Latvija ar fenomenālu cīņassparu 'aiz borta' atstāj Franciju

Latvijas basketbola izlase svētdien, 27. augustā, aizvadīja līdz šim izcilāko spēli komandas vēsturē, Pasaules kausa H grupas otrajā spēlē neticamā cīņas galotnē ar 88:86 pieveicot Tokijas olimpisko spēļu vicečempioni Franciju.

Mūsējo rindās fenomenālu spēli aizvadīja Artūrs Žagars, kuram 22 punkti. Rolands Šmits guva 20 punktus, no kuriem vairāki nāca spēles izšķirošajos momentos. Savukārt "Latvijas lāzerim" Dāvim Bertānam šodien 15 punkti, tostarp vairāki svarīgi tālmetieni.

Ar šo uzvaru Latvija nodrošina iekļūšanu otrajā posmā, kas garantē cīņu par ceturtdaļfinālu, savukārt Francijai – vienai no turnīra galvenajām favorītēm – cīņa par augstākajām vietām nu ir galā. Mūsu šodienas pretiniecei šis bija otrais zaudējums divās spēlēs, un francūži tagad kopā ar Libānu no H grupas turpinās cīņu par 17.-32. vietu.

Latvija spēles sākumā daudz uzbruka no tālienes, sākotnēji to darot ar zemu precizitāti. Francijas komandā lieliski spēli iesāka Evans Forņē, kurš realizēja vairākus tālmetienus, un pirmajā spēles ceturksnī kopumā guva 15 punktus, savukārt Jabusele pievienoja vēl deviņus.

Latvijas rindās maču lieliski iesāka Rolands Šmits, kurš guva deviņus punktus spēles pirmajās desmit minūtēs. Savukārt Dāvis Bertāns spēlē izcili iesaistījās no rezervistu soliņa – viņš realizēja trīs tālmetienus un kopumā pretinieku gorzā salādēja desmit punktus. Tieši Dāvja lieliskais sniegums ļāva mums turēties līdzi francūžiem spēles pirmajā ceturtdaļā.

Arī spēles otro ceturksni Francija uzsāka ar ļoti kvalitatīvu saspēli, iegūstot astoņu punktu pārsvaru. Latvijas uzbrukums bija iestrēdzis, mūsu komandai vienubrīd bez punktiem esot vairāk nekā divas minūtes. Taču tad spēles gaitu salauza Artūrs Žagars, gūstot sešus punktus pēc kārtas. Francija turpināja sodīt Latviju par kļūmēm aizsardzībā, ar apskaužamu precizitāti realizējot trīspunktu metienus un izvirzoties vadībā ar deviņu punktu pārsvaru.

Tomēr pirmā puslaika izskaņā prettriecienu deva Latvija – Žagars atkal saasināja spēli uzbrukumā, skaisti gūstot punktus pēc caurgājiena, savukārt Kristers Zoriks realizēja divus ļoti svarīgus tālmetienus, samazinot deficītu līdz minimumam. Francija uz to atbildēja ar vēl vienu Forņē trīspunktnieku un pārtraukumā abas komandas devās ar rezultātu 49:53 francūžu labā. Mūsu pretinieki pirmajā puslaikā realizēja desmit no 14 trīspunktu metieniem.

Trešās ceturtdaļas sākumā Francijai padevās 10:3 izrāviens, komandai turpinot realizēt tālmetienus ar apbrīnojamu precizitāti. Tam atkal sekoja Latvijas 7-0 izrāviens, taču pēc tā mūsu uzbrukums pilnībā iestrēga un nespējām gūt punktus vairāk nekā trīs minūtes.

Franciju uz priekšu dzina spožā Jabuseles un Forņē spēle, abiem vīriem realizējot vairākus sarežģītus metienus. Līdzās zemajai metienu precizitātei Latvijai problēmas radīja arī relatīvi daudzās kļūdas. Pirms noslēdzošās ceturtdaļas Latvijai jau bija 12 punktu deficīts – 62:74.

Noslēdzošo spēles ceturksni Latvija iesāka ar labu aizsardzību, taču pašu pieļautās kļūdas neļāva izmantot Francijas nedienas uzbrukumā. Latvija nespēja realizēt arī soda metienus, otrajā puslaikā vairākus no tiem svarīgos brīžos garām aizmetot Žagaram.

