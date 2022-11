Ceturtais bezvārtu neizšķirts Katarā: Urugvaja un Koreja nenoskaidro uzvarētāju

2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā Katarā ceturtdien, 24. novembrī, H grupas spēlē Urugvajas un Korejas futbola izlases tā arī nespēja gūt vārtus, cīnoties neizšķirti 0:0.

Finālturnīrā vēl nav noslēgušās visas pirmās kārtas spēles, bet jau četros dueļos fiksēti bezvārtu neizšķirti.

Abas komandas bija iesatrdzīgas uzbrukumos, 90 minūšu laikā izdarot 17 sitienus, bet tikai viens no tiem lidoja vārtu rāmī.

Bīstamākos momentus mačā izveidoja Urugvajas futbolisti. Pirmā puslaika izskaņā Djego Godins uzvarēja gaisa dueli, bet pēc sitiena ar galvu bumba trāpīja pa vārtu stabu. Korejiešus no vārtu zaudējuma stabs glāba arī cīņas izskaņā - Federiko Valverdes tālšāviens trāpīja pa vārtu stabu.

465 - Uruguay have gone 465 minutes since they last conceded a goal in the group stage of the World Cup, with this being their fifth such consecutive clean sheet – indeed, Wayne Rooney in 2014 was the last player to net against them in a group stage match. Corazón. pic.twitter.com/K9Jmni5sFQ