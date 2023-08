Man ir kauns, atzīst Francijas izlases zvaigzne Batums

Francijas basketbola izlases zvaigzne Nikolā Batums pēc zaudējuma Latvijas valstsvienībai Pasaules kausā pauda apkaunojumu par komandas sniegumu.

Latvijas basketbolisti svētdien Džakartā H grupas otrajā mačā sensacionāli ar 88:86 uzvarēja Franciju un garantēja vietu otrajā posmā jeb labāko 16 izlašu pulkā. Tikmēr olimpiskajiem vicečempioniem francūžiem pēc divām neveiksmēm nav izdevies kvalificēties izkļūt no grupas.

"Šī mums ir milzīga vilšanās. Uz Pasaules kausu ieradāmies ar lieliem mērķiem, bet pievīlām daudzus cilvēkus, vispirms jau paši sevi. Mūs pēc 12 mēnešiem gaida liels turnīrs, tāpēc tagad ir jāatskatās atpakaļ un jāsaprot, kas notika. Visiem - spēlētājiem, treneriem, personālam, federācijai," preses konferencē atzina Batums.

Franciju jau pēc gada gaida dalība pašu mājās paredzētajās Parīzes olimpiskajās spēlēs, kur komandai jābūt starp favorītēm uz zeltu. Batums akcentēja, ka šis Pasaules kauss bijis kā realitātes pārbaude, spēlētāji neesot godam pārstāvējuši savu valsti.

"Šī ir mana lielākā vilšanās Francijas izlases kreklā. Ir bijuši zaudējumi, kurus grūti sagremot, bet šis ir citādāk nekā zaudēt pusfinālā vai ceturtdaļfinālā. Tur vismaz par kaut ko cīnies, bet šoreiz netikām pāri pirmajam posmam, kaut gan vēlējāmies daudz," atzina viena no Francijas basketbola zvaigznēm. "Jūtos apkaunots. Daudzi cilvēki mums ticēja - ka spēsim paveikt kaut ko īpašu, taču tā nenotika."

Atzinīgus vārdus Latvijas izlasei veltīja Francijas galvenais treneris Vensāns Kolē, kurš slavēja pretiniekus par parādīto cīņassparu.

"Bijām vadībā gandrīz visu spēli, bet Latvija nekad nepadevās. Traki cīnījās visas 40 minūtes. Viņi par saviem pūliņiem saņēma atlīdzību," akcentēja treneris.

"Šis ir murgs - sākot jau no sakāves piektdien pret Kanādu. Pēc tās spēlēs gaidīju no spēlētājiem reakciju. Uzskatu, ka sagaidījām, jo trīs ceturtdaļas spēlējām ievērojami labāk. Taču ar to nepietika, mūsu gars nebija vienā līmenī ar Latviju. Domāju, ka tas pēdējās minūtēs arī bija izšķirošais faktors," neslēpa Kolē.

Otrdien Latvijas izlase cīnīsies par pirmo vietu grupā ar Kanādu, kamēr Franciju gaida cīņa pret Libānu.