Ceturtajā ceturtdaļa otro nesportisko piezīmi nopelnīja Nando De Kolo, un viņam mačs bija beidzies priekšlaicīgi. Tas šķietami arī simbolizēja spēles gaitas maiņu. Noslēdzošās ceturtdaļas vidū Latvijai beidzot izdevās atrast ritmu uzbrukumā un samazināt rezultāta starpību līdz trīs punktu deficītam.

Turpmākās minūtes aizritēja punkts-punktā. Žagars bija fenomenāls, tostarp realizēja svarīgu tālmetienu. Aptuveni divas minūtes līdz spēles beigām Francijai bija trīs punktu pārsvars, taču Latvija nespēja realizēt brīvus tālmetienus, lai izlīdzinātu rezultātu.

Kad līdz spēles beigām bija palikušas 37 sekundes Rolands Šmits izvirzīja vadībā Latvijas izlasi ar rezultātu 87:86. Nākamajā uzbrukumā Forņē nerealizēja sarežģītu metienu. Pēc tam jau Francijai nācās pārkāpt noteikumus. Žagars realizēja tikai vienu no diviem soda metieniem, savukārt Francijas spēlētāja Fransisko tālmetiens pēdējās sekundēs nebija precīzs un mūsējie svinēja uzvaru ar rezultātu 88:86.

Pasaules kauss basketbolā: Latvija - Francija

Viens no mača varoņiem Artūrs Žagars sarunā ar TV3:"Nesaprotu, kas tikko notika. Visu spēli bijām iedzinējos. Beigās, kad sajutām garšu, īpaši brīdī, kad Dairis satraumējās, mums ienāca enerģija, un rezultāts ir šāds.Emocionālākā spēle, kāda man ir bijusi."

Luka Banki uzreiz pēc fenomenālās uzvaras: Ticējām un turējāmies kopā. Spēlē pret šāda līmeņa komandu ir nepieciešams būt psiholoģiski stipriem, ticēt komandas biedriem un sistēmai - to arī paveicām

Latvijas izlases sastāvā 22 punktus šajā mačā iemeta Artūrs Žagars, bet 20 pievienoja Rolands Šmits. Savukārt 15 punkti Dāvim Bertānam.

Ar šo uzvaru Latvija ir nodrošinājusi tiesības spēlēt nākamā gada Parīzes olimpisko spēļu kvalifikācijā.

Latvijas izlase ir nodrošinājusi iekļūšanu Pasaules kausa Top16! Otrdien mačs par uzvaru grupā pret Kanādu!

Latvija - Francija 88:86Desmit sekundes pirms beigām Furnjē pārkāpj noteikumus pret Žagaru, kurš trāpa vienu no diviem soda metieniem.

UZVARA!!!Sīkstā Latvija pēdējās sekundēs notur minimālo vadību un izcīna uzvaru pār olimpisko vicečempioni!

Latvija - Francija 87:86Latvieši lieliski nostrādā aizsardzībā. Francija punktus negūst. Vēl 14,2 sekundes.

Francija ņem minūtes pārtraukumu. Šmitam dzelzs nervi.

Latvija - Francija 87:86Gobērs saņem piezīmi uzbrukumā! Šmits iemet abus soda metienus un izvirza Latviju vadībā! Vēl jāspēlē tikai 37,7 sekundes.

Latvija - Francija 85:86Pret Furnjē piezīmi saņem Dāvis Bertāns. Pretinieku līderis trāpa abus "sodiņus". Otrā laukuma pusē divus punktus caurgājienā atspēlē Šmits. Sākusies pēdējā minūte

Latvija - Francija 83:84Gobērs pret Dāvi Bertānu pārkāpj noteikumus. Latvietis aukstasinīgi trāpa abus soda metienus, samazinot starpību līdz minimumam. Vēl pusotra minūte.

Latvija - Francija 81:84Luka Banki šajā satriecošajā spēlē ņem minūtes pārtraukumu, sniedzot komandai iespēju atvilkt elpu. Pirms tam nedaudz muļķīgu kļūdu pieļāva Šmits, kurš teju brīvs nemetās uz groza, bet veica neveiksmīgu piespēli. Vēl 2:12 minūtes.

