Latvija otrajā puslaikā nespēj turēt līdzi Kanādas jaudai

Latvijas basketbola izlase otrdien Džakartā ar smagu zaudējumu piedzīvoja pirmo zaudējumu Pasaules kausa vēsturē, H grupas pēdējās kārtas spēlē ar 75:101 (23:13, 19:30, 15:24, 18:34) piekāpjoties teicami otro puslaiku aizvadījušajai Kanādai.

Latvija uzvarēja pirmo ceturtdaļu ar 10 punktu pārsvaru, bet atlikušajās 30 minūtēs piekāpās ar 42:88. Pēc pirmā puslaika Latvijai bija viena punkta deficīts, bet otro puslaiku Latvija zaudēja ar 33:58.

Līdz ar zaudējumu Latvija grupā palika otrajā vietā, bet zaudējums nāks līdzi otrās kārtas turnīrā. Otrajā posmā Latvija tiksies ar Spāniju un, visticamāk, ar Brazīliju, kurai izšķirošajā spēlē par tikšanu tālāk trešdien jācīnās pret Kotdivuāru.

Latvijas komandas rindās lieliska spēle Rodionam Kurucam, kurš tika pie "double double" – 14 punkti un desmit atlēkušās bumbas. Viņš arī teicami darbojās aizsardzība. 16 punktus pievienoja Andrejs Gražulis. Kanādas izlases līderi šodien bija absolūti neapturami – Šejs Gildžess Aleksandrs guva 27 punktus, bet Ārdžejs Barets guva 22 punktus, īpaši produktīvs esot ceturtajā ceturtdaļā.

Latvija spēles sākumā realizēja trīs tālmetienus pēc kārtas, liekot Kanādai pieprasīt minūtes pārtraukumu pēc pusotras minūtes. Spēles pirmajā ceturtdaļā mūsējie izcili spēlēja aizsardzībā, ko papildināja 9-0 izrāviens. Pēc pirmā ceturkšņa Latvija atradās vadībā ar rezultātu 23:13.

Otrā ceturtdaļa iesākās saraustīti, abām komandām bieži pārkāpjot noteikumus. Absolūti fenomenāls uzbrukumā bija Artūrs Žagars – viņš trāpīja skaistu tālmetienu pēc soļa atpakaļ, kā arī guva divus punktus ar sodu pēc filigrāna caurgājiena. Tāpat viņš izcēlās ar lieliskām piespēlēm.

Spēles otrajā ceturksnī Latvijai bija problēmas ar atlēkušo bumbu savākšanu pie sava groza, kas Kanādai deva papildu iespējas uzbrukt. Lai gan kanādieši pirmajā puslaikā aizmeta garām daudz brīvu metienu, otrajā ceturtdaļā viņi sāka atrast savu uzbrukuma ritmu un spēlēja rezultatīvi. Īpaši labi darbojās Kelijs Oliniks.

Kad Latvija atradās vadībā ar rezultātu 38:28, Kanāda veica 7-0 izrāvienu un spēle izlīdzinājās. Problēmas radīja arī daudzās piezīmes, kuras otrajā ceturtdaļā Latvijas basketbolistiem bieži saskatīja tiesneši. Viens no mūsu komandas līderiem – Roldands Šmits – jau pirmajā puslaikā nopelnīja trīs piezīmes.

Otrās ceturtdaļas noslēgumā spēle ritēja punkts-punktā, bet nedaudz labāk nospēlēja Kanāda, kas pašās puslaika beigās realizēja metienu no groza apakšas un atpūtā devāmies iedzinējos – 42:43.

Kanāda otro puslaiku iesāka lieliski – realizēja divus tālmetienus un ieguva deviņu punktu pārsvaru. Latvijai vairs tik labi neveicās uzbrukumā – nespējām trāpīt vairākus metienus pēc kārtas.

Mūsu komandai tik ļoti sarežģītajā brīdī kā uzbrukumā, tā aizsardzībā lieliski darbojās Rodions Kurucs. Latvija veica savu izrāvienu un samazināja deficītu līdz trim punktiem.

