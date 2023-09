Pasaules kauss basketbolā, ceturtdaļfināls: Itālija – ASV. Teksta tiešraide

Pasaules kausa izcīņā basketbolā otrajā ceturtdaļfināla spēlē otrdien, 5. septembrī, Manilā tiekas ASV un Italijas valstsvienības.

Portāls "Delfi" piedāvā spēles teksta tiešraidi.

Pasaules kauss basketbolā, ceturtdaļfināls: Itālija - ASV

Itālija - ASV 14:24. Sākas otrā ceturtdaļaItāijai pirmā ceturtdaļa bijusi mazrezultatīvākā visā turnīrā

Itālija-ASV 14:24, noslēgusies pirmā ceturtdaļa

Itālija-ASV 11:20ASV trāpa divus tālmetienus pēc kārtas, Itālija pieprasa minūtes pārtraukumu. Līdz pirmās ceturtdaļas beigām atlikušas 2:04 miniūtes.

Itālija-ASV 8:11Abām komandām ļoti daudz samocītu uzbrukumu, kas noslēdzas ar sarežģītiem metieniem vai izprovocētiem noteikumu pārkāpumiem.

Jānis Bendziks no ManilasFilipīnās "Mall of Asia Arena" tribīņu ziņā ir diezgan šaura un augsta. Gan Lietuvas un Serbijas, gan tagad Itālijas un ASV spēlē tribīņu pirmais stāvs ir pustukšs, bet augšējā stāvā tribīnes ir daudz aizpildītākas. Pirmo ceturtdaļfinālu klātienē vēroja 6223 skatītāju, liecina oficiālais spēles protokols. Šajā arēnā var sapulcēties 15 000 cilvēku. Filipīnas it kā ir basketbola valsts, tomēr milzu interesi ceturtdaļfināli neizraisa.

Itālija-ASV 8:7 Itālija labi cīnās aizsardzībā, savukārt uzbrukumā komandas labā piecus punktus pēc kārtas guvis Tonuts.

Itālija-ASV 3:4 ASV bieži izcīna atlēkušās bumbas pie ITālijas groza un tiek pie atkārtotām iespējām uzbrukumā. Itālijai pirmos trīs punktus guvis Meli.

Itālija-ASV, spēle sākusies!

Itālijas sākumsastāvs: Spisu, Tonuts, Meli, Fontekijo, Polonara.

ASV sākumsastāvs: Bridžess, Edvardss, Bransons, Džeksons Jr. un Hārts

Itālijas izlase grupu turnīrā palika otrā - aiz Dominikānas Republikas. Turnīra otrajā fāzē Itālija tika pie svarīgas uzvaras pār Serbiju, kas bija viens no galvenajiem elementiem komandas iekļūšanai labāko astoņu komandu lokā.

ASV izlase izcīnīja četras uzvaras pēc kārtas, bet čempionāta otrās fāzes pēdējā mačā piekāpās lietuviešiem. Neskatoties uz šo neveiksmi, Savienoto Valstu basketbolisti joprojām tiek uzskatīti par galvenajiem favorītiem cīņā par zelta medaļām.

Šodien jau noskaidrojām pirmo turnīra pusfinālisti - Serbija pārliecinoši uzvarēja Lietuvas basketbolistus ar rezultātu 87:68. https://www.delfi.lv/sports/news/pasaules-kauss-basketbola-2023/zinas/lietuva-netur-lidzi-serbijas-atrumiem-un-netiek-pk-pusfinala.d?id=55914654

Labdien, dārgie basketbola draugi! Portāls "Delfi" turpina teksta tiešreides no FIBA Pasaules kausa basketbolā. Jau 15.40 mūs sagaida otrais ceturtdaļfināls, kurā ASV izlase tiksies ar Itāliju.