FIFA atteikusi Zelenska lūgumam pirms Pasaules kausa fināla dalīties ar uzrunu par mieru

Starptautiskā Futbola federāciju asociācija (FIFA) atteikusi Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska lūgumam pirms svētdien Katarā gaidāmā Pasaules kausa fināla dalīties ar uzrunu par mieru, ziņo CNN.

CNN avots norāda, ka Zelenska pārstāvji piedāvājuši futbola jumtorganizācijai līdzjutējiem veltītu video ar Ukrainas prezidenta uzrunu, ko FIFA par pārsteigumu noraidījusi. Nav skaidrs, vai vēstījums tiktu nodots tiešraidē vai ierakstā.

"Domājām, ka FIFA izmantos savu platformu lielākam labumam," norādījis avots.

Tiesa, sarunas starp Ukrainas un FIFA pārstāvjiem joprojām turpinās, taču futbola jumtorganizācija no komentāriem pagaidām atturējusies.

Lai gan pieprasījums pēc vēstījuma nodošanas ir neparasts, tas nav arī nekas pārsteidzošs. Kijiva vairākkārt ir mēģinājusi izmantot lielus pasaules notikumus, lai saglabātu pasaules uzmanību karam Ukrainā.

Tiesa, Pasaules kausa turnīrs Katarā ir saskāries ar kritiku, un FIFA nav vēlējusies, lai caur to tiktu pausti politiski vēstījumi. Katara ir pirmā Tuvo Austrumu valsts, kurā norisinās futbola prestižākais turnīrs. Tomēr tā saņēmusi nosodījumu par attieksmi pret LGTBQ cilvēkiem un migrantu strādniekiem. Vairāki tūkstoši no viņiem gāja bojā, tieši būvējot Pasaules kausa stadionus, tikmēr FIFA prezidents Džanni Infantīno apsūdzēja Eiropu un rietumus liekulībā. Organizācija pirms turnīra aizliedza vairākām izlasēm izmantot "One Love" kapteiņu apsējus. Uz tiem bija attēlotas svītrainas sirdis varavīksnes krāsās, tādējādi atspoguļojot vienlīdzību cilvēku izcelsmē, dzimumā un seksuālajā identitātē.

Pasaules kausa laikā aizsaulē devās slavens ASV futbola žurnālists Grants Vāls, kurš pēkšņi mira plīsuša asinsvada dēļ. Pirms tam viņam uz īsu brīdi Katarā aizliedza apmeklēt Pasaules kausa spēli, jo žurnālistam bija LGTBQ tiesības atbalstošs krekls.

Tikmēr Ifantīno piektdien preses konferencē slavēja Pasaules kausa norisi un uzsvēra, ka FIFA tā laikā apturējusi dažus politiskos vēstījumus, jo organizācijai esot jārūpējas par visu interesēm un jāļauj visiem vienlīdzīgi izbaudīt futbola spēle.

Pasaules kausa fināls notiks svētdien - tajā tiksies šī brīža čempione Francija un Argentīna.