Latvija pret Pasaules kausa ieguvēju Spāniju. Teksta tiešraide

Latvijas basketbola izlase piektdien, 1. septembrī, kopā ar citām valstsvienībām sāk Pasaules kausa otro posmu - pirmajā mačā tikšanās ar šī brīža čempioni Spāniju. Portāls "Delfi" piedāvā teksta tiešraidi no Džakartas arēnas.

Latvija - Spānija 29:27Zoriks aizskrien ātrajā uzbrukumā, pret viņu tiek pārkāpti noteikumi. Taču pēc tam divus punktus no groza apakšas iemet Rodions Kurucs. Latvija atguvusies no krīzes.

Latvija - Spānija 27:27Beidzot arī Latvija gūst punktus - sausuma brīdi pārtrauc Rolands Šmits, vēl viena piespēle Žagaram.

Latvija - Spānija 25:27Spānija pārņēmusi iniciatīvu, kamēr Latvijai uzbrukums ir iestrēdzis. Huančo Ernangomess triec bumbu grozā. Banki ņem vēl vienu minūtes pārtraukumu...

Latvija - Spānija 25:25Banki minūtes pārtraukums nelīdz, Šķēlem izsit bumbu, spāņi ātrajā uzbrukumā gūst vēl divus punktus, pēc tam Villijs Ernangomess panāk neizšķirtu. 7:0 izrāviens Spānijai.

ASV - Melnkalne 85:73. Spēle noslēgusiesASV izcīna ceturto uzvaru četrās spēlēs. Bet šī ir līdz šim smagākā uzvara amerikāņiem

Latvija - Spānija 25:21Huančo Ernangomess trāpa tālmetienu un samazina Latvijas vadību. Luka Banki zibenīgi ņem minūtes pārtraukumu.

Latvija - Spānija 25:18Spāņu spēle krietni pajukusi. Pieļauta vēl viena kļūda, Spānijas galvenais treneris Serdžio Skariolo pieprasa minūtes pārtraukumu. Pirmajā puslaikā vēl četras minūtes.

Vācija-Gruzija 100-73, spēle noslēgusies

Latvija - Spānija 25:18Vairāk nekā piecās minūtēs Latvija spāņus noturējusi uz diviem punktiem. Latvijai tikmēr vēl divus punktus pievieno Gražulis.

ASV - Melnkalne 79:69Pusotru minūti pirms spēles beigām ASV beidzot var mierīgi uzelpot.

Latvija - Spānija 23:18Artūrs Žagars, saņēmis triecienu no pretinieka, guļ uz grīdas. Spānijai ass sods uzbrukumā.

Jānis Bendziks no DžakartasDāvis Bertāns šajā mačā izskatās ļoti sportiski nikni noskaņots. Kaut kādās epizodēs viņš neapmierināts ar komandas biedru darbību, dusmīgs uz tiesnešiem, diezgan bieži apspriežas ar Banki. Pēc nomaiņas viņš arī par kaut ko purināja galvu.

Latvija - Spānija 23:18Artūrs Žagars trāpa trejaci, Latvijai lielākā vadība.

Latvija - Spānija 20:16Latvija iemet pirmo tālmetienu mačā - to realizē Dāvis Bertāns!

Latvija - Spānija 17:16.Sākusies otrā ceturtdaļa, arī tās ievadā komandām nesekmējas ar punktu gūšanu. Spītīgi bumba nelido grozā.

Pirmajā ceturtdaļā Spānija izpildīja 14 soda metienus. Latvija - četrus.

Latvija - Spānija 17:16. Beigusies pirmā ceturtdaļaŠmits netrāpa trejaci, bet punktu ceturtdaļai ar diviem punktiem pieliek Artūrs Strautiņš. Latvijai viena punkta vadība!

Latvija - Spānija 15:16Atkal spāņi tiek pie iespējas mest soda metienus - piezīmi nopelna Artūrs Strautiņš. Santjago Almada trāpa abus un panāk vadību Spānijai.

