izrāva neizšķirtu pamatlaikā.

Pagarinājumā četrās ar pusi minūtēs ASV guva tikai četrus punktus, turklāt visus ar soda metieniem, bet tikmēr Kanāda bija panākusi 125:115. Otro reizi paveikt neiespējamo ASV nesanāca, bet Kanāda guva lielāko panākumu Pasaules kausa vēsturē.

Pasaules kauss basketbolā, cīņa par bronzu: ASV - Kanāda

https://twitter.com/FIBAWC/status/1700821067743592462

Kanādas labā 39 punktus guva Dilons Brukss.

ASV-Kanāda 118:127, spēle noslēgusies! Kanāda izcīna bronzas medaļas!

ASV-Kanāda 118:127Rīvss realizēja tālmetienu. 20 sekundes līdz spēles beigām ASV apzināti pārkāpj noteikumus, taču Brukss nekļūdās.

ASV-Kanāda 115:124ASV pēc minūtes pārtraukuma atkal pieļauj kļūdu uzbrukumā. Portiss nopelna nesportisko piezīmi. Varam droši teikt - Kanāda uzvarēs.

Atgādinājums - tā mēs nonācām līdz pagarinājumam: https://twitter.com/FIBAWC/status/1700816107014160655

ASV-Kanāda 115:124Barets realizē tālmetienu un panāk "+9" Kanādai. Līdz pagarinājuma beigām 43 sekundes. Kanāda otro reizi ir pavisam tuvu bronzas medaļām FIBA Pasaules kausā.

ASV-Kanāda 115:121ASV divus uzbrukumus pēc kārtas kļūdās. Sākas pagarinājuma pēdējā minūte.

ASV-Kanāda 115:120ASV visus punktus pagarinājumā guvušas ar soda metieniem. Līdz papildlaika beigām 2:20 minūtes.

ASV-Kanāda 111:116Gildžess-Aleksandrs gūst piecus punktus pēc kārtas.

Sācies pagarinājums!

Jānis Bendziks no ManilasOficiālajā spēles protokolā saskaitīts, ka uz šo maču ieradušies 10666 skatītāji.

ASV-Kanāda 111:111, noslēgusies ceturtā ceturtdaļa Oliniks netrāpa tālmetienu. Mūs sagaida pagarinājums!

Minūtes pārtraukums Kanādai.

Jānis Bendziks no ManilasKas par reakciju uz Bridžesa neticamo tālmetienu no laukuma stūra. Tādu epizodi spēlē par godalgām bieži nevar redzēt, un atnākušie skatītāji to novērtēja.

ASV-Kanāda 111:111ASV izglābjas! Bridžess trāpa pirmo soda metienu, otru speciāli met garām, pats savāca atlēkušo bumbu un trāpīja tālmetienu no stūra! Līdz mača beigām vēl 0,6 sekundes.

ASV-Kanāda 107:111Ļoti lēns uzbrukums ASV pēc diviem precīziem Bruksa soda metieniem. Amerikāņi iztērē ļoti daudz laika un Bridžess izprovocē piezīmi metienā. Līdz spēles beigām 4,2 sekundes.

ASV-Kanāda 107:109Gildžess-Aleksandrs trāpa pustālo metienu! Edvardss otrā galā savu metienu netrāpa un ASV apzināti pārkāpj noteikumus. 20 sekundes līdz spēles beigām.

ASV-Kanāda 107:106Abas komandas fenomenāli darbojas uzbrukumā. Līdz spēles beigām 1:12 minūtes.

ASV-Kanāda 98:100Pēdējās minūtes aizrit punkts-punktā. Kanāda atgūst vadību pēc Ārdžeja Bareta sekmīgā metiena pretuzbrukumā. ASV pieprasa minūtes pārtraukumu. Līdz spēles beigām palikušas 4:12 minūtes.

ASV-Kanāda 94:94ASV veic 12-3 izrāvienu ceturtās ceturtdaļas sākumā un rezultāts ir neizšķirts. Kanādai uzbrukumā neizdodas nekas - vairāki brīvi metieni aizmesti garām, kā arī pieļautas muļķīgas kļūdas.

ASV-Kanāda 91:94Daudz kļūdu un neprecīzu metienu Kanādai. ASV to izmanto un samazina deficītu - līdz spēles beigām nedaudz vairāk par septiņām minūtēm.

Sākusies ceturtā ceturtdaļa!

ASV-Kanāda 82:91, noslēgusies trešā ceturtdaļa Kanāda ceturtdaļas beigās trāpīja vairākus tālmetienus un uzbruka ar augstu precizitāti, veicot izrāvienu. Lielisks trešais mača ceturksnis izdevās Gildžesam-Aleksandram, kurš ar rezultatīviem metieniem noeslēdza vairākus savas komandas uzbrukumus.

Pēc trīs stundām sāksies pēdējā spēle - fināls Vācija pret Serbiju. Viens no tiesnešiem būs latvietis Gatis Saliņš, par kura tiesāšanu Slovēnijas un Kanādas duelī bija daudz diskusijuhttps://twitter.com/ArnisOzols/status/1700799082087035176

ASV-Kanāda 73:77Ļoti rezultatīvs basketbols kopš Kanādas minūtes pārtraukuma. Abas komandas uzbrukumā iznīcina otras aizsardzību.

https://twitter.com/FIBAWC/status/1700804582677594188

ASV-Kanāda 63:65ASV veic 5-0 izrāvienu un Kanāda uzreiz pieprasa minūtes pārtraukumu.