Šajā ceturtdaļā lieliski spēlēja Kanādas līderis Šejs Gildžess Aleksandrs – tieši viņš uzņēmās iniciatīvu un vairākos uzbrukumos pēc kārtas bija rezultatīvs, un Latvijas aizsardzībai viņu neizdevās apturēt. Ceturtdaļas beigās Kanādai padevās 7-0 izrāviens un pēc 30 minūtēm mūsējie bija iedzinējos ar rezultātu 57:67.

Kanāda arī ceturto ceturtdaļu iesāka ar vairākiem trīspunktu metieniem pēc kārtas un panāca 61:78. Latvijai turpinājās nedienas uzbrukumā – nespējām realizēt vairākus brīvus metienus, kā arī pieļāvām daudz kļūdu.

Ceturtdaļas vidū Latvijas uzbrukums uzlabojās, taču nespējām turēties pretī Kanādas lielajam talantam uzbrukumā, noslēdzošajā spēles ceturksnī lieliski darbojoties komandas otrajam nominālajam līderim Ārdžejam Baretam. Spēles pēdējās minūtēs Kanāda trāpīja vairākus tālmetienus un izcīnīja pārliecinošu uzvaru ar rezultātu 75:101.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi.

Pasaules kauss basketbolā. Latvija - Kanāda

Rodions Kurucs pēc cīņas sarunā ar TV3:"Bija grūti. Varbūt neizpildījām lietas, ko treneris no mums pieprasīja. Neiemetām brīvus metienus. Var daudz ko meklēt, jāanalizē šī spēle.Domāju, nākamās dienas atpūtīsimies. Iziesim cauri šai spēlei un būsim gatavi nākamajam mačam."

Andrejs Gražulis sarunā ar TV3: "Fiziski nolūzām. Jābūt labākiem. Kaut kur aizskrējām - ne tur, kur vajag. Tas arī mums iegrieza.Paldies faniem, ka ieradās tik kuplā skaitā. Palīdz mums pamosties un būt gataviem."

Kanādas izlasē rezultatīvākais ar 27 punktiem bija Šejs Gildžess-Aleksandrs, 22 punkti tikmēr Ārdžejam Beretam.

Latvijas izlases sastāvā rezultatīvākais ar 16 punktiem bija Adrejs Gražulis, 14 punkti un 10 atlēkušās bumbas Rodionam Kurucam. Tikmēr Artūrs Žagars pievienoja 11 punktus, taču aizvadīja blāvu otro puslaiku. Tāpat kā visa Latvijas izlase.

Latvijas izlase piedzīvojusi pirmo zaudējumu Pasaules kausu vēsturē.

Latvija - Kanāda 75:101. Mačs noslēdzies.Abas komandas pēdējos uzbrukumos apmainījās vairākiem rezultatīviem metieniem, pirmo posmu Latvija noslēgusi ar pārliecinošu zaudējumu.

Latvija - Kanāda 69:90Kanāda jau itin viegli sāk gūt punktus. Banki ņem minūtes pārtraukumu. Katrs punkts šajā mačā ir svarīgs, jo šīs spēles rezultāts nāks līdzi otrajā posmā.

Latvija - Kanāda 66:84Kanādai tikmēr vēl viens tālmetiens. Uz maziem Latvijas izrāvieniem pretiniekiem vienmēr ir atbilde kabatā.

Latvija - Kanāda 66:81Šmits ar diviem precīziem soda metieniem atgūst divus punktus. Vēl 40:40 minūtes.

Jānis Bendziks no DžakartasLīdzjutēji joprojām atbalsta Latvijas valstsvienību, tomēr vairs nav jūtams tas entuziasms. Kanādas basketbolisti otrajā puslaikā lēnām būs atrāvušies uz individuālās meistarības rēķina, kamēr paši latvieši ar lielām grūtībām atrod iespējas uzbrukumā.

Latvija - Kanāda 64:81Trīspunktnieku trāpa Gražulis un kaut nedaudz atdzīvina Latvijas uzbrukumu. Latviešiem pirmais precīzais trejacis otrajā puslaikā.

Latvija - Kanāda 61:80 Kanāda palielina pārsvaru vēl par diviem punktiem. Pamatlaikā vēl sešas minūtes.