ASV - Melnkalne 66:62Jāspēlē vēl septiņas minūtes un joprojām Melnkalne ir spēlē

Latvija - Spānija 15:14Pēc Dāvja Bertāna piezīmes Usmans Garuba iemet abus "sodiņus".

Jānis Bendziks no DžakartasMediju tribīnē apsēdās pāris brīvprātīgie, kuri pāri galdam izkāra Latvijas izlases karogu. Izrādās, ka to karogu uzšuva viena no brīvprātīgo mammām. Brīdi vēlāk viņam to lika aizvākt, jo mediju tribīnē nedrīkst paust atbalstu kādai no komandām.

Latvija - Spānija 15:12Gražulis pēc teicamas Kristera Zorika piespēles panāk Latvijai lielāko vadību mačā. Spāņi pieprasa minūtes pārtraukumu.

ASV - Melnkalne 61:55. Pēc trešās ceturtdaļasPirms pēdējās ceturtdaļas ASV atjauno savu lielāko pārsvaru visā mačā

Latvija - Spānija 13:11Gražulis pievieno vienu trāpītu soda metienu.

Serbija - Itālija 76:78. Spēle noslēgusiesItālija nosargā pārsvaru un svin ļoti svarīgu uzvaru cīņā par iekļūšanu ceturtdaļfinālā. Šajā grupā vēl ir Dominikāna un Puertoriko, kas spēlēs pēcpusdienā

Latvija - Spānija 12:11Ļoti mazrezultatīva spēle. Nospēlēts vairāk par sešām minūtēm, Aigars Šķēle trāpa divus soda metienus, izvirzīdams Latviju vēlreiz vadībā.

Serbija - Itālija 74:78Jāspēlē 33 sekundes

Latvija - Spānija 10:11Spānija nedaudz vairāk kā piecās minūtēs izpildījusi jau astoņus soda metienus...

Vācija-Gruzija 70:57, noslēgusies trešā ceturtdaļa

Latvija - Spānija 10:10Kristapa Porziņģa draugs no Spānijas laikiem Villijs Ernangomess trāpa vienu no diviem "sodiņiem", rezultāts neizšķirts. Pirmā ceturtdaļa pusē.

Latvija - Spānija 10:9Šmits no jauna vadībā izvirza Latviju, taču pēc spāņu piezīmes uzbrukumā neizdodas to pārvērst punktos. Latvijai pieļauta kļūda - centra auts.

Latvija - Spānija 8:9Spāņi pirmo reizi pārņēmuši vadību. Viņi izteikti šajā mačā spēlē uz groza apakšu.

Serbija - Itālija 71:74SPēles galotne solās būt ļoti saspringta! Jāspēlē vēl 2 minūtes

Latvija - Spānija 6:5Laukumā šobrīd cīņa starp diviem līdzvērtīgiem pretiniekiem. Rodions Kurucs jau sapelnījis divas piezīmes, četrus punktus iemetis Šmits.

Serbija - Itālija 67:72Vēl jāspēlē četras minūtes

Latvija - Spānija 4:4Arī šīs spēles ievadā uzmanības centrā Žagars, kurš groza tuvumā lieliski piespēlē bumbu Šmitam, viņam gūstot ceturto Latvijas punktu.

Latvija - Spānija, spēle sākusies!To ar diviem punktiem sāk Artūrs Žagars.

Latvijas izlases starta piecinieks:Artūrs Žagars, Artūrs Kurucs, Rodions Kurucs, Dāvis Bertāns un Rolands Šmits

Vācija-Gruzija 58:45 Vācijai padodas iespaidīgs izrāviens trešās ceturtdaļas sākumā.

ASV - Melnkalne 43:44. Joprojām pārsteigums Manilā!

Pēc spēles ar Kanādu Latvijas izlasē bija neapmierinātie, ka tiesneši bijuši tikai no Amerikas. Šo maču tiesās Roberto Vaskess no Puertori, Aleksandars Glisičs no Serbija un Huans Fernandess no Argentīnas.

