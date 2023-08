Latvija pirms PK saņem 'aukstu dušu' no brāļiem lietuviešiem

Latvijas basketbola izlase otrdien, 22. augustā, savā pēdējā pārbaudes spēlē pirms Pasaules kausa Taivānā saņēma "aukstu dušu", ar 69:93 (12:30, 14:31, 22:15, 21:17) piekāpjoties Lietuvas valstsvienībai.

Latvijai tas bija vienīgais zaudējums sešās pārbaudes spēlēs. Līdz ar to pārtrūkusi arī Latvijas izlases 14 uzvaru sērija, kas iesākās ar fantastiski aizvadīto Pasaules kausa kvalifikācijas turnīru.

Šajā mačā Latvijas izlases sastāvā rezultatīvākais ar 15 punktiem bija Anžejs Pasečņiks, kamēr 11 punkti Kristeram Zorikam, bet astoņi - Jānim Timmam un Dairim Bertānam.

Savukārt Lietuvas valstsvienībā 16 punktus guva Jons Valančūns, bet 15 pievienoja Deivids Sirvidis.

Latvijas izlase pirmajās piecās minūtēs tikai spēja izrādīt kaut kādu pretestību rezultāta ziņā, lai gan spēles ziņā laukumā no pirmajām minūtēm dominēja Lietuva. Latvija no 2:6 panāca 6:6 un vēlāk no 8:12 panāca 12:12. Pirmās ceturtdaļas pēdējās piecās minūtēs Latvija neguva nevienu punktu, bet Lietuva pēc 18:0 izrāviena panāca 30:12.

Otrajā ceturtdaļā Lietuva turpināja dominēt gan aizsardzībā, gan uzbrukumā, turpinot liet uz Latvijas basketbolistu galvām aukstu dušu – pēc pirmā puslaika Latvijas dienvidu kaimiņiem bija jau 35 punktu pārsvars (61:26).

Trešās ceturtdaļas beigās Latvijai bija 33 punktu deficīts, bet ar izrāvienu 9:3 izdevās pietuvoties līdz "-28" (48:76). Pēdējās ceturtdaļas sākumā Latvija pusotras minūtes laikā sadeldēja pārsvaru vēl par pieciem punktiem, bet Lietuva pēc minūtes pārtraukuma atbildēja ar 14:2 izrāvienu, neļaujot Latvijai aizdomāties par cīņas saasinājumu. Pēdējās minūtēs Latvija gan izvairījās no apkaunojošas sagrāves, piekāpjoties ar 24 punktiem.

Latvija spēli noslēdza vien astoņu spēlētāju sastāvā. Jau pirmajā puslaikā divu nesportisko piezīmju dēļ laukumu atstāja Dāvis Bertāns, bet otrajā puslaikā piezīmju normu dēļ uz soliņa "apsēdās" Jānis Timma, Andrejs Gražulis un Anžejs Pasečņiks.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi.