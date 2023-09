Drāma Manilā: Latvija paliek soli no Pasaules kausa pusfināla

Latvijas basketbola izlase trešdien, 6. septembrī, Filipīnu galvaspilsētā Manilā dramatiski palika ārpus Pasaules kausa labāko četrinieka, ceturtdaļfināla spēlē pēdējās sekundēs ar 79:81 (16:13, 18:23, 25:26, 20:19) piekāpjoties spēcīgajai Vācijas valstsvienībai. Mača pašās beigās Latvijai bija iespēja izraut uzvaru, taču Dāvja Bertāna tālmetiens lidoja grozam secen.

Latvija tagad spēlē par 5.-8. vietai jau ceturtdien pulksten 11:45 tiksies ar Itāliju, bet Vācija pusfinālā tiksies ar ASV. Latvija līdz ar to neieguva tiešo ceļazīmi uz Parīzes olimpiskajām spēlēm un nākamajā vasarā cīnīsies olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā.

Bertāns šajā mačā atzīmējās ar 19 punktiem, realizējot sešus tālmetienus. Fenomenāls bija Artūrs Žagars – 24 punkti un astoņas rezultatīvas piespēles. Vācijas sastāvā rezultatīvākais bija Francs Vāgners – 16 punkti, astoņas atlēkušās bumbas un trīs rezultatīvas piespēles. Komandas nominālais līderis Deniss Šrēders aizvadīja ļoti neizteiksmīgu maču – deviņi punkti, trāpīti tikai četri no 26 metieniem.

Spēles pirmās minūtes bija mazrezultatīvas, Latvijas izlasei ļoti labi darbojoties aizsardzībai. Lieliski maču iesāka Dāvis Bertāns, kurš trāpīja divus tālmetienus pēc kārtas. Vācieši spēles pirmajās piecās minūtēs bija guvuši tikai trīs punktus, un kad Latvija bija panākusi jau desmit punktu pārsvaru, Vācija pieprasīja minūtes pārtraukumu.

Pēc šīs sapulces spēle izlīdzinājās, un Vācija atguva uzbrukuma ritmu. Pēc pirmās ceturtdaļas mūsu komandai bija tikai trīs punktu pārsvars – 16:13.

Otro ceturtdaļu labāk iesāka Vācijas komanda, izvirzoties vadībā un liekot pirmo minūtes pārtraukumu ņemt Lukam Banki.

Iestrēgušo Latvijas uzbrukumu "atdzīvināja" Andrejs Gražulis, kurš guva sešus punktus pēc kārtas. Ceturtdaļas turpinājumā abas komandas veica nelielus izrāvienus. Pēc pirmā puslaika neliels pārsvars bija Vācijai – 34:36. Vācijas līderis Deniss Šrēders pirmajās 20 minūtēs neiemeta nevienu punktu.

Otrā puslaika sākumā Latvijai padevās 8-2 izrāviens, kas ļāva atgūt vadību. Tiesa, Vācija nepalika atbildi parādā un guva piecus punktus pēc kārtas.

Trešā ceturtdaļa pagāja līdzīgā cīņā, Bertānam un Žagaram trāpot svarīgus tālmetienus, bet Vācijai saglabājot nelielu vadību.

Latvijai lielas problēmas sagādāja atlēkušo bumbu savākšana pie sava groza – vācieši regulāri tika pie atkārtotām iespējām uzbrukumā, kas arī tika realizētas. Pēc trešās ceturtdaļas Vācija bija vadībā ar rezultātu 59:62.

8-0 izrāviens Vācijai ceturtās ceturtdaļas sākumā – 70:59. Vācija sasniedza pat "+14", bet tad Latvija realizēja divus tālmetienus. Šmits iemeta vēl vienu, un Vācija ņēma minūtes pārtraukumu.

Pēc tam Latvijas uzbrukums atkal iestrēga – nespējām trāpīt labus metienus, un Vācija atguva desmit punktu pārsvaru. Latvija turpināja cīnīties, uzlabojot sniegumu aizsardzībā – vāciešu uzbrukums apstājās. Savukārt uzbrukumā ļoti svarīgu tālmetienu trāpīja Rodions Kurucs, bet pēc tam divus fenomenālus caurgājienus veica Artūrs Žagars.

