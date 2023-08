Pasaules kausā noslēdzas pirmais posms. Teksta tiešraides arhīvs

Pasaules kausā basketbolā trešdien, 30. augustā, tiek aizvadītas noslēdzošās pirmā posma spēles, turklāt noskaidrojusies arī Latvijas izlases otrā pretiniece otrajā posmā. Portāls "Delfi" piedāvāja šo cīņu teksta tiešraides.

Pasaules kauss basketbolā, 30. augusts

Līdz ar to noslēdzam Delfi teksta tiešraidi par pēdējām priekšsacīkšu spēlēm. Rīt Manilā, Okinavā un Džakartā spēles par 17.-32. vietu. Latvijai rīt treniņu diena, bet piektdien - kā jau minēts - spēle pret Spāniju! Sekojiet līdzi reportāžām no Džakartas portāla Delfi īpašajā Pasaules kausa sadaļā!

Irāna - Spānija 65:85. Spēle noslēgusiesTagad spāņiem nākamajā spēlē piektdien jātiekas ar Latviju.

Irāna - Spānija 52:64 Pēc trešās ceturtdaļasSpāņi šķietami negribīgi un bez liela iespringuma panāk +12. Jāatzīst, ka šī spēle nav tas īstais rādītājs par spāņu spējām.

Grieķija - Jaunzēlande 83:74. Spēle noslēgusiesGrieķija kļūst par pēdējo TOP16 dalībnieci. Tādējādi zināmas visas 16 komandas, kuras turpina cīņu par medaļām un kuras spēlēs par 17.-32. vietu

Grieķija - Jaunzēlande 78:74Jaunzēlande pietuvojas līdz -4. Sākas pārkāpumu un soda metienu taktika no jaunzēlandiešu puses. Jāspēlē 33 sekundes

Grieķija - Jaunzēlande 77:69Jaunzēlande pie -6 devās uzbrukumā, bet Delanijs nostaigā ar bumbu rokās. Primitīva kļūda, kas, iespējams, bija liktenīga. Grieķija uzbrukumā gūst divus punktus un grieķiem +8 (jāspēlē 66 sekundes).

Irāna - Spānija 43:50Spānija saglabā vadību, bet tā nav diez ko liela.

Grieķija - Jaunzēlande 75:69Nepilnas divas minūtes pirms pamatlaika beigām Jaunzēlandes basketbolisti pietuvojas līdz "-6". Grieķijas treneri uzreiz ņem pārtraukumu. Vai izdosies saasināt cīņu jaunzēlandiešiem?

Irāna - Spānija 34:32. Sākas otrais puslaiks

Grieķija - Jaunzēlande 73:61Grieķija pēdējo ceturtdaļu uzvar ar 23:7. Visā pirmajā puslaikā Grieķija guva 32 punktus.

Grieķija - Jaunzēlande 59:54Grieķijai izrāviens 9:0 un piecu punktu pārsvars. Jaunzēlande ņem pārtraukumu

Irāna - Spānija 34:43. Noslēdzies pirmais puslaiksSpāņi panāk +9 puslaika izskaņā. Joprojām Spānija diez ko neiespringst šajā spēlē. Jāatgādina, ka pēc FIBA noteikumiem otrajā posmā tomēr līdzi nāk visu spēļu iznākumi, tāpēc katrai uzvarai ir nozīme.

Grieķija - Jaunzēlande 50:54. Pēc trešās ceturtdaļasCeturtdaļas izskaņā jaunzēlandieši gūst trīs punktus pēc kārtas, neļaujot grieķiem izvirzīties vadībā

Grieķija - Jaunzēlande 50:51Grieķija pamodusies un pēc Papapetru trejača Jaunzēlandei vien punkta pārsvars. Trešajā ceturtdaļā grieķi uzvar ar 18:8

Irāna - Spānija 26:33Spānija lēnām, bet palileina pārsvaru. Vai irāņi spēs turēt līdzi?

