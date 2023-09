'Saldais ēdiens' PK noslēgumā: Lietuva uzvar Slovēniju un tiksies ar Latviju

Lietuvas basketbola izlase ceturtdien, 7. septembrī, Manilā Pasaules kausa "mazajā pusfinālā" cīņā par 5.-8. vietai ar 100:84 pieveica Slovēnijas valstsvienību, līdz ar to spēlē par piekto vietu sestdien tiksies ar Latviju.

Latvijas un Lietuvas duelis sestdien, 9. septembrī risināsies pulksten 15:30 pēc Latvijas laika, bet pulksten 11:45 spēlē par septīto vietu slovēņi tiksies ar Itāliju.

Lietuvas rindās lieliska spēle Jonam Valančunam – 24 punkti un 12 atlēkušās bumbas. Labu maču aizvadīja ar Mindaugs Kuzminsks, kurš spēlē iesaistījās no rezervistu soliņa un guva 14 punktus. Slovēnijas sastāvā Luka Dončičs guva 29 punktus.

Jonas Valanciunas with his eighth double-double in the #FIBAWC: only one player has had more over the last 30 years (José Ortiz, 10).

He become also the first 🇱🇹 player ever to reach the 300-points mark in the competition