ASV-Kanāda, 58:65Brukss iemet jau sesto tālmetienu. VIņš arī izmetis sešus trīspunktu metienus.

Sācies otrais puslaiks!

ASV-Kanāda, 56:58, noslēdzies pirmais puslaiks. Kanādai minimāls pārsvars, lieliski turpinot spēlēt Bruksam, kurš jau guvis 21 punktu un trāpījis piecus no pieciem tālmetieniem. Amerikāņi aizvadīja labāku otro ceturtdaļu un samazināja Kanādas pārsvaru, bet komandas uzbrukumā jooprojām maz komandas saspēles un izteikta paļaušanās uz atsevišķu spēlētāju individuālo meistarību.

Jānis Bendziks no ManilasUz ASV izlases soliņa neredzu Brendonu Ingramu un Paolo Bankero. Viņi un rezervē esošais Džerens Džeksons šajā spēlē nepiedalīsies saslimšanas dēļ.

https://twitter.com/FIBAWC/status/1700795883103592938

ASV-Kanāda 47:46Spēles gaita izlīdzinājusies. Kanādas rindās kopumā nepārliecinošs sniegums ir tās līderim Gildžesam-Aleksandram, kurš vairākkārt aizmetis garām metienus no labām pozīcijām. Kanādiešu rindās galvenais dzinējspēks uzbrukumā joprojām ir Brukss.

ASV-Kanāda 42:44Kanādas iestrēgušo uzbrukumu "atdzīvina" Šejs Gildžess-Aleksandrs, kurš gūst piecus punktus pēc kārtas un atkal vadībā izvirza savu komandu.

ASV-Kanāda 38:36ASV turpina izrāvienu un nu jau ir vadībā! Minūtes pārtraukums Kanādai

ASV-Kanāda 33:36ASV 8-2 izrāviens. Lieliski spēlē no rezervistu soliņa iesaistījušies Bobijs Portiss un Ostins Rīvss, kuriem attiecīgi astoņi un desmit punkti.

Jānis Bendziks no ManilasIzskatās, ka tomēr uz bronzas finālu nebūs sanākuši 10 tūkstoši skatītāju, kas mani pārsteidz. Uz superzvaigžņu epizodēm līdzjutēji sarīko troksni tribīnēs. Dzirdēts, ka pirmā stāva tribīnēs sēdvietas esot diezgan dārgas vietējiem iedzīvotājiem, tāpēc augšējie stāvi ir daudz pilnāki.

Sākusies otrā ceturtdaļa.

ASV-Kanāda 25:34, noslēgusies pirmā ceturtdaļa ASV lielas grūtības aizsardzībā un arī uzbrukumā ļoti daudz individuālu darbību. Kanāda spēles pirmajā ceturtdaļā trāpījusi sešus no 11 tālmetieniem.

https://twitter.com/FIBAWC/status/1700790571931963845

ASV-Kanāda 13:23Kanāda spēlē ļoti neatlaidīgi un daudz uzvar divcīņās. Tas ļauj tikt pie atkārtotām uzbrukuma iespējām. Tāpat ASV ziemeļu kaimiņvalsts basketbolisti ar augstu precizitāti realizē trīspunktu metienus. Minūtes pārtraukums ASV.

ASV-Kanāda 8:12Pēc biklā sākuma uzbrukuma ritmu ieguvusi arī ASV, taču Brukss turpina "uguņot" - viņam jau astoņi punkti.

ASV-Kanāda 0:5Brukss guvis pirmos piecus Kanādas punktus,

Pirms spēles ir lielais jautājums - vai ASV un Kanādai būs emocijas, lai cīnītos mazajā finālā, jo tā tomēr nav spēle par zeltu. Lielāka motivācija varētu būt kanādiešiem, kuri ne reizi Pasaules kausā nav tikuši pie medaļām.

ASV-Kanāda, spēle sākusies!

ASV sākumsastāvs, Bridžess, Edvardss, Bransons, Hārts, Keslers.

Jānis Bendziks no ManilasNo iepriekš redzētā šai vajadzētu būs spēlei, kas vietējos līdzjutējus interesētu visvairāk, jo tik daudz NBA spēlētāju nebūs bijis nevienā citā Pasaules kausa mačā. Vismaz trīs minūtes pirms spēles sākuma tribīnēs ir diezgan daudz brīvu vietu. Jācer uz to, ka šajā mačā abu komandu spēlētāji būs motivēti cīnīties par uzvaru mačā, nevis tikai nospēlēt spēli.

Kanādas sākumsastāvs: Dorts, GIldžess-Aleksandrs, Povels, Barets, Brukss.

Vairāk nekā divas nedēļas aizritējušas vienā elpas vilcienā. Pienākusi basketbola svētku pēdējā diena, un tā sākas ar mazo finālu, kas šoreiz ir Ziemeļamerikas duelis - ASV pret Kanādu. Daudzi prognozēja, ka šīs komandas tiksies finālā. Finālā komandas tiekas, tikai tas ir mazais fināls.Spēles sākums pulksten 11:30.