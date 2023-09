Video: Šrēders sajūsmā par Žagaru un nosauc viņu par īpašu

Pēc dramatiskās Vācijas basketbola izlases uzvaras Pasaules kausa ceturtdaļfinālā pret Latviju vāciešu līderis Deniss Šrēders žurnālistu zonā piegāja pie Artūra Žagara un uzslavēja latvieti par darbu, norādot, ka viņš ir īpašs basketbolists.

Latvijas basketbolisti trešdien Pasaules kausa ceturtdaļfinālā spraigā divcīņā ar 79:81 piekāpās Vācijai. Tādējādi ceturtdien komandai pret Itāliju jāaizvada pusfināla mačs par 5.-8. vietu.

Pēc zaudējuma mediju mikszonā Žagaru intervēja ārzemju žurnālisti, un no muguras pienāca Vācijas basketbola zvaigzne Šrēders, kuram individuāli mačs pret Latviju nebija diez ko izdevies. Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spīdeklis pauda prieku par Žagara sniegumu, kā arī akcentēja, ka latvietis ir īpašs spēlētājs.

Savukārt Žagars neslēpa, ka savulaik, kad tika uzdots jautājums, kurš ir viņa iecienītākais spēlētājs, atbilde bijusi Deniss Šrēders. "Tas, ka viņš tagad pie manis pienāca un pateica labus vārdus, man nozīmē daudz."

"I had a question—who was my favorite NBA player? I said Dennis Schroder... It obviously means a lot that he came over here and said what he said."



Zīmīgi, ka tieši Šrēderam bijusi gana nozīmīga loma Žagara klubu karjerā. Pērn viņš no Spānijas kluba Badalonas "Joventut" tika izīrēts Vācijas vienībai Braunšveigas "Lowen", kuras īpašnieks ir tieši Šrēders. "Viņš man palīdzēja tikt prom no "Joventut" un atkal atrast basketbola ritmu, izbaudīt spēli."

Žagaru pašam piederošā komandā atceras arī Šrēders, norādot, ka tolaik latvietis cīnījies ar savainojumiem un neesot varējis spēlēt daudz, taču kopš tā laika spēris lielus soļus savā attīstībā.

🇩🇪 Dennis Schroder on Arturs Zagars playing for Braunschweig, the team he owns:

"He played there one and a half years ago. He was a little bit hurt, and he couldn’t play that much. But since then, he made a huge jump. Shoutout to him, he played well tonight. He did his thing". pic.twitter.com/8DdYI1QTx9