Jānis Bendziks no DžakartasTribīnes uz šo maču pamatīgi paretinātas. Vietējiem faniem šajā mačā acīmredzot ir par maz slavenu spēlētāju, savukārt Latvijas izlases fanu skaits vizuāli šķiet nedaudz mazāks.

Vācija-Gruzija, sācies otrais puslaiks

Serbija - Itālija 62:61Serbiem vairs tikai viena punkta vadība.

Spānijas izlase ir spēcīga, taču vājo punktu tai netrūkst.https://www.delfi.lv/article.php?id=55903058

Serbija - Itālija 62:59. Beigusies trešā ceturtdaļa.Itāļiem padodas lielisks ceturkšņa - pāris iemesti tālmetieni un teicama aizsardzība ļauj atgriezties cīņā par uzvaru!

ASV - Melnkalne 37:38. Pēc pirmā puslaikaMelnkalne puslaika pēdējās sekundēs pēc Marko Simonoviča danka (izcila Perija piespēle) panāk +1. Vai Melnkalne spēs turēt līdzi arī otrajā puslaikā?

Serbija - Itālija 60:44Serbiem jau 16 punktu vadība. Itālija pilnībā zaudējusi spēles pavedienu. Tas ir jāatgūst tagad, ja negrib priekšlaicīgi atvadīties no cerībām par uzvaru. Trešā ceturtdaļa tuvojas izskaņai.

Latvijas basketbola izlase jau briest cīņai ar Spāniju.https://twitter.com/FIBAWC/status/1697540005793845587

Vācija-Gruzija 43:41, noslēdzies pirmais puslaiks Foto: FIBA

ASV - Melnkalne 31:31Melnkalnes basketbolistiem izdodas ierobežot ASV ātrumus un uzspiest savu lēno spēles stilu. Tas dod rezutātus un ir neizšķirts trīs minūtes pirms puslaika pārtraukuma

Serbija - Itālija 54:42Serbi turpina attālināties. Trešās ceturtdaļas vidū jau 12 punktu pārsvars.

Serbija - Itālija 49:42Otrā puslaika ievadā laukumā pavisam cita enerģija nekā pirms tam. Serbi šobrīd pārņēmuši iniciatīvu un laukumā izskatās labāk. Itālijas treneris ņem minūtes pārtraukumu un mudina savējos saglabāt mieru.

Vācija-Gruzija 39:38 Gruzija izlīdzināja rezultātu un tagad šai komandai ir tikai minimāls deficīts. Vācijas uzbrukums iestrēddzis kopš otrās ceturtdaļas vidus.

Serbija - Itālija 42:40. Sācies otrais puslaiks!

ASV - Melnkalne 26:25Amerikāņi aizskrien vairākos ātrajos un pusātrajos uzbrukumos, kas ir viņu "saldais ēdiens". Melnkalne gan neļauj tālu aizskriet prom NBA čaļiem.

Vācija-Gruzija 35:29 Vācija kontrolē spēles gaitu, taču pēdējie uzbrukumi nav bijuši sekmīgi. Gruzija neļauj vāciešiem "aizbēgt".

ASV - Melnkalne 19:18. Beigusies pirmā ceturtdaļaAmerikāņi pirmo ceturtdaļu noslēdz ar 7:0 izrāvienu un pārņēmusi vadību. Pirmajās desmit minūtēs laukumā dominējis Melnkalnes līderis Nikola Vučevičs, kuram jau teju "double-double" - deviņi punkti un astoņas atlēkušās bumbas.

Vācija-Gruzija 28:20 Vācieši lieliski iesāk otro ceturtdaļu, realizējot divus tālmetienus.

ASV - Melnkalne 12:12Pēc lieliskām pirmajām minūtēm Melnkalne bieži pieļauj kļūdas un guvusi tikai vienu punktu. Amerikāņi jau izlīdzinājuši rezultātu. ASV vēl nav iemetusi nevienu tālmetienu.