Latvija - Kanāda 61:78Vēl viens precīzs trejacis Kanādai, jau trešais pēc kārtas. Viņiem 17 punktu pārsvars. Banki ņem minūtes pārtraukumu.

Latvija - Kanāda 61:75Kanādai īsā laikā divi trīspunktnieki pēc kārtas - vispirms sarežģītu iemet Oliniks, pēcāk piebalso arī Nikeils Aleksandrs-Volkers.

Latvija - Kanāda 59:69. Sākusies noslēdzošā ceturtdaļa!To ar diviem punktiem sāk Šmits, laukuma galā "divīti" iemet arī Oliniks, kurš triec bumbu grozā no augšas.

Latvija - Kanāda 57:67. Noslēgusies 3. ceturtdaļa. Latvija šo ceturksni zaudēja ar 15:24. Desmit punktu deficīts pirms noslēdzošajām desmit minūtēm.

Latvija - Kanāda 57:65Kanādiešiem vēl viens izrāviens. Gildžess-Aleksandrs iemet soda metienu, trīnīti pievieno Fils Skrabs. Divus punktus atspēlē Zoriks.

Jānis Bendziks no DžakartasAr Gildžesa-Aleksandra ierobežošanu otrajā puslaikā ir kā ir. Šeit mēs varam redzēt pasaules klases individuālo meistarību, jo viņš trāpa gan vieglus, gan sarežģītus metienus. Latvijas izlasei pagaidām ar lielām grūtībām izdodas atrast veidus kā gūt punktus, jo tālmetieni šobrīd nekrīt.

Latvija - Kanāda 54:59Aigars Šķēle iemet no groza apakšas, panākdams 54:55. Tiesa, Gildžess-Aleksandrs atbild ar četriem punktiem pēc kārtas.

Latvija - Kanāda 52:55 Latviešiem izdevies 6:0 izrāviens, samazinot starpību līdz trim punktiem. Vispirms divus "sodiņus" trāpa Gražulis, pēc tam veiksmīgs caurgājiens Rodionam Kurucam, kurš arī aizskrien ātrajā uzbrukumā.

Latvija - Kanāda 46:55Ilgo klusam brīdi uzbrukumā beidzot aptur Rodions Kurucs, otrā laukuma pusē ar to pašu atbild Gildžess-Aleksandrs.

Latvija - Kanāda 44:53 Pie ceturtās piezīmes tiek arī viens no kanādiešu līderiem Dilons Brukss, kurš agresīvi uz zemes nogrūž Žagaru. Pirms tam Gražulis skaisti nobloķē Pauelu, kurš grasījās bumbu triekt grozā.

Latvija - Kanāda 44:53Šmits nopelna ceturto piezīmi.

Latvija - Kanāda 44:53 Kanādiešiem divi tālmetieni pēc kārtas un vēl divi punkti Šejam Gildžesam-Aleksandram. Latvija atbild tikai ar diviem Gražuļa punktiem. Banki spiests ņemt minūtes pārtraukumu. Kanādai lielākais pārsvars līdz šim.

Latvija - Kanāda 42:45Kanādieši otro puslaiku sāk ar diviem Bereta punktiem.

Latvija - Kanāda 42:43. Sācies otrais puslaiks!

Artūrs Žagars sarunā ar TV3 pēc pirmā puslaika:"Jāspēlē labāk aizsardzībā, tieši tik vienkārši. Dodam viņiem pārāk daudz otrās iespējas, mums ir jāsavāc atlēkušās bumbas.Acīmredzot spēlējam pārāk agresīvi, ir daudz sodi. Mums jāspēlē disciplinētāk."

Vēl viens Artūra Žagara meistarstiķis. Filigrāna piespēle Andrejam Gražulim.https://twitter.com/FIBAWC/status/1696528549023477917

Artūrs Žagars arī mačā pret Kanādu ir viens no redzamākajiem spēlētājiem laukumā. Viņam pirmajā puslaikā 11 punkti.https://twitter.com/FIBAWC/status/1696525283502051431

Lietuva - Melnkalne 91:71. Spēle noslēgusiesLietuva svin trešo uzvaru un svarīgu uzvaru cīņā par vietu ceturtdaļfinālā. Šī uzvara lietuviešiem nāk līdzi otrajā posmā.

