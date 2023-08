Kapteiņa Daira iedvesmota Latvija grandiozi debitē Pasaules kausā

Latvijas basketbola izlase piektdien, 25. augustā, Indonēzijas galvaspilsētā Džakartā grandiozi debitēja Pasaules kausa finālturnīrā, H grupas pirmajā spēlē ar 109:70 (27:17, 28:13, 27:18, 27:22) sagraujot Libānas izlasi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ar lielisku sniegumu izcēlās izlases kapteinis Dairis Bertāns, kurš guva 20 punktus, realizējot sešus tālmetienus, bet Rolands Šmits pievienoja 17. Kopumā mūsu komandas labā vismaz desmit punktus guva septiņi spēlētāji, bet Artūrs Žagars izcēlās ar deviņām rezultatīvām piespēlēm. Vislielākais spēles laiks bija Andrejam Gražulim (27 minūtes). Latvija realizēja 18 no 35 tālmetieniem.



Spēle iesākās līdzīgi, abām komandām apmainoties ar vairākiem precīziem uzbrukumiem, taču pirmās ceturtdaļas vidū Latvijai padevās 10:0 izrāviens. Latvieši lieliski spēlēja uzbrukumā – laba bumbas kustība ļāva tikt pie brīviem metieniem, kurus izdevās realizēt ar augstu precizitāti. Rolands Šmits spēles pirmajās desmit minūtēs izcēlās ar deviņiem punktiem, bet Dairis Bertāns pievienoja vēl astoņus.

Otrā ceturtdaļa iesākās līdzīgā manierē kā pagāja pirmā, Latvijai turpinot efektīvi darboties uzbrukumā un pat izvirzoties vadībā ar +16. Tam sekoja vairāki neprecīzi Latvijas uzbrukumi, taču Libāna to nespēja izmantot, regulāri netrāpot no labām pozīcijām groza tuvumā. Otrās ceturtdaļas izskaņā Latvijas uzbrukums atkal "atdzīvojās", divus tālmetienus realizējot Dairim Bertānam, un puslaika pārtraukumā mūsējie devās jau ar 25 punktu pārsvaru – 55:30. Spēles pirmajās 20 minūtēs Latvija bija realizējusi 11 no 21 trīspunktu metiena.

Trešā ceturtdaļa sākās ar Daira "uguņošanu" uzbrukumā – mūsu komandas kapteinis realizēja divus tālmetienus, kā arī dalīja skaistas piespēles. Latvija fenomenāli spēlēja uzbrukumā – lieliska saspēle, un vairāki uzbrukumi, kuri noslēdzās ar skaistiem "slam dunk". Trešās ceturtdaļas izskaņā Latvijas sniegumam piezagās paviršības un vairķas kļūdas. Libāna centās ļoti agresīvi spēlēt aizasrdzībā, neļaujot mums tikt pie viegliem metieniem. Neraugoties uz to, Latvija pirms pēdējās spēles ceturtdaļas bija vadībā ar 82:48.

Noslēdzošās ceturtdaļas sākumā ar pieciem punktiem izcēlās Aigars Šķēle un spēlē pirmoreiz iesaistījās Anžejs Pasečņiks. Šķēle darbojās ar lielu pārliecību, realizējot divus tālmetienus. Libānas labā spēles noslēdzošajā ceturtdaļā četrus tālmetienus realizēja Omārs Spelmans, bet tas neatstāja nekādu iespaidu uz gala rezultātu. Savukārt Pasečņiks guva desmit punktus – visi no tiem ceturtajā ceturtdaļā.

Portāls "Delfi" piedāvāja teksta tiešraidi par spēli Džakartā.