Serbija - Itālija 42:40. Beidzies pirmais puslaiksTas noslēdzas ar vērienu - Bogdanovičs pēdējā sekundē iemet tālmetienu un atkal izvirza serbus vadībā! Mūs gaida intriģējošs otrais puslaiks.

Vācija-Gruzija 22:16, noslēgusies pirmā ceturtdaļa

ASV - Melnkalne 4:11Melnkalne šo maču sākusi ļoti apņēmīgi.

Vācija-Gruzija 17:16 Gruzijas līderis Tornike Šengelija jau atzīmējies ar septiņiem punktiem. Vācijai nereti nākas izpildīt sarežģītus metienus.

Itālija nodemonstrē, kā bumbai jākustas uzbrukumā.https://twitter.com/FIBAWC/status/1697530721890390436

Tikmēr Manilā sākusies J grupas cīņa starp turnīra favorīti ASV un Melnkalni.

Serbija - Itālija 31:32Tagad jau izrāviens Itālijai, kas otrās ceturtdaļas vidū ļauj pārņemt vadību un piespiež serbus ņemt minūtes pārtraukumu.

Vācija-Gruzija 5:6 Vācijai grūtības atrast ritmu uzbrukumā, visi komandas punkti pagaidām Danielam Taisam.

Serbija - Itālija 29:25Serbi beidzot atveras uzbrukumā un veic astoņu punktu izrāvienu, otrās ceturtdaļas trešajā minūtē pārņemot vadību.

Vācija-Gruzija, spēle sākusies!

Serbija - Itālija 21:25Itāļi bieži tiek pie brīviem metieniem, taču tie nekrīt grozā, kas neļauj atrauties. Serbi savukārt savā spēlē nedaudz mokas, bet turas līdzi.

Serbija - Itālija 19:23. Beigusies pirmā ceturtdaļaJa Itālijas basketbolisti vairākās situācijās paši nebūtu pieļāvuši kļūdas, turklāt dažbrīd pat muļķīgas, viņu pārsvars būtu ievērojami lielāks. Šī izlase pilnībā savas iespējas nav izmantojusi.

Serbija - Itālija 10:19Itāļi iemetuši visus četrus tālmetienus un pašlaik ir drošā vadībā.

Serbija - Itālija 6:13Kā nominālajiem favorītiem serbiem pagaidām neizdevies spēles sākums. Itālija ļoti disciplinēti spēlē aizsardzībā, neļaujot sāncenšiem tikt pie labiem metieniem. Pirmajā ceturtdaļā vēl četras minūtes.

Serbija - Itālija 2:3Pirmajā otrā posma mačā lēns sākums, divarpus minūšu laikā komandas guvušas vien piecus punktus.

Serbija - Itālija, pirmā "Top16" spēle sākusies!

Serbija noteikti centīsies revanšēties itāļiem par piedzīvoto zaudējumu Tokijas olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīra finālā Belgradā, kas serbiem liedza iegūt ceļazīmi uz četrgades sporta forumu. Tāpat Itālija savstarpējā cīņā uzvarēja pagājušā gada Eiropas čempionāta astotdaļfinālā. Tieši Serbija pirms šī mača tiek uzskatīta par nominālo favorīti.

Šodienas pirmā spēle būs I grupā starp Serbiju un Itāliju. Serbu rezultatīvākais basketbolists ir Bogdans Bogdanovičs, kurš līdz šim trīs mačos vidēji guvis 18,0 punktus, turklāt izlase uzvarēja visās trijās pirmā posma spēlēs. Tikmēr Itālija guva divus panākumus.

Ar vairākām intriģējošām spēlēm šodien sākas Pasaules kausa otrais posms jeb "Top16". Latvijai pirmais mačs pret Spāniju, bet svētdien pusdienlaikā būs jātiekas ar Brazīliju. Lai saglabātu reālas cerības sasniegt ceturtdaļfinālu, Latvijas basketbolistiem Spānija šodien ir jāuzvar.