Latvija - Francija 81:84Artūram Kurucam piektā piezīme, to viņš nopelna pret franču līderi Furnjē.

Latvija - Francija 81:84Gobērs triec bumbu grozā no augšas. Artūrs Kurucs netrāpa tālmetienu. Vēl trīs minūtes.

Latvija - Francija 81:82Abas komandas turpina uguņot. Izlases gūst vēl pa diviem punktiem, bet uz grīdas attapies Rodions Kurucs.

Latvija - Francija 79:80Latvija samazina starpību vēl par diviem punktiem - 76:77. Žagars lielisks caurgājienā, bet Francija atbild ar Batuma tālmetienu... Uzreiz to pašu pie otra groza izdara Žagars!

Latvija - Francija 74:77Žagars labi ieraujas groza apakšā, saņem piespēli no Gražuļa un panāk vairs tikai 74:77! Latvijai 7:0 izrāviens minūtes laikā.

Latvija - Francija 72:77Šoreiz nesportisko piezīmi pret Gobēru saņem Dāvis Bertāns, francūzis iemet abus soda metienus. Sekojošo uzbrukumu Francija neizmanto, un Dāvis Bertāns pāri Batuma rokām trāpa trejaci! Vēl piecarpus minūtes.

Latvija - Francija 69:75Noteikumi kārtējo reizi tiek pārkāpti pret Žagaru. Šoreiz viņš trāpa vienu no diviem.

Latvija - Francija 68:75Artūrs Kurucs aukstasinīgi iemet abus soda metienus. Starpība vairs tikai septiņi punkti.

Latvija - Francija 66:75De Kolo asi nospēlē pret Artūru Kurucu, pagrūžot viņu. Francūzim piespriež nesportisko piezīmi.Pieredzējušajam de Kolo mačs ir noslēdzies, jo viņam otrā nesportiskā piezīme šajā spēlē.

Latvija - Francija 66:75Rodions Kurucs neapskaužamā situācijā nopelna savu ceturto piezīmi. Viens soda metiens ir precīzs. Vēl jāspēlē nepilnas astoņas minūtes.

Latvija - Francija 66:74Žagars vēlreiz demonstrē drosmi un metas caurgājienā. Punktus neizdodas gūt, taču viņš tiek pie iespējas mest divus soda metienus. Abi lido garām...

Latvija - Francija 66:74Atspēlēšanās šodien nav viegla, bet vēl par diviem punktiem Francijas vadību samazina Šmits, kurš triec bumbu grozā no augšas!

Latvija - Francija 64:74. Sākusies ceturtā ceturtdaļa.To ar diviem punktiem sāk Žagars!

Otrajā puslaikā vēl nav spēlējis Latvijas izlases kapteinis Dairis Bertāns, kuram acīmredzot ir likstas ar veselību.

Latvija - Francija 62:74. Noslēgusies 3. ceturtdaļa.Furnjē trāpa kārtējo sarežģīto metienu divu punktu vērtē - pāri Dāvja Bertāna rokām. Aigars Šķēle neiemet pilnīgi brīvu trejaci, Rodions Kurucs pēcāk nopelna uzbrukuma piezīmi, taču vēl punktus francūži negūst.Noslēdzošās 10 minūtes Latvija sāks ar 12 punktu deficītu.

Latvija - Francija 62:72Zoriks pārgalvīgi metas caurgājienā, un viņu pārliecinoši bloķē Gobērs. Nākamajā uzbrukumā francūži panāk jau 72:59. Par laimi, uzbrukumu Latvijai izdodas "atslēgt" - Zoriks iemet pilnīgi brīvu tālmetienu.

Latvija - Francija 59:70Latvijai pajukusi spēle uzbrukumā, jau vairākas minūtes nav izdevies gūt punktus. Francija tikmēr iemetusi astoņus punktus pēc kārtas.

Jānis Bendziks no Džakartas.Dairis Bertāns šajā ceturtdaļā nav devies laukumā. Viņš arī sēž rezervistu soliņa tālākajā galā...

Latvija - Francija 59:70Francijas basketbolisti apskaužami trāpa vēl vienu trejaci, iegūdami deviņu punktu vadību (68:59). Žagars pēc tam pieļauj kļūdu piespēlē, un Furnjē ātrajā uzbrukumā gūst divus punktus. Francijai jau 11 punktu vadība, trešajā ceturtdaļā vēl 3:40 minūtes.