Latvija - Kanāda 42:43. Beidzies pirmais puslaiksKanāda pārņēmusi iniciatīvu un vēlreiz pēc piecu punktu izrāviena izvirzās vadībā - puslaika pēdējā sekundē Ārdžejs Barets gūst divus punktus.

Jānis Bendziks no DžakartasLatvijas izlases līdzjutēji ar svilpieniem pavadīja tiesnešus uz ģērbtuvēm. Lai arī nešķiet, ka viņi būtu pieļāvuši kādas rupjas kļūdas, tomēr pāris epizodēs svilpe atskanēja novēloti, kas kaitina spēlētājus un rada nokaitētu atmosfēru tribīnēs.

Latvija - Kanāda 40:38Latvijas izlase un Banki acīmredzami neapmierināti ar tiesnešu darbu. Banki saņem tehnisko.

Latvija - Kanāda 40:35Atkal filigrāns caurgājiens Žagara izpildījumā, kurš izpilda lielisku piespēli Gražulim, kuram divi punkti.

Latvija - Kanāda 38:35Kanāda gūst vēl divus punktus. Latvijas izlase nedaudz salūzusi. Kanādai 7:0 izrāviens.

Latvija - Kanāda 38:33Kanādiešiem atkal neliels izrāviens. Pēdējās minūtēs Latvijas uzbrukums maķenīt iestrēdzis.

Latvija - Kanāda 38:31Rolands Šmits iemet trīspunktnieku, Latvijai atjaunojot desmit punktu vadību. Viņš otrā laukuma pusē nopelna trešo piezīmi un tiek nomainīts, Pauels realizē 2+1 gājienu.

Jānis Bendziks no DžakartasKanādas izlase tikai spēles 16. minūtē aizskrēja savā pirmajā ātrajā uzbrukumā, kuru noslēdza ar bumbas triecienu grozā no augšas. Tādus nedrīkst pieļaut, jo tas pamodina vietējos skatītājus, kuri vairāk priecāsies par NBA basketbolistiem. Arēna pēc šīs epizodes pamatīgi atdzīvojās par labu Kanādai. Tribīnes uz šo maču ir diezgan pilnas. Ir pa kādai tukšai vietai, bet ap 11 tūkstošiem skatītāju provizoriski šeit varētu būt.

Latvija - Kanāda 35:28Latvijai klājas grūti ar atlēkušo bumbu savākšanu. Kanādai piecu punktu izrāviens, Luka Banki ņem minūtes pārtraukumu. Pirmajā puslaikā vēl četras minūtes.

Latvija - Kanāda 35:23Komandas precīzi uzbrūk grozam vairākos uzbrukumos. Artūrs Žagars divos uzbrukumos pēc kārtas tiek pie trim punktiem - vispirms trejacis, pēc tam 2+1 gājiens. Viņam jau 11 punkti.

Latvija - Kanāda 30:20Kanādieši trāpa tikai trešo no 14 tālmetieniem. Otrā laukuma galā trejaci trāpa Žagars.

Latvija - Kanāda 27:17Abas komandas apmainās precīziem uzbrukumiem, Latvijai zem groza precīzs Aigars Šķēle. Joprojām desmit punktu pārsvars Latvijai.

Lietuva - Melnkalne 66:50. Pēc trešās ceturtdaļas

Latvija - Kanāda 23:15Kellijs Oliniks ar caurgājienu atgūst divus punktus.

Latvija - Kanāda 23:13. Sākusies 2. ceturtdaļa

https://twitter.com/FIBAWC/status/1696521361056002259

Latvija - Kanāda 23:13. Noslēgusies 1. ceturtdaļaLatvijai desmit punktu vadība pēc pirmajām desmit minūtēm. Kanādai gan neveicas ar tālmetieniem - tikai 2 no 10, kamēr Latvijai 5 no 10.https://twitter.com/basketbols/status/1696521758982144501

