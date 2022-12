Anglija pamostas un droši iesoļo ceturtdaļfinālā

Par Pasaules kausa ceturto ceturtdaļfinālisti svētdien, 4. decembrī, kļuva Anglijas futbola izlase, kas astotdaļfinālā pēc blāva spēles sākuma ar 3:0 (2:0) pieveica Senegālas valstsvienību.

Tagad 10. decembrī ceturtdaļfinālā futbola dzimtenes pārstāvji tiksies ar pašreizējo Pasaules kausa īpašnieci Franciju.

Lai gan Anglijas izlase pirms cīņas tika uzskatīta par favorīti, angļi ļoti piesardzīgi sāka maču, bet pirmajās 35 minūtēs divas labas iespējas neizmantoja Senegālas futbolisti. Spēles blāvā un brīžiem miegainā gaita mainījās pirmā puslaika beigās. 39. minūtē angļi ar vairākām piespēlēm izveidoja lielisku uzbrukumu, Harijs Keins atdeva piespēli Džūdam Belinghemam, kurš pēc tam piespēlēja uz 11 metru atzīmi Džordanam Hendersonam – angļu pussargs bez lielām problēmām bumbu raidīja vārtos.

Angļi burtiski "pamodās" līdz ar šo vārtu guvumu, uz Senegālas vārtiem sāka velties vairāki uzbrukuma viļņi, un Anglija spēja palielināt pārsvaru puslaika pēdējās sekundēs. Uzbrukumā aizrāvās senegālieši, turklāt Senegālas izlase pie Anglijas soda laukuma pieļāva kļūdu un sekoja straujš pretuzbrukums – Belinghems pārtvēra bumbu, laukuma centrā uz kreiso malu atdeva piespēli Filam Fodenam, kurš vienā pieskārienā piespēlēja uz labo pusi ātrajā uzbrukumā skrienošajam Keinam. Angļu kapteinis pietuvojās vārtsargam un ar spēcīgu sitienu panāca 2:0.

Otro puslaiku angļi iesāka ļoti atbrīvoti, pārliecinoši kontrolēja cīņas gaitu un 57. minūtē palielināja savu pārsvaru līdz 3:0. Atkal Anglija izveidoja teicamu uzbrukumu pēc saspēles laukuma centrā, Fodens no kreisās malas izcili piespēlēja Bukajo Sakam, kurš filigrāni ar vienu pieskārienu pārcēla bumbu pāri senegāliešu vārtsargam Eduardam Mendī.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi.

Pasaules kauss 2022, 1/8 fināls: Anglija - Senegāla

Anglija - Senegāla 3:0. Spēle noslēgusies

90+3.min. Senegālai soda sitiens no 25 metriem. Bumba atsitas pret angļu mūri.

Kopējo sitienu skaita ziņā šobrīd Senegāla vadībā ar 9:8. Zināmā mērā paradokss, ņemot vērā spēles gaitu.

Otrā puslaika kompensācija - četras minūtes.

80. min. Angļi spēlē tik nepiespiesti un atbrīvoti. Izveido momentu, seko atkal piespēle soda laukumā, kur Keins kritienā nedaudz neaizsniedzas līdz bumbai.

76. min. Pirmais brīdinājums spēlē - Kulibalī agresīvi iegrūža mugurā Keinam.

https://twitter.com/2N_ICEBOX/status/1599498106940203008

65. min. Angļiem divas maiņas - laukumu atstāj vienu vārtu autors Saka un divu rezultatīvo piespēļu autors Fodens. Viņu vietā nāk Grēlišs un Rešfords.

57. min. Anglija - Senegāla 3:0Angļi atkal no laukuma vidus izveido teicamu uzbrukumu. Turpinājumā Fodens no kreisās malas izcili piespēlē Bukajo Sakam, kurš filigrāni ar vienu pieskārienu pārceļu bumbu pāri senegāliešu vārtsargam Mendī!Angļi dāvā līdzjutējiem skaistu futbolu, kāds sen nav rādīts no Anglijas izlases puses.

Keins uzsita no metriem 20. Šķietami vieglu sitienu uzreiz netver Eduards Mendī. Tomēr bumba paliek uz zālāja metra attālumā un viņš paņem to rokās

Anglijas futbolisti daudz pārliecinošāki iznākuši pēc pārtraukuma. Kontrolē spēles gaitu, darbojas daudz atraisītāk un uzreiz veidojas momenti. Var teikt, ka bijušas divas Anglijas izlases - līdz apmēram 35. minūtei un pēc tam.

Keinam šie bija 52. vārti izlases rindās un tagad tikai par vienu golu atpaliek no rekordista Veina Rūnija.

Anglija - Senegāla 2:0. Sākas 2. puslaiksSenegālai trīs maiņas pārtraukumā!