Latvija - Francija 59:65Gražulis nopelna jau savu ceturto piezīmi mačā. Gobērs trāpa abus soda metienus, ļaujot francūžiem atgūt sešu punktu pārsvaru.

Latvija - Francija 59:63Tālmetiens Žagaram!

Latvija - Francija 56:63Andrejs Gražulis atgūst vēl divus punktus, pēc tam Žagars pārtver bumbu un de Kolo nesportiski viņu aptur. Atbildīgā brīdī Žagars neiemet nevienu no abiem brīvmetieniem...

Latvija - Francija 54:63Iesākoties otrajam puslaikam, Francijai 10:3 izrāviens. Jabusele iemet vēl vienu tālmetienu... Gražulis pretējā laukuma pusē izpilda lielisku caurgājienu.

Latvija - Francija 52:58Furnjē trāpa kārtējo tālmetienu un panāk 58:49, tomēr ar to pašu atbild arī Šmits, kurš tiek atstāts pilnīgi brīvs. Furnjē šajā mačā iemetis jau piecus trejačus.

Latvija - Francija 49:53. Otrā puslaika šovs var sākties!

Artūra Žagara lieliskais caurgājiens un metiens pāri garajām Gobēra rokām.https://twitter.com/Go3SportLatvija/status/1695803955018596585

Dāvis Bertāns, pēc pirmā puslaika TV3 tiešraidē: Līdzīga spēle kopumā, galvenais bija turēties pēc iespējas tuvāk. Jāaptur viņu trīspunktu metieni, daudz brīvos metienus izdarījuši, tur arī tā starpība.

Francijas izlase pirmajā puslaikā tālmetienus realizēja ar apskaužamu 71% precizitāti (10/14). Latvija tikmēr iemet 9 no 18 jeb 50%.

Jānis Bendziks no DžakartasLatvijas izlase pagaidām dara lielisku darbu, lai noturētos spēlē, tomēr šis nav līdz šim redzētais komandas basketbols. Cīņas spars ir augsts, tomēr Francija uz katru izrāvienu atbild ar tālmetienu, kas izspēlēts līdz netraucētam. To apliecina arī Francijas tālmetienu precizitāte - 10 no 14. Kamēr Latvijas izlase turās spēlē, tikmēr ir izredzes galotnē paveikt kaut ko labu.

Japāna - Somija 98:88. Spēle noslēgusiesMājiniece Japāna ar apbrīnojamu atspēlēšanos paliek "dzīva" cīņā par otro posmu. Vēl trešajā ceturtdaļā Japāna zaudēja ar 53:71. Atlikušajā laikā līdz spēles beigām japāņi bija pārāki ar 45:17.

Latvijas izlases sastāvā pirmajā puslaikā 11 punktus iemetis Rolands Šmits, kamēr pa 10 pievienojuši Dāvis Bertāns un Kristers Zoriks.Francijai 18 punktus guvis Evans Furnjē.

Latvija - Francija 49:53. Noslēdzies pirmais puslaiksLatvijai iespēja izpildīt pēdējo uzbrukumu puslaikā, Dāvim Bertānam pilnīgi brīvs tālmetiens - taču garām.

Latvija - Francija 49:53Artūram Žagaram padodas fantastisks caurgājiens un metiens pāri Rūdija Gobēra rokām, un pēc tam Zoriks trāpa vēl vienu aukstasinīgu tālmetienu! Furnjē arī atbild ar trīs punktiem... Lielisks basketbols Džakartā!20,7 sekundes līdz lielajam pārtraukumam. Banki ņem minūtes pārtraukumu, Latvijai uzbrukums.

Latvija - Francija 44:48Basketbols ir izrāvienu spēle. Zoriks aukstasinīgi realizē tālmetienu, Latvijai 5:0 izrāviens. Francija ņem minūtes pārtraukumu. Vēl puslaikā divas minūtes.

Jānis Bendziks no Džakartas. Dairis Bertāns pēc nopelnītās uzbrukuma piezīmes pa taisno devās uz ģērbtuvēm, bet tad apstājās un atgriezās, redzot, ka Latvijas izlasei izdevās lieliska izspēle. Vizuāli izskatījās, ka viņš pagrieza potīti.

