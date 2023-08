Kamēr spēlēšu, izlasē būs tikai latvieši, uzsver Dāvis Bertāns

"Kamēr es spēlēšu, no 12 spēlētāju sastāva visi 12 vienmēr būs latvieši. Es varu jums to garantēt," intervijā medijam "Basketnews" paudis Latvijas izlases uzbrucējs Dāvis Bertāns.

"Latvijas lāzerim" intervijā uzdeva jautājumu par pēdējos gados arvien biežāk novērojamo tendenci – vairākās basketbola izlasēs lielajos turnīros ir naturalizēti spēlētāji, kuriem nereti nav pilnīgi nekādu etnisko saistību ar valsti, kuras krāsas tie pārstāv. Bertāns uzsvēra, ka Latvija šim piemēram nesekos, kamēr viņš spēlēs izlasē.

"Esmu ārkārtīgi lepns par mūsu valsti. Mums ir savas vērtības un mēs vēlamies, lai komandā būtu katrs latvietis; katrs, kuram ir iespēja spēlēt nacionālajā izlasē," norādīja basketbolists, turpinot: "Kamēr es spēlēšu, no 12 spēlētāju sastāva visi 12 vienmēr būs latvieši. Es varu jums to garantēt. Un ar to es domāju dzimuši un auguši latvieši, nevis ar piešķirtu [Latvijas] pasi."

Bertāns arī uzsvēra to, cik liels panākums tik nelielai valstij kā Latvija ir piedalīties FIBA Pasaules kausā: "Tas ir neticami. Valstij ar mazāk nekā diviem miljoniem cilvēku spēlēt uz pasaules lielākās skatuves ir neiedomājami."

Latvijas izlase pirmajos trīs Pasaules kausa mačos tikusi pie divām uzvarām, tostarp sensacionāla panākuma pār Franciju. Basketbolisti joprojām cīnās par iekļūšanu ceturtdaļfinālā, savukārt jau tagad ir skaidrs, ka Latvijas izlasei būs iespēja kvalificēties 2024. gada Parīzes olimpisko spēļu basketbola turnīram.

Bertāns izteicās, ka mūsu komandai ir izdevies sasniegt nelielos mērķus, taču tagad uzmanība ir pievērsta lielajiem: "Mēs sasniedzām nelielo mērķi, ierodoties šeit, proti, pārspēt Libānu un iekļūt olimpiskajā kvalifikācijā, lai mums būtu iespēja tikt uz Parīzi. Mazie mērķi ir panākti, tagad palikuši lielie. Vēl viena uzvara nozīmētu tikt soli tuvāk ceturtdaļfinālam."