Sensācija Pasaules kausā: Vācija fantastiskā basketbolā pieveic ASV

Par sensāciju Pasaules kausa pusfinālā piektdien parūpējās Vācijas basketbola izlase, kas pusfinālā ar 113:111 (33:31, 26:29, 35:24, 19:27) pieveica ASV valstsvienību.

Tādējādi finālā svētdien Vācija cīnīsies pret Serbiju, kamēr ASV par bronzu būs jātiekas ar Kanādu.

Abas komandas piektdien Manilā demonstrēja lielisku basketbolu ar ļoti augstu rezultativitāti, turklāt viens no šīs cīņas tiesnešiem bija latvietis Gatis Saliņš. Jau pirmajās minūtēs Vācija nebaidījās spēcīgā pretinieka un izvirzījās vadībā pat ar 25:15. Pēc tam gan amerikāņi atspēlējās, bet pirmais puslaiks noslēdzās jau ar viņu minimālu pārsvaru - 60:59. Tas izrādījās rezultatīvākais pirmais puslaiks Pasaules kausa pusfinālu vēsturē.

🇺🇸 60-59 🇩🇪

The highest-scoring first half in FIBA World Cup Semi-Final history.

Total points in today's first half: 119

Previous best: 97 points#FIBAWC x #WinForAll