Aptuveni 30 sekundes līdz spēles beigām rezultāts bija 79:81 un bumba bija Vācijai – vāciešu uzbrukums bija neveiksmīgs, un atlēkušo bumbu izcīnīja Latvija. Pēdējā uzbrukumā par tālu un sarežģītu tālmetienu izšķīrās Dāvis Bertāns – metiens nebija precīzs, un Latvija piedzīvoja dramatisku zaudējumu.

Pasaules kauss basketbolā, ceturtdaļfināls: Latvija - Vācija

Jau rīt Latvijai izlasei ir pusfināls par 5.-8. vietu. Mačs pret Itāliju sāksies pulksten 11.45.

Rolands Šmits sarunā ar TV3:"Spēle bija fiziski grūta. Spēlējām ļoti labi, jebkurš spēlētājs laukumā atdeva maksimumu un cīnījās. Tāds ir sports, šoreiz zaudējām.Atpūtīsimies līdz rītdienas spēlei, cik vien iespējams."

Artūrs Žagars pēc mača sarunā ar TV3:"Atdevām visu. Viena metiena attālumā līdz vēl lielākai vēsturei. Man un pārējiem džekiem gribas teikt, ka padarījām savu valsti lepnu. Mūsu valstij turnīrā bija vislielākais "haips".Protams, ka ir bēdīgi, zinot, ka tik tuvu un kāds ceļš līdz tam ir noiets. Tikām cauri "nāves grupai", uzvarējām Spāniju un Brazīliju. Komandas saspēlēšanās ziņā šī ir spēcīgākā izlase, kāda mums bijusi."

Pēdējās spēles minūtēs lielisks bija Artūrs Žagars, kurš šo maču noslēdza ar 24 punktiem un astoņām rezultatīvām piespēlēm.

Latvija - Vācija 79:81Dāvis Bertāns pret Teisu pārkāpj noteikumus, vācietis iemet abus "sodiņus". Uzreiz otrā laukuma pusē vēlreiz precīzs ir Žagars!

Latvija - Vācija 79:81, spēle noslēgusies!Dāvis Bertāns neizmanto iespēju izraut uzvaru, pēdējo sekunžu tālmetiens lido garām.

Latvija - Vācija 77:79Vācijas basketbolisti neizmanto savu iespēju, Latvija aizsteidzas ātrajā uzbrukumā, un Žagars samazina starpību vēl par diviem punktiem.

Latvija - Vācija 75:79Pret Artūru Žagaru tiek pārkāpti noteikumi, viņš iemet abus "sodiņus". Latvijai -4 vien 1:33 minūtes līdz mača beigām.

Latvija - Vācija 73:79 Rodions Kurucs iemet tālmetienu! Otrā laukuma pusē Dāvis Bertāns bloķē Šrēderu.

Latvija - Vācija 70:79Latvija turpina mest garām tālmetienus - neprecīzi Dāvim Bertānam un Žagaram. Šrēders par tēlošanu nopelna tehnisko piezīmi. Dāvis Bertāns iemet vienīgo soda metienu.

Latvija - Vācija 69:79Pēc uzplaiksnījuma Latvijai pāris tālmetieni jau bijuši garām. To šoreiz izmanto Šrēders, kurš gūst vēl divus punktus, turklāt Gražulis pret viņu pārkāpj noteikumus. Vāciešu līderis realizē arī soda metienu.

Latvija - Vācija 69:76Šrēders turpina mest garām, ko Latvija izmanto, savācot atlēkušās bumbas. Tiesa, šoreiz Šmita tālmetiens lido grozam garām, bet tagad Šrēders ir vietā - saspēles vadītājs realizē lielisku caurgājienu.

Latvija - Vācija 69:74 Vācijai neizdodas iekarot Latvijas grozu, bet ar Vācijas grozu to izdara Šmits - precīzs tālmetiens!

Latvija - Vācija 66:74 Svarīgā brīdī atkal vietā ir Žagars - viņš aukstasinīgi trāpa trejaci, izmānot vienu no pretiniekiem! Minūtes pārtraukums Vācijai. Pamatlaikā vēl 5:43 minūtes.

Latvija - Vācija 63:74Trīs punkti Šmitam - viņš atstāts nepieskatīts pie trīspunktu metienu līnijas.

Latvija - Vācija 60:74Vāciešiem vēl divi punkti. Atkal precīzs Francs Vāgners. Latvijai neliela krīze.

Latvija - Vācija 60:72Pret Moricu Vāgneru piezīmi nopelna Dāvis Bertāns. Vācietis trāpa abus "sodiņus".

