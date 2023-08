Kāpēc mani? Timma neslēpj rūgtumu pēc atskaitīšanas no izlases

Latvijas izlases basketbolists Jānis Timma, kurš otrdien kā viens no pēdējiem diviem spēlētājiem tika atskaitīts no valstsvienības sastāva dalībai Pasaules kausa izcīņā, atzīst, ka šāds pavērsiens ir viens no smagākajiem triecieniem viņa karjerā.

"Šis lēmums laikam ir sāpīgākais manā Latvijas izlases karjerā," par treneru lēmumu atskaitīt viņu trīs dienas pirms finālturnīra savā "Instagram" kontā trešdien ierakstīja Timma. "Visu šo gadu laikā ir spēlēts un pārstāvēts izlases vārds un gods, neskatoties ne uz ko."

Jau ziņots, ka Latvijas vīriešu basketbola izlases galvenais treneris Luka Banki pēc pārbaudes spēles ar Lietuvu otrdien Taivānā paziņoja, ka startam Pasaules kausa finālturnīrā netiks pieteikts Timma un Mareks Mejeris, kuri izrādījās divi liekie 14 kandidātu vidū.

"Runājot par šo konkrēto situāciju. Jā, kā jūs jau zināt, es savainoju savu ikra muskuli Liepājā, bet varu pilnīgi godīgi teikt, ka tagad es esmu vesels uz visiem 100%," vilšanos pauž Timma. "Nav sāpju un nav ierobežojumu kaut kādām konkrētām darbībām. Un, ja arī būtu, es arī biju gatavs spēlēt un palīdzēt izlasei ar traumu, pārstāvot Latvijas godu Pasaules kausā. Un es noteikti zinu, ka varēju izlasei dot vairāk un palīdzēt izcīnīt svarīgās uzvaras. Bet, lēmumu diemžēl es nepieņēmu."

"Un es vēl joprojām īsti nevaru saprast - kāpēc?," neizpratnē ir spēlētājs. "Laikam arī nekad nesapratīšu. Vasaras laika speciāli spēlēju un uzturēju sevi formā visās iespējamās līgās. Lai būtu gatavs. Gatavs izlasei. Visu laiku biju pilnīgi vesels, bez nekādām traumām vai mikrotraumām. Sevi arī labi parādīju gan "Miami Pro League", gan "BIG3"."

Timma arī atklāj, ka tuvākajā laikā sāks meklēt sev jaunu klubu un pasakās izlases ārstiem un fizioterapeitiem, kā ari fiziskās sagatavotības treneriem, kas palīdzēja viņam atveseļoties.

"Tuvākajās nedēļās runāsim ar komandām Eiropā un ārpus tās, lai atrastu labāko variantu," par nākotnes plāniem raksta Timma. "Pašlaik turpināšu strādāt un uzturēt sevi formā, lai būtu par 100% vesels un gatavam jauniem izaicinājumiem."

Latvijas basketbolists šo sezonu sāka bez kluba, bet martā viņš debitēja Puertoriko čempionātā Umakao "Grises" rindās, taču pēc aizvadītām četrām spēlēm, kurās viņš vidēji guva deviņus punktus, izcīnīja 2,8 atlēkušās bumbas un atdeva 2,5 rezultatīvas piespēles, Timmas un kluba ceļi šķīrās. Pēc kā Latvijas basketbolists aizvadīja sezonu "Big3" līgā "Aliens" vienībā.

Pagājušajā sezonā 30 gadus vecais basketbolists mēroja spēkus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) G līgā, pārstāvot Leiklendas "Magic" komandu.

Karjeras laikā Timma ārzemēs spēlējis Pirejas "Olympiakos", Sanktpēterburgas "Zeņit", Vitorijas "Baskonia", Kazaņas "Unics" un Maskavas apgabala "Himki" komandās, bet Latvijā pārstāvējis "ASK Rīga", ASK/"Juniors", "Liepājas lauvas", "Ventspils" un "VEF Rīga".