Latvija - Francija 39:48Komandas lādē vienu tālmetienu pēc otra. Dairis nopelna piezīmi uzbrukumā, kas viņam ir jau trešais sods šajā mačā.

Latvija - Francija 36:45Batums iemet trīspunktnieku, kas Francijai nodrošina lielāko vadību šajā mačā (+9).

Lietuva - Meksika 96:66. Spēle noslēgusiesLietuva ar savu uzvaru nodrošina sev un Melnkalnei vietu grupu turnīra otrajā posmā.

Latvija - Francija 36:42Žagars bezbailīgi dodas caurgājienā un ar 2+1 gājienu samazina starpību līdz četriem punktiem (36:40), tomēr Matiass Lesors atbild ar diviem punktiem no groza apakšas.

Latvija - Francija 33:38Latvijas uzbrukums iestrēdzis uz pāris minūtēm, bet to ar sarežģītu tālmetienu aptur Artūrs Žagars. Vēl 5:33 minūtes pirmajā puslaikā.

Latvija - Francija 30:38Francija iemet vēl vienu tālmetienu un iegūst astoņu punktu pārsvaru. Pagaidām pretinieki trejačus met ar apskaužamu precizitāti - 7 no 9...

Filipīnas-Angola 70:80, spēle noslēgusies!

Sākusies otrā ceturtdaļa!

Latvija - Francija 26:33. Pirmā ceturtdaļa noslēgusiesDāvis iemet vēl vienu tālmetienu, kas viņam ir jau trešais spēlē, taču precīzi no perimetra ir arī francūži... Furnjē ceturksni noslēdz ar fantastisku trejaci pāri diviem sedzējiem.

Latvija - Francija 23:27Dāvis Bertāns iemet trīspunktnieku ar sodu. "Sodiņš" lido mērķī. Latvija ļoti svarīgā brīdī ātri atspēlē uzreiz četrus punktus.

Latvijas fani Džakartā parūpējušies par patīkamu atmosfēru.https://twitter.com/FIBAWC/status/1695793058384945534

Filipīnas-Angola 65:73Āfrikas komanda ir divu minūšu attālumā no pirmās uzvaras turnīrā.

Latvija - Francija 19:27Francūžiem padodas 5:0 izrāviens, Furnjē trāpa tālmetienu. Luka Banki ņem minūtes pārtraukumu. Vēl pirmajā ceturtdaļā jāspēlē 1:16 minūtes.

Latvija - Francija 19:22Latvieši laukumā devušies, bruņoti ar lielu pašatdevi. Kristers Zoriks piespiež kļūdīties pieredzējušo Nando de Kolo, un Dāvis Bertāns iemet trejaci.

Lietuva - Meksika 76:51. Pēc trīs ceturtdaļām

Japāna - Somija 63:73. Pēc trīs ceturtdaļām

Latvija - Francija 16:20Latvijai piezīmju norma, Gražulis pārkāpj noteikumus pret Furnjē, kurš trāpa abus soda metienus. Francijai septiņu punktu vadība (20:13), vēl trīsarpus minūtes pirmajā ceturtdaļā. Uzreiz ar tālmetienu atbild Šmits!

Latvija - Francija 11:16Geršonam Jabuselem izdodas veiksmīgs 2+1 gājiens, pēc tam Evans Furnjē trāpa tālmetienu un jau 16:7. Kapteinis Dairis ar diviem punktiem atvēsina iekarsušos francūžus. Pēc tam divi punkti arī Šmitam ar pustālo metienu.

Latvija - Francija 7:10Dairim pēc pirmā trāpītā tālmetiena pēc tam divi lido garām. Neizdodas arī punktos pārvērst Francijas kļūdu aizsardzībā.