Latvija - Vācija 60:70Šmits dodas caurgājienā, pret viņu pārkāpj noteikumus. Latvietis trāpa vienu no diviem soda metieniem.

Latvija - Vācija 59:70 Vācijai precīzs tālmetiens - trāpīgs Izaks Bonga. Morics Vāgners pēc tam pārtver bumbu un triec to grozā. Banki ņem minūtes pārtraukumu, vācieši ceturtdaļu sākuši ar 8:0.

Latvija - Vācija 59:65 Francs Vāgners iemet vienu no diviem soda metieniem un vēl nedaudz palielina Vācijas pārsvaru.

Latvija - Vācija 59:64, sākusies 4. ceturtdaļaFrancs Vāgners ceturkšņa sākumā iemet divus punktus ar teicamu caurgājienu.

Latvija - Vācija 59:62, noslēgusies 3. ceturtdaļa. Artūra Kuruca pēdējo sekunžu metiens lido garām.

Latvija - Vācija 59:62Rolands Šmits pārkāpj noteikumus pret Moricu Vāgneru, kurš trāpa abus soda metienus.

Latvija - Vācija 59:60Minūtes pārtraukums Latvijai veiksmīgs - Dāvis Bertāns realizē jau savu sesto tālmetienu mačā.

Latvija - Vācija 56:60 Latviešiem neizdodas izmantot savu uzbrukumu, vāciešiem vēl divus punktus gūst Šrēders. Luka Banki ņem minūtes pārtraukumu. Trešajā ceturtdaļā vēl 1:46 minūtes.

Latvija - Vācija 56:58Rodions Kurucs ar diviem soda metieniem panāk neizšķirtu 56:56. Vācija atbildi parādā nepaliek - Tīmans tiek galā ar Bertānu.

Latvija - Vācija 54:56Vācija atkal izcīna bumbu pie Latvijas groza, to ar precīzu tālmetienu izmanto Obsts.

Latvija - Vācija 54:53 Latviešiem izdodas izrāviens! Vispirms divi punkti Zorikam - viņam padodas ļoti sarežģīts pustālais. Pēc tam divus punktus pievieno arī Rodions Kurucs.

Latvija - Vācija 50:53Francs Vāgners arī atbild ar tālmetienu. Laukumā divu līdzvērtīgu komandu divcīņa.

Latvija - Vācija 50:50Artūrs Žagars vēlreiz veiksmīgs no tālienes! Vēl trešajā ceturtdaļā piecas minūtes.

Jānis Bendziks no Manilas Latvijas izlases līdzjutēji trešajā ceturtdaļā sapulcējušies kopā 205. sektorā. Tas gan esot izdevies ar viltībām, taču tagad Latvijas izlases fani dzirdami daudz labāk.

Latvija - Vācija 47:50Zoriks samazina rezultāta starpību līdz minimumam, panākdams 47:48. Otrā laukuma pusē otro piezīmi nopelna Gražulis, divus "sodiņus" realizē Francs Vāgners.

Latvija - Vācija 45:48Daniels Teiss izmanto 2+1 gājienu. Atkal vadības maiņa. Savu pārsvaru vācieši nostiprina ar vēl diviem Teisa punktiem.

Latvija - Vācija 45:43Francs Vāgners realizē 2+1 gājienu, izvirzot Vāciju vadībā ar 43:42, bet otrā laukuma pusē Žagars iemet vēl vienu tālmetienu!

Latvija - Vācija 42:40Šrēders tikai tagad gūst savus pirmos punktus mačā. Ar 13. metienu.

Latvija - Vācija 42:38 Obsts atkal panāk neizšķirtu, pēc tam Šrēderu izskolo Žagars un divus punktus pievieno arī Gražulis.

Latvija - Vācija 38:36Dāvis Bertāns otro puslaiku sāk ar trīs punktiem un sodu! Četri punkti vienā uzbrukumā.

Dāvis Bertāns realizēja savu 20. tālmetienu šajā Pasaules kausa izcīņā. Nevienam citam basketbolistam šajā turnīrā tik daudz precīzu trejaču.

Jānis Bendziks no ManilasŠobrīd šis ir pārliecinoši aizraujošākais no Pasaules kausa ceturtdaļfināliem. Latvijas izlasei izdevies ierobežot Denisu Šrēderu, bet Vācijas izlases vispusību parāda rezervistu sniegums, jo viņi guvuši lielāko daļu no komandas punktiem. Vācieši līdz šim visās spēlēs bijuši vadībā pēc pirmā puslaika, bet Latvijas izlase mačos pret Spāniju un Franciju atspēlējās, kad pirmajā puslaikā bija iedzinējos.

