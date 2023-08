'Žagars ir ieradies.' Jaunākajā FIBA spēka rangā Latvija sasniegusi jau 'Top 10'

Latvijas vīriešu basketbola izlase jaunākajā FIBA Pasaules kausa spēka rangā pakāpusies par četrām vietām un ierindojas desmitajā pozīcijā.

Pēc uzvaras pār Libānas un Francijas izlasēm turnīra pirmajās divās spēlēs Latvijas basketbolisti nodrošināja izkļūšanu no savas apakšgrupas un jau piektdien turpinās cīņu par ceturtdaļfinālu.

Volume 3 aged like milk 🥛

Will Volume 4 be a smooth red wine? 🍷 Discuss 👀#FIBAWC x #WinForAll 🏆