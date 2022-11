FIFA varētu sodīt Serbiju par Kosovas neatkarību noliedzoša karoga izrādīšanu

Starptautiskā Futbola federāciju asociācija (FIFA) uzsākusi lietu pret Serbijas Futbola savienību (FSS) par tās valstsvienības rīcību, Pasaules kausā savā ģērbtuvē izvietojot provokāciju – karogu ar Serbijas teritoriju, kurā iekļauta arī neatkarīgā valsts Kosova.

Pagājušajā nedēļā pirms Pasaules kausa pirmās spēles Katarā serbu ģērbtuvē bija izlikts Serbijas karogs, kurā Kosova iekļauta Serbijas teritorijā. Izlikto karogu rotāja arī uzraksts "Padošanās nebūs".

Kosovas Futbola federācija (KFF) oficiāli iesniegusi sūdzību FIFA par serbu "šovinistisko retoriku". "Šādām šovinisma izpausmēm nav vietas sporta pasākumos un vēl jo mazāk vietā, kur notiek lielākais pasaules futbola notikums, tāpēc KFF kā līdzvērtīgs FIFA biedrs pieprasa pieņemt sankcijas par šīm darbībām, kas izraisa naidu starp tautām un ir pretrunā ar cilvēciskajām vērtībām," paziņojumā norāda KFF. "Nav pieņemami, ka tas tiks noklusēts, tāpēc mēs stingri pieprasām, lai FIFA sodītu Serbijas futbola federāciju par šo agresīvo rīcību un pret futbolā paustajām vērtībām."

Serbijas futbola izlase žurnālistiem nevēlējās komentēt savu rīcību. Izlases galvenais treneris Dragans Stojkovičs jautājumu uzdevušajam žurnālistam atcirta "Nākamais jautājums. Nekādu komentāru". Savukārt futbolistu Marko Grujiču pārtrauca Serbijas delegācijas preses sekretārs.

Fascists never learn and will never win. This rhetoric of #Serbia led to genocide and ethnic cleansing in #Kosovo and other Balkan countries. This team (look at their locker room) should be banned from @FIFAWorldCup immediately! pic.twitter.com/U16XUlGTiS