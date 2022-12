Brazīlijas futbolisti pēc uzvaras PK astotdaļfinālā izrāda cieņu Pelē

Brazīlijas futbola izlases spēlētāji pirmdien pēc uzvaras Pasaules kausa izcīņas astotdaļfināla mačā pret Dienvidkoreju, izrādīja cieņu savas valsts un visas pasaules futbola leģendai Pelē, laukumā uznākot ar milzīgu plakātu izcilā spēlētāja atbalstam.

Kā zināms, 82 gadus vecais Pelē (īstajā vārdā - Edsons Arantiss du Nasimentu) pašlaik atrodas slimnīcā Sanpaulu, kur sestdien tika nogādāts paliatīvās aprūpes nodaļā.

Pirmdienas mačā brazīlieši jau pirmajā puslaikā guva četrus vārtusdroši svinēja uzvaru noslēgumā ar 4:1 (4:0). Uzvarētāju labā vārtus guva Vinisiuss Žuniors, Neimars, Rišarlisons un Lukass Paketa, kamēr Dienvidkorejas rindās ar precīzu sitienu izcēlās Sunhu Paiks.

"Ir grūti par to runāt, kam pašlaik cauri iziet Pelē, bet novēlu viņam visu to labāko," pēc mača sacīja viens no vārtu autoriem Neimars. "Ceru, ka viņš atgriezīsies pie labas veselības jau visdrīzākajā laikā."

"Viņam jābūt spēcīgam," par vienīgo futbolistu, kurš trīs reizes triumfējis Pasaules kausā (1958., 1962., 1970.gadā.) sacīja Vinisiuss Žuniors. "Šī uzvara ir veltīta viņam. Ceram uz viņa atlabšanu un vēlamies kļūt par čempioniem viņa dēļ"

Brazīlija ceturtdaļfinālā stāsies pretī Horvātijai, kas pirm ienas pirmajā mačā pēcspēles sitienu sērijā ar 3:1 uzvarēja Japānu.

Sestdien par pirmajām komandām, kuras sasniegušas ceturtdaļfinālu, kļuva Nīderlande un Argentīna, bet svētdien nākamajā kārtā iekļuva arī Francija un Anglija.

32 komandas sadalītas astoņās grupās pa četrām izlasēm katrā. Katras grupas divas labākās izlases iekļuva astotdaļfinālā un turpinās cīņu par futbola prestižāko trofeju.

Katara ir pirmā arābu valsts, kurā notiek Pasaules kausa izcīņa futbolā. Āzijā līdz šim norisinājies viens čempionāts, un to 2002.gadā kopīgi uzņēma Dienvidkoreja un Japāna.

Šis ir arī pirmais turnīrs, kurš norisinās vēlā rudenī, nevis ierastajos vasaras mēnešos, kas saistīts ar lielo karstumu Katarā.

Šis ir pēdējais turnīrs, kurā piedalās 32 komandas, jo no nākamā Pasaules kausa 2026.gadā sacensībās startēs jau 48 izlases.

2018.gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Krievijā, par čempioni kļuva Francija, izšķirošajā mačā ar 4:2 pārspējot Horvātiju.