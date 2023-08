Latvijas basketbolistu pretiniece Kanāda pārbaudes mačā uzvar pasaules čempioni Spāniju

Turpinot gatavošanos Pasaules kausa finālturnīram, uzvaru pār šī brīža pasaules un Eiropas čempioni Spānijas valstsvienību ceturtdienas vakarā guva Kanādas izlase, kas čempionātā būs viena no Latvijas pretiniecēm.

Kanādieši Spānijas pilsētā Granadā uzvarēja ar 85:80 (27:21, 13:23, 15:12, 18:17, 12:7).

Pagarinājumā izšķirošu lomu nospēlēja viens no Ņujorkas "Knicks" līderiem Erdžejs Barets, kurš pēdējo 30 sekunžu laikā iemeta piecus punktus, tostarp guva uzvaru nesošo grozu.

RJ Barrett cooked Spain today. Imagine he put up more games like this in the FIBA tournament while carrying Canada to a medal. He will come into this season determined af, ready to turn it up to the next level.