Latvija - Vācija 34:36, pirmais puslaiks noslēdzies. Pēdējā puslaika metienā Rolandam Šmitam neizdodas gūt divus punktus, lai panāktu neizšķirtu.

Latvija - Vācija 34:36Lo guvis piecus punktus pēc kārtas, un Latvija atkal iedzinējos.

Latvija - Vācija 34:31Dāvis Bertāns trāpa savu ceturto tālmetienu šodien!

Latvija - Vācija 31:31Rodions Kurucs nopelna jau savu trešo piezīmi. Maodo Lo trāpa vienu no diviem "sodiņiem".

Latvija - Vācija 31:30Latvija gūst četrus punktus pēc kārtas un atgūst vadību. Tikmēr vāciešu zvaigznei Šrēderam 0/9 metienos no spēles.https://twitter.com/FIBAWC/status/1699350823376134323

Latvija - Vācija 27:28Žagaram precīzs tālmetiens un Latvija atgūst vadību! Latvijai 7:0 izrāviens, tomēr to ar trejaci aptur Obsts.

Latvija - Vācija 24:25Gražulim vēl divi punkti - viņš izrādās labākais zem groza apakšas, Vācija ņem minūtes pārtraukumu.

Latvija - Vācija 22:25Gražulis labi noorientējas un atgūst divus punktus.

Latvija - Vācija 20:25Morics Vāgners ar diviem precīziem soda metieniem sarūpē Vācijai jau piecu punktu vadību - lielākā mačā.

Latvija - Vācija 18:21Vācijai izdodas palielināt pārsvaru vēl par diviem punktiem, Tīmans ir precīzs caurgājienā.

Latvija - Vācija 18:19Abas komandas apmainās uzbrukumiem. Artūrs Kurucs trāpa pustālo metienu, otrā laukuma pusē atbild Tīmans, kurš ir spēcīgs groza apakšā.

Latvija - Vācija 16:17Vācija pirmo reizi kopš paša mača sākuma pārņem vadību. Morics Vāgners izpilda jaudīgu "slam dunk".

Latvija - Vācija 16:15Artūrs Strautiņš saņem personīgo piezīmi. Tīmans realizē abus "sodiņus". Vāciešiem 14:3 izrāviens.

Latvija - Vācija 16:13, sākusies 2. ceturtdaļa!

Jānis Bendziks no ManilasLatvijas izlase pirmajā ceturtdaļā ar kustīgajiem garajiem spēlētājiem - Rodions Kurucs, Andrejs Gražulis un Rolands Šmits, - diezgan veiksmīgi neitralizēja Šrēderu, bet vācieši sāka atspēlēties, kad viņu līderis bija uz rezervistu soliņa. Izskatās, ka Luka Banki atkaļ diezgan smalki izplānojis dažādas divcīņas laukumā. Dāvis Bertāns jau pirmajā trešdaļā iemeta trīs tālmetienus. Viņš šajā Pasaules kausā vismaz trīs "trīnīšus" iemetis piecās no sešām spēlēm.

Latvija - Vācija 16:13, noslēgusies 1. ceturtdaļaPirmajās piecās minūtēs vācieši iemeta trīs punktus, bet ceturkšņa otrajā pusē demonstrē rezultatīvāku basketbolu. Ceturtdaļu ar pielabotu metienu noslēdz Johaness Tīmanss.

Latvija - Vācija 16:11Vācija sāk atgūties. Tālmetienu realizē Francs Vāgners.

Latvija - Vācija 16:8Ar vēl vienu tālmetienu Dāvis Bertāns palielina Latvijas pārsvaru.

Latvija - Vācija 13:8Foitmans iemet trijnieku, bet Taiss noslēdz uzbrukumu ar "danku". Vācijai pēc pārtraukuma pieci punkti pēc kārtas

Latvija - Vācija 13:3Vēl viens trejacis Dāvim Bertānam! Vācija spiesta ņemt minūtes pārtraukumu. Pirmajā ceturtdaļā vēl 4:54 minūtes.

Latvija - Vācija 10:3Dāvis Bertāns trāpa tālmetienu!

Latvija - Vācija 7:3Vēl divi punkti Šmita - izcila "alley oop" piespēle no Žagara!

