Ceļš uz Parīzi: zināmi potenciālie Latvijas pretinieki kvalifikācijā

Pēc Kanādas izlases iekļūšanas Pasaules kausa pusfinālā noskaidrojušās visas Parīzes olimpisko spēļu tiešo ceļazīmju īpašnieki un potenciālās Latvijas pretinieces kvalifikācijas turnīrā.

Parīzes olimpiskajās spēlēs 2024. gadā vīriešu basketbola turnīrā piedalīsies 12 komandas, bet Pasaules kausā tika sadalītas septiņas tiešās ceļazīmes. Līdz ar rīkotāju Franciju ceļazīmes uz Parīzi ieguva Amerikas divas labākās komandas ASV un Kanāda (spēlēs pusfinālā), divas labākās Eiropas komandas Serbija un Vācija (spēlēs pusfinālā), labākā Āzijas komanda Japāna (19. vieta Pasaules kausā), labākā Okeānijas komanda Austrālija (10. vieta Pasaules kausā) un labākā Āfrikas komanda Dienvidsudāna (17. vieta Pasaules kausā).

Tādējādi zināmas astoņas no 12 olimpisko spēļu dalībniecēm, bet pēdējās četras tiks sadalītas kvalifikācijas turnīros, kuros piedalīsies 24 komandas. Sagaidāms, ka kvalifikācijas turnīri risināsies nākamajā vasarā neilgi pirms olimpiskajām spēlēm, bet norise un formāts vēl oficiāli jāapstiprina FIBA. Pirms iepriekšējām olimpiskajām spēlēm Tokijā, kuras Covid-19 pandēmijas dēļ no 2020. gada tika pārceltas uz 2021. gadu, izšķirošā atlase basketbolā vīriešiem notika mēnesi pirms pašām olimpiskajām spēlēm. Katrā no četriem turnīriem piedalījās sešas komandas, kuras bija sadalītas divās grupas pa trim katrā. Pēc viena apļa turnīra divas komandas iekļuva pusfinālā, bet pusfināla uzvarētājas finālā cīnījās par vienīgo ceļazīmi uz olimpiskajām spēlēm.

Pēc Pasaules kausa noskaidrojās visas olimpiskā kvalifikācijas turnīra dalībnieces. 19 no 24 kvalifikācijas turnīra dalībniecēm noskaidroja pēc Pasaules kausā izcīnītām vietām, un tās ir:

Eiropa – Latvija, Slovēnija, Itālija, Lietuva, Spānija, Melnkalne, Grieķija, Gruzija, Somija

Āzija – Libāna, Filipīnas

Āfrika – Ēģipte, Angola, Kotdivuāra

Amerika – Puertoriko, Brazīlija, Dominikānas Republika, Meksika

Okeānija – Jaunzēlande

Šīm komandām pievienojušās piecas labākās reģionālo kvalifikācijas turnīru uzvarētājas – divas no Eiropas (Polija un Horvātija), pa vienai no Āfrikas (Kamerūna), Āzijas/Okeānijas (Bahreina) un Amerikas (Bahamu salas).

Latvijas izlase līdz šim vienu reizi spēlējusi olimpisko spēļu kvalifikācijā. Pirms 2016. gada Rio olimpiskajām spēlēm Latvijas izlase turnīru aizvadīja Serbijā. Priekšsacīkstēs Latvija uzvarēja Čehiju un Japānu, bet pusfinālā piekāpās Puertoriko, kas pēc tam finālā cīņā par vienīgo ceļazīmi pārliecinoši zaudēja Serbijai.

Latvijas vīriešu basketbola izlase līdz šim vienu reizi jau ir spēlējusi olimpiskajās spēlēs. 1935. gadā Latvijas izlase triumfēja pirmajā Eiropas čempionātā, bet nākamajā gadā bija viena no 21 izlases, kas spēlēja pirmajā basketbola turnīrā olimpiskajā vēsturē. Pirmajā spēlē Latvija ar 20:17 uzvarēja Urugvaju, bet pēc tam ar 23:34 zaudēja Kanādai un ar 23:28 zaudēja arī Polijai, izstājoties no tālākas dalības.