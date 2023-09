PK ceturtdaļfināls: latvieši jutīs līdzi lietuviešiem, lietuvieši atbalstīs latviešus

Latvijas basketbola izlases aizsargs Artūrs Žagars neslēpj lepnumu arī par Lietuvas basketbola izlases panākumiem Pasaules kausā, saucot viņus par brāļiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Viņi ir mūsu "braļukas", kā mēs sakām," Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) mājaslapā citēts Žagars. "Abas komandas esam [Pasaules kausa] astotniekā. Tas mums ir ļoti nozīmīgi. Ļoti priecājos par viņiem, un ceru, ka viņi arī par mums priecājas. Tas ir saprotami, līdz brīdim, kad tiksimies savā starpā."

Kā zināms, Latvijas un Lietuvas izlases Pasaules kausa turnīrā izslēgšanas spēlēs ir dažādos zaros, un teorētiski var tikties tikai finālā.

Latvijas izlase ceturtdaļfinālā spēlēs ar līdz šim nezaudējušo Vācijas valstsvienību, kamēr lietuviešu pretinieki būs Serbijas basketbolisti.

"Lai cik karsti arī būtu gājis mūsu pārbaudes mačā [pirms Pasaules kausa], mēs viņus atbalstām," par Latvijas basketbolistiem izteicās Lietuvas valstsvienības spēlētājs Mindaugs Kuzminsks. "Mums tur ir draugi un paziņas. Vienmēr gribam atbalstīt komandas, kas nav favorīti - kā mūsu brāļi latvieši."

Kuzminsks arī norāda, ka Latvijas izlase šajā turnīrā spēlē labu basketbolu un ar pārliecību. "Viņi [latvieši] ir uzvarējuši tādas komandas kā Francija un Spānija," teica lietuviešu aizsargs. "Basketbols, ko viņi demonstrē, ir patiešām labs."

Arī cits Lietuvas izlases spēlētājs Roks Jakubaitis norāda, ka Latvijas un Lietuvas basketbola izlašu panākumi šajā turnīrā bijuši ārkārtīgi labi. "Tas ir neticami," saka Jakubaitis. "Mūsu brāļu tautām izdevies iekļūt pasaules astoņu labāko komandu pulkā."

Latvijas (1,9 miljoni) un Lietuvas (2,8 miljoni) iedzīvotāji sastāda tikai 0,06% no pasaules iedzīvotāju skaita, taču to izlases ieņēmušas 25% no Pasaules labāko astotnieka skaita. FIBA raksta, ka Latvijas un Lietuvas tikšanās finālmačā ir iespējama, un to "vismaz 0,06% izredzes noteikti ir".

Finālturnīra 32 komandas bija sadalītas astoņās apakšgrupās. Katras grupas pirmo divu vietu ieguvējas turpina cīņu par 1.-16.vietu, bet trešās un ceturtās vietas ieguvējas cīnās par 17.-32.vietu.

Mači notiek Filipīnās, Japānas pilsētā Okinavā un Indonēzijas galvaspilsētā Džakartā. Labāko astoņniekā iekļuvušās izlases par medaļām spēkosies "SM Mall of Asia" arēnā Manilas ostas rajonā.

Pasaules kausa finālturnīrā tiek noskaidrotas septiņas Parīzes olimpisko spēļu turnīra dalībnieces, kā arī vēl 19 valstsvienības, kuras kopā ar piecu reģionu priekškvalifikācijas sacensību uzvarētājām nākamvasar cīnīsies par pēdējām četrām ceļazīmēm uz olimpiskajām spēlēm.