Grieķija - Jaunzēlande 40:49Trešās ceturtdaļas sākumā Grieķija ātri guva četrus punktus, bet Jaunzelande neļauj grieķiem pietuvoties tuvāk un atgūst drošāku pārsvaru.

Ķīna-Puertoriko 89:107, spēle noslēgusies

Irāna - Spānija 17:23Pirmajā ceturtdaļā Irāna bija vadībā ar 17:11, bet spāņiem tagad 12:0 izrāviens un vadība otrās ceturtdaļas sākumā

Grieķija - Jaunzēlande 34:43. Sākas otrais puslaiks

Irāna - Spānija 17:16. Pēc pirmās ceturtdaļasSpānija nedaudz palielina "pagriezienus" un itin viegli sadeldē pretinieku pārsvaru. Tiesa, ar vienu punktu vadību saglabā Irāna pēc pirmajām desmit minūtēm.

Ķīna-Puertoriko 73-88 Puertoriko labi iesākusi ceturto cetrutdaļu un tuvojas uzvarai. Līdz spēles beigām atlikušas 6:28 minūtes.

Irāna - Spānija 15:6Spāņi spēlē diegzan vieglprātīgi, ko izmanto Irān, panākot pat +9.

Irāna - Spānija 10:6Irāna apņēmīgi sākusi spēli un pirmās ceturtdaļas vidū ir vadībā

Grieķija - Jaunzēlande 32:43. Noslēdzies pirmais puslaiks Jaunzēlandieši iegūto vismaz 10 punktu pārsvaru saglabā. Grieķija šobrīd spēlē diezgan miegaini un bez emocijām, bet Jaunzēlande ar lielu degsmi darbojas gan laukumā, gan uz soliņa.

Irāna - Spānija. Dienas un priekšsacīkšu pēdējā spēle sākusies!

Ķīna-Puertoriko 69:78, noslēgusies trešā ceturtdaļa

Slovēnija-Kaboverde 92:77, spēle noslēgusiesSlovēnija uzvar F grupā.

Grieķija - Jaunzēlande 20:33Jaunzēlandieši neļauj Grieķijai gūt punktus gandrīz trīs minūtes un ar diviem tālmetieniem panāk +13.

Slovēnija-Kaboverde 85:64 Slovēnija ir nepilnu piecu minūšu attālumā no trešās uzvaras trīs spēlēs.

Ķīna-Puertoriko 37-52, sācies otrais puslaiks

Grieķijas soliņš aktīvi reaģē uz tiesneši kļūdaino lēmumu, nefiksējot sodu no Jaunzēlandes puses metiena bloķēšanas brīdī. Tiesneši iedod Grieķijas rezervistu soliņam tehnisko pārkāpumu, tādējādi grieķi tiek sodīti divreiz - netiek fiksēts acīmredzams sods un vēl tehniskā piezīme. Kārtējā reize, kad eksperti var diskutēt par tiesnešu kvalitātēm.

Slovēnija-Kaboverde 74:60 Slovēņi kontrolē notikumus laukumā. Līdz ceturtās ceturtdaļas beigām jāspēlē 7:17 minūtes.

Grieķija - Jaunzēlande 15:20. Pēc pirmās ceturtdaļas.Trīs minūtes pirms pirmās ceturtdaļas beigām Grieķija ar tālmetienu panāca 12:12. Sekoja Jaunzēlandes izrāviens 5-0, un arī pēc 10 minūtēm Jaunzēlandei piecu punktu pārsvars.

Slovēnija-Kaboverde 69:55, noslēgusies trešā ceturtdaļa

Ķīna-Puertoriko 37:52, noslēdzies pirmais puslaiks

Grieķija - Jaunzēlande 7:10Pēc ētrām ar pusi minūtēm trīs punktu pārsvars Jaunzēlandeihttps://twitter.com/FIBAWC/status/1696869378392805821

Slovēnija-Kaboverde 53:45 Slovēnija veikusi 8-0 izrāvienu, atjaunojot mazliet drošāku pārsvaru.

