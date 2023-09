Dāvis Bertāns: tas būtu bijis lielākais metiens manā dzīvē

Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns pēcspēles preses konferencē ar grūtībām valdīja emocijas pēc sāpīgā zaudējuma, un viņš neslēpa, ka šis pēdējo sekunžu metiens būtu bijis svarīgākais viņa dzīvē, ja tas būtu iekritis grozā.

Jau vēstīts, ka Latvijas izlase ar rezultātu 79:81 (16:13, 18:23, 25:26, 20:19) dramatiskā cīņā piekāpās Vācijai. Bertānam bija iespēja izraut Latvijai uzvaru, taču viņa pēdējais metiens grozā nelidoja.

"Pēdējā ceturtdaļā mēs atspēlējām 11 punktu deficītu, to izdarījām kārtējo reizi pret pasaules TOP komandām. Tas paņem daudz enerģijas un spēku," teica Bertāns. "Ja pēdējais metiens būtu iekritis, tas būtu lielākais metiens manā dzīvē."

DAVIS BERTANS FOR THE WIN... NOT GOOD, GERMANY MOVE ON TO THE SEMI-FINALS. 🤯#FIBAWC pic.twitter.com/mv46svGKYb