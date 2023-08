Ceļš uz Pasaules kausu: Šmits izkristalizējas kā uzbrukuma līderis

Latvijas basketbola izlases sastāvs Pasaules kausa izcīņas finālturnīram vēl tiek slīpēts, bet savās mājās aizvadītajās četrās pārbaudes spēlēs iezīmējās, ka Rolands Šmits varētu būt šī valstsvienības modeļa uzbrukuma līderis. Pats basketbolists šādai lomai ir gatavs, tomēr līdz šim komanda bijusi bīstama ar to, ka nevarēja prognozēt, kurš "izšaus" nākamais.

Kristaps Porziņģis šajā sagatavošanās posmā bijis uzmanības centrā, bet ne tādā veidā, kādā visi līdzjutēji viņu gribēja redzēt. Lielā ažiotāža par viņa nespēlēšanu Pasaules kausa izcīņā nav nekas neloģisks, jo viņš ir viens no labākajiem basketbolistiem Latvijas vēsturē. Kā jau plaši aprakstīts, Porziņģis šajā Pasaules kausa izcīņā nepiedalīsies pēdas savainojuma dēļ. Līdz ar to finālturnīrā laukumā nedosies tādi stabili valstsvienības vadošie spēlētāji kā Jānis Strēlnieks, Rihards Lomažs un Porziņģis.

Tas nozīmē, ka Latvijas līdzjutēji "uz papīra" spēcīgāko valstsvienības sastāvu Pasaules kausā neredzēs. Droši var apgalvot, ka komanda savā sastāva zenītā bija tieši pirms gada, kad Pasaules kausa kvalifikācijā tikās ar Turciju un Lielbritāniju.

"Pēc Kristapa izkrišanas panika vairāk bija apkārt," podkāstā "Ūdenszeļļi" sacīja Lomažs, kurš vēl kādu laiku saglabāja intrigu par iespējamo atlabšanu līdz Pasaules kausam. "Komandā reakcija bija pilnīga nulle."

Šmits jau iepriekšējā vasarā, spēlējot kopā ar Porziņģi, bija svarīgs spēlētājs komandā, bet liepājnieka prombūtnē šajā sagatavošanās posmā viņš bijis teicams spēlētājs uzbrukumā. Spēlē pret Zviedriju viņam 17 gūti punkti, pret Gruziju 10 gūti punkti, pret Dominikānas Republiku – deviņi punkti pirmajā puslaikā, bet pret Somiju – 21 punkts. Turklāt šajos mačos viņš kopā aizmetis garām tikai deviņus metienus no spēles.

"Redzēs," par to vai viņš būs komandas uzbrukuma līderis Pasaules kausā pēc mača pret Somiju teica Šmits