Grieķija - Jaunzēlande, spēle sākusies!Abām komandām šī ir otrajā posmā "būt vai nebūt" spēle.

Slovēnija-Kaboverde 48:45 Kaboverdei 7-0 izrāviens trešās ceturtdaļas sākuma. Dončičs uz to atbild ar savu pirmo tālmetienu spēlē.

Slovēnija-Kaboverde, sācies otrais puslaiks

Ķīna-Puertoriko 18:32 Otrās ceturtdaļas sākumā Puertoriko padodas 9-2 izrāviens.

Ķīna-Puertoriko 16:23, noslēgusies pirmā ceturtdaļa

Slovēnija-Kaboverde 45:38, noslēdzies pirmais puslaiks Luka Dončičs no spēles trāpījis tikai vienu metienu (izpildījis deviņus). Neraugoties uz to, viņš spējis sakrāt desmit punktus, izcīnījis piecas atlēkušās bumbas un izdarījis sešas rezultatīvas piespēles. Foto: FIBA

Slovēnija-Kaboverde 41:34 Slovēnijai neizdodas ilgstoši izrāvieni - Kaboverde pēc sarežģītākiem spēles nogriežņiem spēj atrast efektīvus risinājumus uzbrukumā, kas ļauj palikt spēlē. Līdz pirmā puslaika beigām divarpus minūtes.

Ķīna-Puertoriko 7:11 Labāks starts Puertoriko komandai, kura izvirzās vadībā spēles pirmajās minūtēs.

Slovēnija-Kaboverde 33:24 Slovēnijai padodas 9-2 izrāviens otrās ceturtdaļas sākumā.

Ķīna-Puertoriko, spēle sākusies! Uzvara Puertoriko nodrošinātu izkļūšanu no grupas.

Ir piespēle, ir arī "danks"! https://twitter.com/FIBAWC/status/1696853105479233563

Slovēnija-Kaboverde 24:21, noslēgusies pirmā ceturtdaļa

Slovēnija-Kaboverde 18:14 Slovēnijas superzvaigzne Luka Dončičs guvis piecus punktus, bet visi no tiem nākuši no soda metiena līnijas. No spēles viņš aizmetis garām visus piecus metienus.

Kotdivuāra - Brazīlija 77:89. Spēle noslēgusies.Brazīlija sasniedz otro posmu un kopā ar Spāniju tajā spēlēs pret Latviju un Kanādu.

Slovēnija-Kaboverde 11:8 Rezultatīvs sākums abām komandām. Dončičs divreiz ar "alley-oop" piespēli skaistus "slam dunk" ir izkārtojis Tobijam.

Kotdivuāra - Brazīlija 74:85Brazīlija iemet divus tālmetienus pēc kārtas, tostarp Jagu Santušs mērķī trāpa jau sesto no sešiem.

Kotdivuāra - Brazīlija 74:79Pamatlaikā vēl jāspēlē tieši trīs minūtes. Brazīlijai piecu punktu vadība.

Kotdivuāra - Brazīlija 71:77Brazīlija ļoti svarīgā brīdī trāpa tālmetienu. Vēl jāspēlē četras minūtes.

Slovēnija-Kaboverde, spēle sākusies! Situācija F grupā šobrīd ir šāda:

Kotdivuāra - Brazīlija 71:74Vafesa Fofanā iemet tālmetienu ar atsitienu pret vairogu un panāk vairs tikai 69:74, turklāt metiena brīdī noteikumi tika pārkāpti pret viņa komandas biedru Žanu Filipu Dalī, viņam gūstot vēl divus punktus. Pieci punkti viena uzbrukuma laikā.

