'Budweiser' sola Pasaules kausa ieguvējus apbalvot ar alu, ko aizliedza pārdot Katarā

Alus ražotājs "Budweiser" apņēmies apbalvot Pasaules kausa ieguvējus ar alu, kuru uzņēmums tomēr nedrīkstēja pārdot Katarā notiekošajā finālturnīrā. Tāpat alus ražotājs gatavojas tiesāties ar Starptautisko Futbola federāciju asociāciju (FIFA), raksta izdevums "Marca".

Jau vēstīts, ka pretēji solītajam, 2022. gada Pasaules kausa finālturnīra stadionos līdzjutējiem nebūs pieejams alus. Stadionos būs pieejams bezalkoholiskais alus, bet alkohols būs pieejams tikai "korporatīvajās zonās".

Šobrīd "Budweiser" esot pilnas noliktavas ar alu, kas bija paredzēts tirgošanai Katarā. Tagad uzņēmums paziņojis, ka valsts, kas uzvarēs Pasaules kausā, iegūs šos alus krājumus, tomēr netiek precizēts par kādu apjomu ir runa.

"Jauna diena, jauns tvīts. Uzvarošā valsts saņems "Buds". Kas tos iegūs?" rakstīts uzņēmuma oficiālajā sociālā tīkla "Twitter" kontā.

New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them? pic.twitter.com/Vv2YFxIZa1