Serbijas un Itālijas basketbolisti svin uzvaras pēdējās pārbaudes spēlēs pirms PK

Serbijas un Itālijas vīriešu basketbola izlases pirmdien izcīnīja uzvaras savās pēdējās pārbaudes spēlēs pirms Pasaules kausa finālturnīra.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ķīnas pilsētā Šeņdžeņā Serbijas izlase ar 89:84 (21:20, 24:18, 19:21, 25:26) pārspēja Brazīlijas valstsvienību.

Serbiem 17 punkti Filipa Petruševa kontā, 14 punktus guva Aleksa Avramovičs, bet pa 11 punktiem - Nikola Jovičs un Ogņens Dobričs. Pieteikumā šoreiz nebija Nikolas Milutinova, bet Bogdans Bogdanovičs spēli noraudzījās no rezervistu soliņa, laukumā nedodoties.

Brazīliešiem Vitors Benite izcēlās ar 17 punktiem, bet Brunu Kaboklu kontā 16 punkti.

Serbijas izlase piecās oficiālajās pārbaudes spēlēs izcīnīja četras uzvaras, vienīgo zaudējumu piedzīvojot 9.augustā pārbaudes turnīrā Grieķijā, kad ar 88:89 piekāpās Itālijai.

Pasaules kausa izcīņas finālturnīrā serbi spēlēs B apakšgrupā, kur pretiniekos būs Dienvidsudānas, Ķīnas un Puertoriko basketbolisti. Savukārt Brazīlijas valstsvienība G apakšgrupā spēlēs ar Irānu, Spāniju un Kotdivuāru.

Tikmēr Itālijas izlase pirmdien turpat Šeņdžeņā ar 88:81 (22:23, 21:20, 16:19, 29:19) pieveica Jaunzēlandes basketbolistus.

Uzvarētāju rindās 14 punktus guva Mateo Spanjolo, bet pa 12 - Stefano Tonuts un Džampaolo Riči.

Jaunzēlandes sastāva pa 13 punktiem guva Finns Deleinijs, Aizaija Leafa un Rubens Te Randži.

Itāļiem šī bija septītā uzvara septiņos pārbaudes mačos, bet Pasaules kausā viņi spēlēs A grupā, kur tiksies ar Angolu, Dominikānu un vienu no mājiniecēm Filipīnām. Tikmēr jaunzēlandieši C apakšgrupā samēros spēkus ar AS, Jordāniju un Grieķiju.

Vēl pārbaudes spēlēs pirmdien Meksikas izlase ar 84:77 pieveica mājiniekus filipīniešus, bet Irānas valstsvienība ar 89:87 papildlaikā uzvarēja Venecuēlu.

Pasaules kausa finālturnīrs no 25.augusta līdz 10.septembrim notiks Indonēzijā, Japānā un Filipīnās.