Kotdivuāra - Brazīlija 65:72Ceturtajā ceturtdaļā jau aizvadītas pāris minūtes, Brazīlija pārsvaru palielinājusi par diviem punktiem. Lielākā intriga vēl priekšā.

Kotdivuāra - Brazīlija 65:70. Beigusies 3. ceturtdaļa.Noslēdzošās desmit minūtes Brazīlija sāks tikai ar piecu punktu vadību.

Kotdivuāra - Brazīlija 58:65Āfrikas kontinenta izlases spēlētājs Asemians Mularē iemet divus trejačus pēc kārtas, un Kotdivuāra jūtami pietuvojas. Pēc tam vēl divi, Brazīlija ņem minūtes pārtraukumu. Pretiniekiem 8:0 izrāviens.

Brazīlijas izlases līderis Jagu Santušs guvis traumu teju uz līdzenas vietas. Viņš ilgu laiku pavadīja uz grīdas, bet laukumu spēj atstāt saviem spēkiem.

Kotdivuāra - Brazīlija 50:63Jagu Santušs iemet kārtējo tālmetienu, palielinādams pārsvaru līdz 13 punktiem. Kotdivuāra ņem minūtes pārtraukumu. Trešā ceturtdaļa pusē.

Kotdivuāra - Brazīlija 50:60Nedaudz veiksmīgāk otro puslaiku sākusi Brazīlija, kas ieguvusi jau desmit punktu vadību un lēnām attālinās no Kotdivuāras.

Kotdivuāra - Brazīlija 48:50.Sācies otrais puslaiks, to ar diviem precīziem soda metieniem sāk Kotdivuāra.

Kotdivuāra - Brazīlija 46:50. Noslēdzies pirmais puslaiks.

Kotdivuāra - Brazīlija 39:47Brazīlija pirmā puslaika beigās pārņēmusi iniciatīvu. Jagu Santušs iemetis visus piecus izpildītos tālmetienus, brazīliešiem jau astoņu punktu vadība. Vēl pirmajā puslaikā 2:14 minūtes.

ASV-Jordānija 110:62, spēle noslēgusies Trīs ļoti pārliecinošas uzvaras ASV izlasei grupu turnīrā.

Brazīlijas izlases līderis Jagu Santušs iemetis jau 16 punktus.

Kotdivuāra - Brazīlija 35:39Pēc Jagu Santuša caurgājiena brazīlieši beidzot pārņem vadību. Turklāt viņš pēc tam pievieno tālmetienu. Brazīliešiem 7:0 izrāviens, Kotdivuārai minūtes pārtraukums.

Kotdivuāra - Brazīlija 35:32Otrā ceturtdaļa teju pusē. Laukumā vērojama ļoti līdzvērtīga cīņa, ne tas ātrākais basketbols. Kotdivuāra visu laiku turas nelielā vadībā, nevienai komandai neizdodas nopietni izrāvieni.

Kotdivuāra - Brazīlija 27:25Sākusies otrā ceturtdaļa. Brazīliešiem izdevās panākt 25:25, tomēr katru reizi Kotdivuārai izdodas atgūt vadību jau nākamajā uzbrukumā.

Kotdivuāra - Brazīlija 25:20Maču labāk sākusi Kotdivuāra, pirmās ceturtdaļas izskaņā tai jau piecu punktu vadība.

Kotdivuāra - Brazīlija 21:18Kotdivuārai divos uzbrukumos pēc kārtas izdodas 2+1 gājieni.

ASV-Jordānija 87:49, noslēgusies trešā ceturtdaļa

Kotdivuāra - Brazīlija 13:9Āfrikas izlase šo cīņu sākusi apņēmīgi. Kaut arī Brazīlija panāca 9:9, kotdivuārieši atbildējuši ar četriem punktiem pēc kārtas.

Kotdivuāra - Brazīlija 9:5Šī mača favorīte ir Brazīlija, taču Kotdivuāra pārsteigusi ar diviem precīziem tālmetieniem pēc kārtas.