Medija MVP ekspertu aptaujā par taktiskajām niansēm izteicās Nikolajs Mazurs:Latvijas izlasei priekšā ir ļoti nopietns un sarežģīts uzdevums. [Geršons] Jabusele spēles pa četri – viņam pretī varam likt [Rolandu] Šmitu, kurš atlētismā nezaudēs. Arī [Rodionam] Kurucam pret [Nikolā] Batumu nebūtu lielas atšķirības. [Rūdijs] Gobēram dueļos ar Pasečņiku un [Klāvu] Čavaru būs pārsvars pieredzes ziņā. Bet visgrūtākais uzdevums tik un tā būs mazajiem. Kurš strādās pret Furnjē, de Kolo un [Elī] Okobo?https://www.delfi.lv/mvp/sedies-pieci/spiediens-uz-bumbu-fiziskums-un-zvaigznu-ego-ka-uzvaret-olimpiskos-vicecempionus?id=55884160

Latvija - Francija 3:3Francija iegūst pirmo uzbrukumu, un Nikolā Batums iemet trejaci. Latvijas pirmais uzbrukums nesekmīgs, taču tad izdodas atbildes gājiens, un no tālmetienu līnijas turpina uguņot Dairis Bertāns!

Latvija - Francija. Mačs sācies!Sarauj, Latvija!

Latvijas izlases starta piecinieks:Artūrs Žagars, Dairis Bertāns, Rodions Kurucs, Rolands Šmits un Andrejs Gražulis

Lietuva - Meksika 53:34. Sākas otrais puslaiksVēlam veiksmi Lietuvai, bet šobrīd visa uzmanība notikumiem Džakartā! Mūsu zeme - Latvija!

Filipīnas-Angola 52:56, noslēgusies trešā ceturtdaļa.

Japāna - Somija 42:54Otrā puslaika sākumā somi soda japāņus par pieļautajām kļūdām un pat iegūst 14 punktu vadību.

Japāna - Somija 36:46. Sācies otrais puslaiks!

Filipīnas-Angola 45:47 Spēle rit punkts-punktā. Trešajā ceturtdaļā vēl jāspēlē 3:12 minūtes.

Lietuva - Meksika 53:34. Noslēgusies otrā ceturtdaļaPirmā puslaika izskaņā Lietuva palielināja nedaudz pārsvaru un pirms otrā puslaika ir komfortablā vadībā

Filipīnas-Angola 40:40 Otrais puslaiks sācies līdzīgi, Filipīnām uzburkumā darbojoties sekmīgāk. Mūs sagaida sīva cīņa!

Jānis Bendziks no DžakartasLatvijas izlases līdzjutēji Francijas valstsvienību arēnā sagaidīja ar ūjināšu, bet turpināja ar saukļiem "Latvija, Latvija". Vairāki vietējie līdzjutēji pievienojās šiem ritmiskajiem saucieniem. Pagaidām izskatās, ka no Francijas atbraukuši daudz mazāk fanu.

Angolas uzlidojums Filipīnu grozam. Foto: FIBA

Lietuva - Meksika 44:28Lietuva neatlaiž grožus, saglabājot drošu pārsvaru arī otrajā ceturtdaļā

Somija - Japāna 36:46Otrajā ceturtdaļā somiem izdevās pārņemt vadību un to arī nostiprināt. Atvēries arī Markanens, kurš pirmo puslaiku noslēdzis ar 12 punktiem, tuklāt noslēgumā pāri pretspēlētājam efektīgi trieca bumbu grozā.

Filipīnas-Angola, sācies otrais puslaiks!

Dāvis Bertāns pirms spēles pret Franciju:Viņiem garie spēlētāji nav tik ātri. Domāju, ka esam parādījuši, ka mums ir ātruma dotības, kas palīdz iegūt pārsvaru. Tas arī bieži ir iemesls, kāpēc mēs atrodam tos metienus. Mest iekšā, spēlēt agresīvi un uzbrukt grozam. https://www.delfi.lv/sports/news/pasaules-kauss-basketbola-2023/zinas/davis-bertans-franciju-nosauc-par-citu-zveru-francuzi-akcente-latvijas-uzbrukumus-no-distances.d?id=55885450

Jānis Bendziks no DžakartasDāvis Bertāns un Evans Furnjē visilgāk izdarīja metienus pa grozu iesildīšanās laikā, un abi sniedza komentārus pēc sestdien notikušajiem treniņiem.Latvijas izlases pirmo maču klātienē vēroja nedaudz vairāk nekā pieci tūkstoši skatītāju, bet šajā mačā skatītāju būšot ievērojami vairāk.

Lietuva - Meksika 32:17. Pēc pirmās ceturtdaļasLietuva jau pirmajā ceturtdaļā panāk +15! Teicams sākums

Japāna - Somija 28:30Pēc Mikaela Jantunenta tālmetiena somi pēc ilgāka laika pārņem vadību. Pirmajā puslaikā vēl četras minūtes.