Jānis Bendziks no DžakartasLatvijas izlase diezgan precīzi izpilda to spēles plānu, par kuru pirms mača stāstīja Artūrs Visockis-Rubenis. Kanāda joprojām nav guvusi nevienu punktu ātrajos uzbrukumos, bet metieni no distances iemesti divi no astoņiem. Tiesa, sapriecāties par šo vēl nevajag, jo individuālā meistarība kanādiešiem joprojām ir augstāka. https://www.delfi.lv/sports/news/pasaules-kauss-basketbola-2023/zinas/zoriks-un-visockis-rubenis-stasta-par-kanadas-lideru-ierobezosanu-un-latvijas-sastava-rotaciju.d?id=55891028

Latvija - Kanāda 23:12Rodions Kurucs starpību palielina vēl par diviem punktiem - grozs ātrajā uzbrukumā.Kanādai šajā ceturtdaļā vairs nav pieejama minūtes pārtraukuma, jo pēdējais tika zaudēts neveiksmīga trenera "challenge" dēļ.

Latvija - Kanāda 21:12Kristers Zoriks trāpa tālmetienu!

Filipīnas - Itālija 83:90, spēle noslēgusies

Latvija - Kanāda 18:12Dilons Brukss pārkāpj noteikumus pret Dāvi Bertānu, kurš iemet abus soda metienus.

Latvija - Kanāda 16:12Latvieši pirmās sešas minūtes labi spēlējuši aizsardzībā. Kanāda, salīdzinot ar pirmajiem diviem mačiem, izskatās pēc ēnas.

Lietuva - Melnkalne 56:46Lietuva droši tur savu pārsvaru

Latvija - Kanāda 14:11Ārdžejs Berets iemet trejaci, ar to pašu otrā laukuma pusē atbild Artūram Kurucam. Pirmajā ceturtdaļā vēl piecarpus minūtes.

Latvija - Kanāda 11:8Kanādiešu trenera "challenge" neveiksmīgs, Šmitam piešķir parasto piezīmi. Pauels trāpa vienu no diviem "sodiņiem".

Latvija - Kanāda 11:7Šmits pārkāpj noteikumus pret Dvaitu Pauelu. Kanādiešu treneris pieprasa nesportisko piezīmi.

Latvija - Kanāda 11:7Pēc spēles ar Francijas izlase Žagars vareni atvēries. Viņa izpildījumā lielisks caurgājiens un divi punkti grozā!

https://twitter.com/karlis_arajs/status/1696516478210806085

Latvija - Kanāda 9:5Latvijas basketbolistiem padevies teicams sākums - trīs trīspunktnieki un visi trāpīti. Pēc Žagara metiena pa vienam trāpa arī brāļi Kuruci.https://twitter.com/FIBAWC/status/1696517747398541507

Jānis Bendziks no DžakartasLaukumā jau no pirmajām minūtēm vērojami interesantas divcīņas. Rodions aizsardzībā spēlē pret Šeju Gildžesu-Aleksandru, bet Artūram Žagaram "piekarināts" Dilons Brukss.

Latvija - Kanāda 3:2Pirmie punktus gūst kanādieši, taču ar precīzu trīspunktnieku atbild Francijas spēles varonis Žagars!

Latvija - Kanāda. Spēle sākusies!

Filipīnas - Itālija 63:80 Itālija droši soļo pretī uzvarai un izkļūšanai no grupas.

Latvijas izlases starta piecinieks:Artūrs Žagars, Artūrs Kurucs, Rodions Kurucs, Rolands Šmits un Andrejs Gražulis

Jānis Bendziks no DžakartasNeraugoties uz savu savainojumu, Dairis Bertāns ir uzvilcis komandas formu un tiek izsaukts laukumā. Viņš norādīja, ka turpinās atbalstīt savu komandu un pildīs kapteiņa pienākumus.

Filipīnas - Itālija 60:73. Noslēgusies trešā ceturtdaļa.Tiesa, Filipīnas neatpaliek diez ko tālu.

Lietuva - Melnkalne 48:40. Noslēdzies pirmais puslaiks

Jānis Bendziks no Džakartas"Indonesia Arena" tribīnes lēnā garā pildās, un 15 minūtes pirms Latvijas un Kanādas dueļa. Tas arī saprotams, jo NBA spēlētāji šeit ir lielā cieņā. Kanādas sastāvā tādi ir septiņi, Latvijas izlasē - viens. Kanādas izlase lauvas tiesu no saviem punktiem gūst no soda laukuma, pirmajās divās spēlēs viņi no groza tuvuma sametuši 48 punktus, kamēr Latvija - 36. Latvijas izlases treneris Artūrs Visockis-Rubenis arī norādīja, ka viens no uzdevumiem ir izmantot to, ka viņiem nav izteiktu tālmetienu izdarītāju.