Dienvidsudāna-Serbija 83:115, spēle beigusies Serbija grupu turnīru noslēdz ar graujošu uzvaru.

Kotdivuāra - Brazīlija, spēle sākusies!

ASV-Jordānija, sācies otrais puslaiks.

Jau pēc pāris minūtēm sāksies G grupas mačs starp Brazīliju un Kotdivuāru - uzvarētāja iekļūs otrajā posmā un kopā ar Spāniju kļūs par Latvijas prtetinieci.

Gruzija - Venecuēla 70:59. Spēle noslēgusies!Pasaules kausa debitante Gruzija iekļūst "Top16". Šengelija šajā cīņā guva 25 punktus.

Dienvidsudāna-Serbija 76:99 Serbijas pārsvars joprojām milzīgs. Ceturtajā ceturtdaļā abas komandas realizējušas vairākus tālmetienus. Līdz spēles beigām atlikušas 5:12 minūtes.

Gruzija - Venecuēla 67:50Vēl jāspēlē divarpus minūtes. Gruzija dodas pretī uzvarai un nākamajai kārtai, Šengelijam jau 25 punkti.

ASV-Jordānija 62:33, noslēdzies pirmais puslaiks Entonijam Edvardsam jau 18 punkti, astoņas atlēkušās bumbas un trīs rezultatīvas piespēles.

Dienvidsudāna-Serbija 65:83, noslēgusies trešā ceturtdaļa

Gruzija - Venecuēla 62:46Vēl jāspēlē sešas minūtes. Spēle kļuvusi līdzvērtīgāka. Gruzijas basketbolistiem vairs neizdodas jūtami palielināt vadību, lai justos pilnībā droši par uzvaru.

ASV-Jordānija 53:27 Amerikaņi droši soļo pretī trešajai uzvarai trīs spēlēs. Līdz pirmā puslaik beigām vēl atlikušas 3:02 minūtes.

Gruzija - Venecuēla 59:44. Noslēgusies 3. ceturtdaļa.Venecuēlieši tā arī nespēj rast argumentus, lai atjaunotu intrigu. Īsi pirms ceturkšņa noslēguma abas komandas amizanti trīs uzbrukumos pēc kārtas neveiksmīgi centās triekt bumbu grozā no augšas.

Dienvidsudāna-Serbija 46:73 Serbija trešo ceturtdaļu uzšakusi ļoti apņēmīgi un šobrīd grauj savu pretinieci.

Dienvidsudāna-Serbija 39:56, sācies otrais puslaiks

ASV-Jordānija 31:12, noslēgusies pirmā ceturtdaļa. ASV izlase jau pirmajās desmit minūtēs šķietami izšķīrusi spēles likteni.

Gruzija - Venecuēla 46:25Sākusies trešā ceturtdaļa, un tās ievadā Gruzija palielina pārsvaru jau virs 20 punktiem.

Dienvidsudāna-Serbija 39:56, noslēdzies pirmais puslaiks Otrās ceturtdaļas beigās Serbija veic izrāvienu un pārtraukumā abas komandas dodas, serbiem atrodoties pārliecinošā vadībā. Lielisks pirmais puslaiks Bogdanovičam, kurš jau guvis 15 punktus.

ASV-Jordānija 10:2 Amerikāņi spēli iesāk ar 8-0 izrāvienu.

Gruzija - Venecuēla 42:23Pirmais puslaiks šajā mačā noslēdzies ar vērā ņemamu Gruzijas pārsvaru. 12 punktus šīs komandas labā iemetis Tornike Šengelija.Otrajā ceturtdaļā Gruzija uzvarēja ar 18:4.

ASV-Jordānija, spēle sākusies!

ASV un Jordānijas cīņa gan neko daudz neizšķir, jo otrā ceļazīme uz otro posmu vēlāk izšķirsies Grieķijas un Jaunzēlandes divcīņā.