Jānis Bendziks no ManilasAndrejs Gražulis devies Latvijas izlases pamatsastāvā. Interesanti, ka viņš vidēji mačā gūst vairāk punktus, iesaistoties spēlē no rezervistu. Kā rezervists viņš gūst vidēji 17,5 punktus, bet kā pamatsastāva spēlētājs - 10,7. Viņš arī spēlē pret Vāciju jau pāris epizodēs nonāca situācijā, ka viņam jāsedz Šrēders.

Latvija - Vācija 5:3Artūrs Žagars lieliski tiek līdz grozam un izvirza Latviju vadībā, kaut gan Daniels Teiss it kā metienu bloķē. Taču bumba tobrīd bija sasniegusi savu augstāko punktu, tāpēc punkti tiek skaitīti.

Latvija - Vācija 3:3Šrēders nopelna piezīmi pret Šmitu, latvietis realizē vienu no diviem "sodiņiem".

Latvija - Vācija 2:3Latviešiem veiksmīgi izdevās apturēt Vācijas pirmos uzbrukumus, taču trešais ir veiksmīgs - trejaci realizē Andreass Obsts.

Latvija - Vācija 2:0Spēles rezultātu atklāj Rolands Šmits.

Latvija - Vācija, ceturtdaļfināla mačs ir sācies!

Jānis Bendziks no ManilasGrūti spriest, cik Latvijas izlases līdzjutēji sapulcējušies uz šo maču, bet iepriekš dzirdētas runas, ka būšot 300 līdz 500 latviešu. Viens sektors ir pilnāks ar latviešiem, vēl mazi bariņi izkaisīti pa 15 000 vietu ietilpīgo arēnu.

Latvijas izlases starta piecinieks:Artūrs Žagars, Rodions Kurucs, Dāvis Bertāns, Rolands Šmits un Andrejs Gražulis

Rihards Lomažs:"Būs grūti. Atslēga būs Šrēders, uz viņu mums būs jākoncentrējas, jo viņš var iemest 40 punktus un atdot 20 rezultatīvas piespēles."

Latvijas basketbola izlases formas Džakartā bija nedaudz citādākas. Likumu dēļ. Tagad Manilā uz formām ir sponsora pilnais nosaukumshttps://www.delfi.lv/sports/news/pasaules-kauss-basketbola-2023/video/video-lai-apietu-indonezijas-likumu-lbs-viltigi-pardeve-sava-sponsora-nosaukumu.d?id=55856402

Ainars Bagatskis par Vāciju:"Pērn Eiropas čempionātā viņi spēlēja labi un izcīnīja bronzas medaļas, taču, manuprāt, beigās pat īsti nesaprata, kāpēc viņiem ir tikai bronza. Tā ir komanda ar lielu motivāciju un apetīti."

Latvijas izlasei punktu sadalījums bijis līdzvērtīgāks. Vidēji pa 13,4 punktiem spēlē sakrājuši Rolands Šmits un Andrejs Gražulis, 12,4 punkti ir Dāvim Bertānam un 12,2 punkti - Artūram Žagaram, kuram arī vidēji 5,6 rezultatīvas piespēles mačā.

Līdzjutēji Manilas arēnā ar nepacietību gaida spēli. Foto: Delfi.lt

Vācijas izlases līderis Deniss Šrēders vidēji piecās spēlēs izcēlies ar 19,8 punktiem un 6,8 rezultatīvām piespēlēm.

Latvijas un Vācijas izlases pēc Latvijas neatkarības atgūšanas ir tikušās 11 reizes, deviņās uzvaru svinot vāciešiem. Pēdējā cīņā Hamburgā pārbaudes turnīra laikā Vācija 2015. gadā uzvarēja ar 85:80.

Savukārt mediji MVP aptaujātie eksperti norādījuši, ka Vācija ir visnotaļ neparocīgs pretinieks.https://www.delfi.lv/article.php?id=55913686

Latvijas izlases treneris Artūrs Visockis-Rubenis norādīja, ka komanda apzinās vāciešu spēku. Šī valstsvienība Pasaules kausā uzvarējusi visos piecos mačos. "Mēs apzināmies viņu spēku, bet mēs apzināmies, ka arī mēs šeit esam nonākuši. Esam pārsteiguši līdz šim, mēģināsim pārsteigt vēlreiz."https://www.delfi.lv/article.php?id=55917376

Deniss Šrēders pirmajā puslaikā nav iemetis nevienu punktu...

