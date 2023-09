Latvijas izlases saspēles vadītāji nodeva sveicienu 'heiteriem'. Zoriks par Pasaules kausu

Pirms Pasaules kausa izcīņas diskusijas par Latvijas basketbola izlases saspēles vadītāja pozīciju bija pietiekami skaļas, tāpēc Kristers Zoriks un Artūrs Žagars tās nevarēja nedzirdēt. Tagad pēc veiksmīgā turnīra viņi var nodot sveicienus tiem, kuri neticēja. Zoriks sarunā ar portālu "Delfi" atskatījās uz savu un Latvijas izlases veikumu finālturnīrā.

Latvijas basketbolisti Pasaules kausa izcīņā debitēja ar izcīnītu piekto vietu, turnīra laikā pieveicot tādas lielvalstis kā Francija, Spānija, Brazīlija, kā arī principiālo pretinieci Lietuvu. To Latvijas izlase paveica ar saspēles vadītājiem, kuriem profesionālajā basketbolā nav tā lielākā pieredze. 23 gadus vecais Artūrs Žagars kļuva par vienu no turnīra lielākajiem pārsteigumiem, iekļūstot čempionāta otrajā simboliskajā izlasē. Savukārt 25 gadus vecais Zoriks bija stabils spēlētājs, iesaistoties spēlē no rezervistu soliņa.

Iederēties šajā līmenī



Pirms Pasaules kausa bija daudz jautājumu par Latvijas izlases aizsargu pozīciju, jo savainojumu dēļ Jānis Strēlnieks un Rihards Lomažs spēlēt nevarēja. Zoriks un Žagars bija apņēmības pilni apliecināt sevi pret augstākā līmeņa pretiniekiem, tomēr bija neskaidrības par to, vai viņi būs gatavi šādam pārbaudījumam, jo Zoriks savā profesionāļa karjerā pārstāvējis tikai "VEF Rīga", bet Žagars pēc neveiksmīga laika Spānijas klubā Badalonas "Joventut" tikai pagājušajā sezonā ieguva regulāru spēļu praksi Ķēdaiņu "Ņevežis" rindās Lietuvā.

"Šīs runas nevarēja nedzirdēt. Mēs parādījām, ka varam spēlēt, un par to man ir prieks," turpināja Zoriks. "Ļoti priecājos par Artūru Žagaru, viņš izmantoja šo iespēju uz visiem 200%. Varu tikai pateikt, ka sveiciens visiem "heiteriem"