Dienvidsudāna-Serbija 32:41 Serbija turpina demonstrēt ļoti kvalitatīvu saspēli uzbrukumā, savukārt Dienvidsudāna spēj realizēt tālmetienus, neļaujot serbiem "aizbēgt".

Gruzija - Venecuēla 34:21Venecuēla nonākusi krīzē, jau 13 punktu deficīts. Pagaidām neizdodas skrieties ar Gruziju, jo nekrīt tālmetieni.

Gruzija - Venecuēla 29:21Gruzīniem ir liels pārsvars garajā galā. Tas gan ne vienmēr tiek izmantots.

Serbijas līdera Bogdanoviča piespēles - "konfektes"! https://twitter.com/FIBAWC/status/1696800662900674757

Dienvidsudāna-Serbija 26:32 Āfrikas komanda otro ceturtdaļu iesāk ar diviem tālmetieniem. Serbija, nevilcinoties, pieprasa minūtes pārtraukumu.

Gruzija - Venecuēla 24:19. Noslēgusies 1. ceturtdaļaGruzīniem izdevās iegūt 11 punktu vadību (21:10), taču pēc tam viņi ļāva pretiniekiem izpildīt vairākus brīvus metienus, kas Venecuēlai ļāva ievērojami samazināt rezultāta starpību.

Serbija pagaidām apliecina savu favorītes statusu, taču Dienvidsudāna nepadodas un cīnās kātrā epizodē. https://twitter.com/FIBAWC/status/1696799951836037270

Dienvidsudāna-Serbija 20:30, noslēgusies pirmā ceturtdaļa Izcils pirmais ceturksnis padevies Serbijas līderim Bogdanam Bogdānovičam - viņam astoņi punkti un četras rezultatīvas piespēles.

Gruzija - Venecuēla 15:10Pirmā ceturtdaļa pusē. Okinavas arēnā vērojams rezultatīvs basketbols, kuram Venecuēla pagaidām tiek līdzi, kaut gan tai grozam neizdodas uzbrukt tik veiksmīgi.

Dienvidsudāna-Serbija 10:16 Serbija turpina uzbrukt ar ļoti augstu precizitāti - Eiropas komanda realizējusi septiņus no pirmajiem astoņiem metieniem. Minūtes pārtraukums Dienvidsudānai.

Dienvidsudāna-Serbija 7:10 Spēles sākums ļoti jestrs - abas komandas spēlē ļoti ātrā tempā. Serbija demonstrē skaistu uzbrukuma basketbolu, ar labu saspēli tiekot pie brīviem metieniem un tos arī realizējot.

Gruzija - Venecuēla 4:3Šī spēle Japānas pilsētā ir sākusies. Pagaidām komandas vēl taustās, bet Gruzija ir šīs cīņas favorīte.

Dienvidsudāna-Serbija, spēle sākusies!

Labas izredzes sasniegt nākamo kārtu ir arī Pasaules kausa debitantei Gruzijai, kam saglabājas cerības arī tad, ja negaidīti agrajā spēlē nākas piekāpties Venecuēlai.

B grupas pirmajā mačā Dienvidsudāna tiksies ar Serbiju. Serbi ar diviem panākumiem divos mačos var justies itin komfortabli iekļūšanai nākamajā kārtā, turklāt Dienvidsudānai pietiktu ar Ķīnas uzvaru vēlāk pār Puertoriko, lai arī varētu garantē vietu otrajā posmā.

Latvijas basketbolistiem šīs dienas saistošākais mačs būs pulksten 12:45, kad Džakartā tiksies Brazīlija un Kotdivuāra. Tieši starp šīm komandām izšķirsies otrās vietas ieguvēja G grupā un tā, kura tad otrajā posmā pievienosies Kanādai, Latvijai un Spānijai cīņā par ceturtdaļfinālu.