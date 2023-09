Manilas dienasgrāmata: Latvijas un Vācijas izlašu panākumi sākušies līdzīgi

Latvijas basketbola izlases piektā vieta Pasaules kausa izcīņā ir panākums, lai gan basketbolisti gribēja mājās atgriezties ar medaļu. Tajā pašā laikā šis turnīrs atmiņā paliks arī ar to, ka latvieši bija viena precīza metiena attālumā no cīņas par godalgām, bet nav vērts domāt par to, kā būtu, ja būtu. Izlasei turnīrs bija varens karuselis ar laimīgām beigām, līdzīgi bija arī man kā žurnālistam.

Pasaules kausa izcīņu basketbolā Džakartā un Manilā es ļoti izbaudīju. Redzēt tik daudzas augsta līmeņa spēles, būt tik tuvu spēlētājiem un treneriem un veidot reportāžas no turienes bija diezgan aizraujoši. Tā kā basketbols man bija pārliecinoša prioritāte, man nav pārāk žēl, ka es neizmantoju iespēju kā tūrists vairāk izbaudīt šīs eksotiskās pilsētas. Pēdējās trīs spēles Pasaules kausā bija kronis visam. Vispirms Latvijas basketbolisti "sabradāja" Lietuvu, tad fantastisks Ziemeļamerikas derbijs noslēdzās ar Kanādas uzvaru pagarinājumā pār ASV, bet finālā uzvarēja Vācija, kurai turnīra dramatiskākā spēle bija pret Latviju. Tādus mačus redzēt klātienē sniedz emocionālu kāpinājumu.

Preses konferencēs Latvijas izlases galvenais treneris Luka Banki runāja ļoti daiļrunīgi, bieži atkārtojoties un maz analizējot konkrētās spēles epizodes. Viņš atcerējās, ka pirms pieņēma Latvijas izlases trenēšanu Covid-19 laikā slepeni tikās ar Dairi Bertānu, ar kuru aizvadīja garu sarunu, kas viņu pārliecināja, ka šis darbs viņam būs piemērots.