Kanāda dominē arī pret Libānu, svinot otro uzvaru Pasaules kausā

Vēl vienu dominējošu uzvaru Pasaules kausā svētdien svinēja Kanādas basketbola izlase, kas Džakartā H apakšgrupas cīņā ar 128:73 (29:13, 37:17, 34:18, 28:25) sarāva gabalos Libānu.

Kanādai šī ir otrā graujošā uzvara divos mačos, kas to padara par pārliecinošu H apakšgrupas līderi. Vēlāk svētdien pulksten 16.30 otrās kārtas spēli aizvadīs Latvija un Francija.

Kanādas izlasē 17 punktus iemeta Ardžejs Barets, kamēr 15 punkti Trejam Belam-Heinesam. Punktus kanādiešiem guva visi laukumā izgājušie basketbolisti.

Kanāda šajā mačā izpildīja 44 rezultatīvas piespēles, kas ir Pasaules kausu rekords.

