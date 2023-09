Latvijas basketbolistus svinīgi sagaidīs pie Brīvības pieminekļa

Pirmdien plkst.17.30 Rīgā, pie Brīvības pieminekļa, no pasaules čempionāta svinīgi tiks sagaidīta Latvijas basketbola valstsvienība, kura debijā pasaules meistarsacīkstēs spēja izcīnīt augsto piekto vietu.

Pasākuma rīkotāji aicina līdzjutējus nedoties uz lidostu "Rīga", bet pulcēties pie Brīvības pieminekļa. Precīza informācija par maršrutu Rīgā, pa kuru sportisti no lidostas "Rīga" dosies uz Brīvības pieminekli, tiks sniegta dienas gaitā.

Latvijas izlase, pirmo reizi piedaloties pasaules kausā, spēja izcīnīt piekto vietu. Vispirms apakšgrupā Latvijas izlase pārspēja Franciju un Libānu, bet zaudēja Kanādai. Nākamajā kārtā Latvijas izlase uzveica Spāniju un Brazīliju, iekļūstot ceturtdaļfinālā, kur piekāpās Vācijai. Cīņā par 5.- 8.vietu Latvija vispirms uzvarēja Itāliju, bet čempionātu noslēdza ar Lietuvas sagraušanu.

Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komiteja nolēma atvēlēt 64 267 eiro Latvijas komandas svinīgās sagaidīšanas pasākuma organizēšanai. Līdzīgs sagaidīšanas pasākums pavasarī tika organizēts Latvijas hokeja izlasei, kas pasaules čempionātā izcīnīja bronzas medaļas. Toreiz pie Brīvības pieminekļa pulcējās vairāki desmiti tūkstoši līdzjutēju.

Basketbolistu sagaidīšanas laikā no plkst.16.30 līdz pasākuma norises beigām ierobežos vai nepieciešamības gadījumā slēgs transportlīdzekļu satiksmi Aspazijas bulvāra posmā no Barona ielas līdz Kaļķu ielai, Brīvības bulvāra posmā no Raiņa bulvāra līdz Merķeļa ielai, Raiņa bulvāra posmā no Valdemāra ielas līdz Barona ielai un Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra posmā no Valdemāra ielas līdz Kaļķu ielai.

Šajā laikā nepieciešamības gadījumā slēgs sabiedriskā transporta satiksmi, novirzot to pa tuvējiem apvedceļiem.