Ainars Bagatskis pirms spēles pret Kanādu:Lai nu kā, arī Kanādai šajā spēlē vajadzēs uzvaru, nebūs nekāda līderu saudzēšana. Galvenais būs spēlēt mierīgi un sagaidīt savu momentu, nekādā gadījumā neielaisties open court basketbolā. Nepieļaut kanādiešu ātros uzbrukumus un pacietīgi gaidīt savu brīdi. Bet, kad tas pienāks, jāmēģina to izmantot.https://www.delfi.lv/mvp/sedies-pieci/komanda-ar-olam-nestandarta-risinajumi-un-daira-iztrukums-vai-varam-paveikt-vel-vairak?id=55890672

Rolands Šmits sarunā ar TV3:Kanādai ir daudzpusīgi spēlētāji. Jau uzreiz pret viņiem ir jāspēlē fizisks basketbols, nekas jauns nav jāizdomā.Tikmēr Latvijas izlases galvenā trenera palīgs Jānis Gailītis akcentēja, ka ir jāizmanto kanādiešu mazā pieredze uz FIBA laukumiem un noteikumu niansēs.

Latvijas vīriešu basketbola izlase un tās nākamā pretiniece Pasaules kausā Kanāda ir līdzīgas komandas, kas cenšas spēlēt ātru basketbolu, pirms mača pauda mūsu basketbolists Andrejs Gražulis. https://www.delfi.lv/sports/news/pasaules-kauss-basketbola-2023/zinas/grazulis-pret-kanadu-jaizmanto-musu-atrums.d?id=55892326

Melnkalne - Lietuva 33:41Lietuva jaudīgi aizvada otrās ceturtdaļas sākumu, panākot +8. Melnkalnes treneris Boško Radovičs saņem tehnisko piezīmi, jo nospēlēja ar kāju pa autā lidojošu bumbu. Bumba tobrīd vēl nebija atstājusi laukumu

Filipīnas - Itālija 43:54 Filipīniešiem izdevās pietuvoties līdz piecu punktu tiesai, taču tad atbildīgajos brīžos Itālija atkal nospēlēja prasmīgāk, tāpēc nu ir palielinājusi pārsvaru.

Filipīnas - Itālija 43:50. Sācies otrais puslaiks.

Otrās ceturtdaļas sākumā Lietuvas izlases galvenais treneris Maksvītis saņem tehnisko piezīmi. Treneris aktīvi reaģēja uz tiesnešu saredzēto pārkāpumu, bet ne pārāk agresīvi. Tomēr tiesneši lēma par tehnisko piezīmi.

Lietuva - Melnkalne 26:27. Pēc pirmās ceturtdaļasLai gan Melnkalne ieguva piecu punktu pārsvaru (24:19), ceturtdaļas pēdējās divās minūtēs lietuvieši atkal pietuvojas un Melnkalnei minimāls pārsvars

Latvijas basketbolisti ieradušies arēnā!https://twitter.com/basketbols/status/1696504816082759763

Austrālija-Japāna 109:89, spēle noslēgusies. Austrālija tiek pie pārliecinoša panākuma un nodrošina izkļūšanu no grupas. Uzvarētājiem 24 punktus guva Ksavjērs Kukss un 25 pievienoja Džošs Gidijs. Japānas rindās 33 punkti Džošua Havkinsonam. Foto: FIBA

Filipīnas - Itālija 39:48. Noslēdzies pirmais puslaiks.Pagaidām itāļi var justies komfortabli.

Lietuva - Melnkalne 14:14Tik svarīgā spēle šobrīd diezgan rezultatīva. Un cīņa ir līdzīga.

Filipīnas - Itālija 29:38Pirmais puslaiks tuvojas beigām, itālieši ar disciplinētu spēli ir ieguvuši solīdu pārsvaru. Arī Filipīnu metieni vairs nav tik precīzi kā iepriekš.