Filipīnas-Angola 33:36, noslēdzies pirmais puslaiks.

Filipīnas-Angola 33-36Abas komandas sāk apmainīties ar precīziem tālmetieniem. Angola ļoti aktīvi darbojas aizsardzībā, neitralizējot Klārksonu. Ja pirmajā ceturtdaļā Angola izskatījās bezcerīgi, tad šobrīd komanda ir sajutusi spēles garšu un darbojas ar milzīgu pārliecību. Pirmajā puslaikā vēl palikusi aptuveni pusotra minūte.

Lietuva - Meksika 21:14Meksika pēc minūtes pārtraukuma pietuvojās līdz 11:13, bet seko atkal neliels Lietuvas izraviens

Japāna - Somija 22:21Somiem padodas sešu punktu izrāviens, Japāna spiesta ņemt minūtes pārtraukumu.

Filipīnas-Angola 28:25 Labs izrāviens Āfrikas komandai. Vispirms, Fernandu noslēdz ātro uzbrukumu ar skaistu "slam dunk", bet nākamajā uzbrukumā Angola realizē tālmetienu. Minūtes pārtraukums Filipīnām.

Lietuva - Meksika 8:0Lietuva divarpus minūtēs gūst astoņus punktus, savu grozu nosargājot neieņemtu. Meksika ņem pārtraukumuhttps://twitter.com/FIBAWC/status/1695777947532099765

Japāna - Somija 22:15. Noslēgusies 1. ceturtdaļaPagaidām kluss ir somu līderis, pagājušās sezonas NBA progresējušākais spēlētājs Lauri Markanens - viņam četri punkti. Japāna tikmēr ir efektīva, deviņus punktus jau iemetis Makoto Hedžima. Vietējo līdzjutēji atbalstīti, japāņi ir ļoti pārliecinoši.

Lietuva - Meksika. Spēle sākusies

Filipīnas-Angola 26:17Labs otrās ceturtdaļas sākums Filipīnām, Angola pieprasa minūtes pārtraukumu. Šajā spēles ceturksnī vēl jāspēlē 7:48 minūtes.

Japāna - Somija 9:5Pirmās sešas minūtes Okinavā aizritējušas mazrezultatīvā basketbolā, kaut gan komandas spēlē ātru spēli.

Filipīnas-Angola 19:12, noslēgusies pirmā ceturtdaļa. Filipīnas atrada ritmu uzbrukumā, savukārt Angola šajā spēles elementā bija katastrofāla, reagulāri azimetot garām brīvus metienus no labām pozīcijām, tostarp no groza apakšas.

Japāna - Somija 6:5Pirmās divas spēles minūtes ļoti aizraujošā basketbolā. Japāņus uz priekšu dzen lielisks un skaļš vietējo līdzjutēju atbalsts.

Filipīnas-Angola 8:4 Filipīnu komanda veic 6-0 izrāvienu, gūstot arvien lielāku pārliecību uzbrukumā. Tiesa, komandas līderis Džordans Klārksons joprojām bez punktiem. Pirmajā ceturtdaļā vēl jāspēlē nepilnas četras minūtes.

Japāna - Somija, spēle Okinavas pilsētas arēnā ir sākusies!

Filipīnas-Angola 2:4Samocīts spēles sākums abām komandām - sīksta aizsardzība kā vienas, tā otras izlases izpildījumā novedusi pie zemas precizitātes uzbrukumos.

Kristaps Porziņģis par šī vakara spēli:Viņi iznāks laukumā uzvilkti un gatavi pāriet mums pāri, kas nenotiks. Kad nāks spēles beigas, es ticu, ka papildus spiediens var nostrādāt pret viņiem un, iespējams, no tā arī radīsies kaut kādas kļūdas.

Filipīnas-Angola, spēle sākusies!

Vēl pirms laukumā dodas Latvijas basketbolisti, Pasaules čempionātu turpina sešas komandas. Pirmā spēle jau 15:00 - Filipīnas pret Angolu. Desmit minūtes vēlāk sāksies Somijas-Japānas duelis, bet 15:30 otro spēli aizvadīs Lietuvas izlase, kurai pretī stāsies Meksika.

