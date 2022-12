FIFA izmeklē populārā šefpavāra Salt Bae nepieklājīgo uzvedību pēc Pasaules kausa fināla

Starptautiskā Futbola federāciju asociācija (FIFA) sākusi izmeklēšanu par sociālajos tīklos populārā Turcijas miesnieka un šefpavāra ar pseidonīmu Salt Bae izgājieniem pēc Katarā notikušā Pasaules kausa finālmača, vēsta BBC.

Svētdien Argentīna trešo reizi vēsturē tika kronēta par pasaules čempioni, aizraujošā finālā pēcspēles sitienos pieveicot Franciju. Pēc spēles laukumā bija ierastās svinības, argentīniešu futbolisti pozēja fotogrāfiem ar savām medaļām un, protams, nupat iegūto Pasaules kausu. Ļoti pamanāms un neadekvāti uzstājīgs uz fotogrāfēšanos ar Argentīnas spēlētājiem un kausu bija Salt Bae, kura īstais vārds ir Nusrets Gekče.

Vairāki Argentīnas futbolisti šķietami bija neizpratnē un jutās neērti par uzstājību no Salt Bae, kurš uz maču bija ieradies kā VIP viesis.

Salt Bae needs to be stopped pic.twitter.com/m6u9NIhs2X — Barstool Sports (@barstoolsports) December 20, 2022



Šefpavārs izmisīgi centās nofotogrāfēties arī ar Argentīnas izlases lielāko zvaigzni Lionelu Mesi, kurš gan diezgan uzskatāmi centās Salt Bae ignorēt.

Lionel Messi is trending for ignoring Salt Bae at the World Cup celebration 😂 pic.twitter.com/m9aVT80Bs2 — Daily Loud (@DailyLoud) December 20, 2022



FIFA nu ir sākusi izmeklēšanu par notikušo, jo šefpavāram laukumam bijusi nepamatota piekļuve. Līdzīgā situācijā ir vēl vairāki citi cilvēki.

Fotogrāfijās redzams, ka Salt Bae arī tur rokās un skūpsta Pasaules kausa trofeju, kaut gan pēc FIFA noteikumiem to drīkst darīt tikai ļoti atlasīta cilvēku grupa - turnīra uzvarētāji, FIFA amatpersonas un valstu prezidenti.

Salt Bae ir FIFA prezidenta Džanni Infantīno draugs. FIFA prezidents arī apmeklējis vienu no viņa restorāniem Tuvajos Austrumos Pasaules kausa laikā. Izskanējuši pieņēmumi, ka draudzīgās attiecības ar Infantīno ļāva Salt Bae iegūt akreditāciju, kas deva viņam iespēju pēc spēles iziet laukumā un svinēt kopā ar Argentīnas futbolistiem.

Miesniekam un šefpavāram pieder vairāki luksusa klases restorāni dažādās pasaules vietās. Tos apmeklē vairāki slaveni cilvēki, tostarp tur bijis arī Mesi, kurš fotogrāfējies ar Salt Bae.