Austrālija-Japāna 93:79 Japāna neatkāpjas, lieliski turpinot spēlēt Vatanabem, kuram jau 23 punkti.

Lietuva - Melnkalne. Spēle sākusies

Filipīnas - Itālija 26:28Itālieši iemet divus tālmetienus pēc kārtas un pārņem vadību!

Austrālija-Japāna 87:70, noslēgusies trešā ceturtdaļaAustrālijai liels pārsvars, taču Japāna nepadodas un trešajā ceturtdaļā demonstrēja savu līdz šim kvalitatīvāko sniegumu uzbrukumā. Tiesa, Austrālija joprojām dominē soda laukumā.

Filipīnas - Itālija 23:20. Noslēgusies pirmā ceturtdaļa.Mājinieki savus metienus realizē ar augstu precizitāti, tāpēc viņi var līdzvērtīgi konkurēt ar itāļiem.

Austrālija-Japāna 77:54 Ksavjērs Kuksss Austrālijas rindās aizvada lielisku spēli - viņam trešās ceturtdaļas vidū jau 20 punkti un desmit atlēkušās bumbas.

Austrālija-Japāna 67:43Austrālija turpina ļoti efektīvi atrast metienus groza tuvumā. Japāna nespēj izrādīt pretestību augumā raženākajiem pretiniekiem.

Filipīnas - Itālija 16:15Mačs Manilā ļoti ieskrējies. Filipīnas trāpa savus metienus un turas līdzi Itālijai. Rezultatīva spēle piecās minūtes.

Austrālija-Japāna, sācies otrais puslaiks

Filipīnas - Itālija. Manilā sākusies A grupas noslēdzošā spēle.

Austrālija-Japāna 57:35, noslēdzies pirmais puslaiks. Austrālija pārliecinoši aizvada pirmās 20 minūtes, demonstrējot ļoti kvalitatīvu saspēli un efektīvu darbu aizsardzībā. Džošs Gidijs jau iekrājis 14 punktus, septiņas rezultatīvās piespēles un trīs atlēkušās bumbas.

Austrālija-Japāna 39:23 Austrālija uzņem apgriezienus un otrās ceturtdaļas vidū ir pārliecinošā vadībā.

Austrālija-Japāna 29:19Otrā ceturtdaļa iesākusies pirmajam ceturksnim līdzīgā manierē. Austrālija no saviem 29 punktiem 24 guvusi soda laukumā.

Austrālija-Japāna 25:17, noslēgusies pirmā ceturtdaļa Austrālija izmanto svas auguma parametru priekšrocības un lielu daļu savu punktu gūst groza tuvumā. Japānas uzbrukumi ir daudz vienveidīgāki, Āzijas komandai daudz uzbrūkot no trīspunktu metiena līnijas.

Austrālija-Japāna 20:15 Japāna daudz uzbrūk no tālienes, bet dara to ar ne pārāk augstu precizitāti.

Austrālija-Japāna 16:11 Japānas līderis Havkinsons jau guvis septiņus punktus. Ļoti rezultatīvs sākums abām komandām.

Austrālija-Japāna 8:2Austrālijas rindās lieliski maču iesācis Dūps Rīts, kuram jau divi bloki un arī divi punkti.

Austrālija-Japāna, spēle sākusies!

Šorīt pie savām trešājām uzvarām trīs spēlēs tika Vācijas un Dominikānas Republikas izlases. https://www.delfi.lv/sports/news/pasaules-kauss-basketbola-2023/zinas/perfekta-bilance-vacija-un-dominikana-pirmaja-posma-paliek-neparspetas.d?id=55892992

Šodien mūsu uzmanība, protams, pievērsta Latvijas-Kanādas spēlei, kura sāksies pulksten 16.30. Taču pirms mūsu komandas spēles pulksten 14.10 gaidāms Somijas-Austrālijas duelis, pulksten 15.00 Filipīnu-Itālijas spēle, savukārt 15.30 sāksies Melnkalnes-Lietuvas mačs.

Sveicināti, dārgie basketbola fani! Portāls "Delfi" teksta teišraidē turpina sekot līdzi notikumiem FIBA Pasaules kausa laukumos.