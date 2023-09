Latvijas basketbola izlases lidmašīna pirms nosēšanās veiks goda loku ap Rīgu

Godinot Latvijas vīriešu basketbola valstsvienības basketbolistus, "airBaltic" lidmašīna, ierodoties Latvijā, veiks simbolisku goda loku ap Rīgu zemākā augstumā, nekā standarta ielidošanas procedūrā izmantots ikdienā, aģentūrai LETA pavēstīja "airBaltic" pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vienlaikus aviokompānijā norāda, ka tas nebūs tiešs pārlidojums virs galvaspilsētas centra.

Paredzams, ka lidmašīna Rīgā ielidos ap plkst.16.40 pēc vietējā laika.

Goda loka veikšanas pēdējās nianses vēl tiek saskaņotas, tāpēc precīzu laiku "airBaltic" šobrīd nosaukt nevar. Goda aplis tiks veikts, ievērojot visas nepieciešamās drošības prasības.

Šodien plkst.17.30 Rīgā, pie Brīvības pieminekļa, no Pasaules kausa svinīgi tiks sagaidīta Latvijas basketbola valstsvienība, kura debijā meistarsacīkstēs spēja izcīnīt augsto piekto vietu.

Kā aģentūru LETA informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļā, pasākuma rīkotāji aicina līdzjutējus nedoties uz lidostu "Rīga", bet pulcēties pie Brīvības pieminekļa.

Plānots, ka Latvijas basketbola valstsvienība no lidostas "Rīga" līdz Rīgas centram dosies pa Kārļa Ulmaņa gatvi, Lielirbes ielu, Kalnciema ielu un Vanšu tiltu, un ap plkst.17.30 ieradīsies Brīvības pieminekļa laukumā.

Lidsabiedrība "airBaltic" informē, ka Latvijas basketbola izlase ar čarterreisu no Dubaijas jau ir devusies mājās.

Lidojumam atpakaļ uz Latviju var sekot vietnē "Flightradar24.com": https://www.flightradar24.com/BTI7702/31fa61d2

Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komiteja nolēma atvēlēt 64 267 eiro Latvijas komandas svinīgās sagaidīšanas pasākuma organizēšanai. Līdzīgs sagaidīšanas pasākums pavasarī tika organizēts Latvijas hokeja izlasei, kas pasaules čempionātā izcīnīja bronzas medaļas. Toreiz pie Brīvības pieminekļa pulcējās vairāki desmiti tūkstoši līdzjutēju.

Basketbolistu sagaidīšanas laikā no plkst.16.30 līdz pasākuma norises beigām ierobežos vai nepieciešamības gadījumā slēgs transportlīdzekļu satiksmi Aspazijas bulvāra posmā no Barona ielas līdz Kaļķu ielai, Brīvības bulvāra posmā no Raiņa bulvāra līdz Merķeļa ielai, Raiņa bulvāra posmā no Valdemāra ielas līdz Barona ielai un Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra posmā no Valdemāra ielas līdz Kaļķu ielai.

Šajā laikā nepieciešamības gadījumā slēgs sabiedriskā transporta satiksmi, novirzot to pa tuvējiem apvedceļiem.