Anglijas izlases rindās šovakar nav Rahīma Sterlinga. Nav nekādu zemtekstu, personīgu iemeslu dēļ.https://twitter.com/England/status/1599456053220909057

Anglija - Senegāla 2:0. Noslēdzies 1. puslaikshttps://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1599491447966912513

45+3. min. Anglija - Senegāla 2:0Izcils angļu pretuzbrukums! Senegālieši aizrāvās uzbrukumā, turklāt pie angļu soda laukuma pieļāva kļūdu. Belinghems pārtvēra bumbu, teicami iesāka uzbrukumu, laukuma centrā uz kreiso malu atdeva piespēli Fodenam, kurš vienā pieskārienā uz labo pusi ātrajā uzbrukumā skrienošajam Keinam. Angļu kapteinis pietuvojās vārtsargam un ar spēcīgu sitienu panāca 2:0

Pirmā puslaika kompensācija - divas minūtes.

43. min. Angļi turpina "kalt dzelzi, kamēr karsts". Vēl pāris tādi momenti, kādi pirmajās 35 minūtēs pat tuvumā nebija no angļu puses.

41. min. Un uzreiz vēl viens vārtu gūšanas moments angļiem. Līdzīga kombinācija kā vārtu guvumā tikai no labās malas, šoreiz Keins sit pāri vārtiem.

39. min. Anglija - Senegāla 1:0Anglija "uz līdzenas vietas" izveidoja lielisku kombināciju. Teicamas pāris piespēles laukuma centrā, tad Keins atdod lielisku garāku piespēli Belinghemam. Viņš iegāja soda laukumā un piespēlēja nedaudz atpakaļ uz 11 metru atzīmi Hendersonam, kurš ir precīzs.https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1599489498983075840

Ismails Sars lieliski spēlē kreisajā malā un aizbēg no angļu aizsarga Kaila Vokera. Tiesnesis pažēlo angļu aizsargu un nedod dzelteno kartīti.

31. min. Senegālieši pārtvēra bumbu, pēc labas saspēles Dia tika pie teicamas izdevības, bet angļus glāba Pikfords, atvairot tālajā stūrī lidojošo bumbu ar kreiso roku.

Nospēlētas 30 minūtes, bet dominē piesardzīgais futbols.

Angļi kļūdās un Senegāla uzreiz izveido momentu. Bumba pēc rikošeta trāpa pa angļu aizsarga roku, uz ko norāda senegālieši.Tiesnesis uzklausīja VAR un konstatēja, ka nav bijusi spēle ar roku.

21. min. Angļiem pirmais stūra sitiens un vispār pirmais mačā. Senegālieši prasmīgi neļauj angļiem ko bīstamu izveidot.Pagaidām neviena sitiena pa vārtiem abu komandu izpildījumā

Spēles tiesnesis lūdz mainīt spēles bumbu, jo esot par mīkstu. Tiesnesis ar nepārprotamu žestu parāda, lai šī bumba vairs nebūtu starp daudzajām spēles bumbām laukuma malā.Mača galvenais tiesnesis ir Ivans Bartons no Salvadoras.

8. min. Anglija izspēlē soda sitienu un tikai vēlāk seko centrējums.Angļi šajā Pasaules kausā gan guvuši tikai vienus vārtus ar galvu, bet visi centrējumi angļiem ir, iespējams, bīstamakie starp visām dalībniecēm.

Senegāla A grupā "apklusināja" skeptiķus, kuri teica, ka senegālieši bez sava līdera Manē nespēs izkļūt no grupas.https://www.delfi.lv/sports/news/pasaules-kauss-futbola/zinas/senegala-azartiski-ieklust-18-finala-niderlande-nokarto-formalitati.d?id=54987688

Pirmš trīs minūtes diezgan piesardzīgas, bet ceturtajā minūtē Dia centās izlauzties starp diviem angļiem. Senegālieti prasmīgi atbruņoja.

Spēle sākusies

Komandu sastāvihttps://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1599471095035199488

Anglija pārsteidza daudzus līdzjutējus ar savu rezultativitāti. Priekšsacīkstēs futbola dzimtenes spēlēlētāji trīs mačos guva deviņus vārtus, bet Senegāla - piecus. Teorētiski šovakar līdzjutēji var gaidīt uzbrūkošu un skaistu futbolu, tomēr jāņem vērā, ka šī ir izslēgšanas turnīra spēle - līdz ar to futbolisti varētu būt piesardzīgāki. Īpaši pirmajā puslaikā.

Šī būs pirmā Anglijas un Senegālas futbola izlašu savstarpējā spēle. Abas komandas nav tikušās ne turnīros, ne kādā pārbaudes spēlē.FIFA pasaules rangā Anglija ir piektā, bet Senegāla - 18. vietā

Šovakar būs zināmas jau četras ceturtdaļfināla dalībnieces un cīņā par Pasaules kausu būs palikušas vien 12 no 32 finālturnīra dalībniecēm. Ceturtajā no astoņiem 1/8 mačiem šovakar Horā, "Al Bayt Stadium" tiekas Anglija un Senegāla.