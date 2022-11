Katara 2022: nolaidības dēļ daudzi fani palikuši bez naktsmājām

Vairāki futbola fani Katarā palikuši bez normālām naktsmājām, jo sadzīves apstākļiem pielāgotie konteineri nav bijuši pietiekami atbilstoši vai vispār gatavi viesu uzņemšanai, vēsta ESPN.

Pasaules kausa rīkotāju atbildīgā komiteja jau atzinusi savu vainu, atvainojusies par "sagādātajām neērtībām" un solījusi atmaksāt naudu, tomēr tas nemazina futbola līdzjutēju vilšanos.

Pasaules kausa rīkotāji Katarā nespēja nodrošināt visu futbola fanu viesnīcu pieprasījumus, tādēļ izveidoti fanu ciemati, kuros dzīvošana ir pārveidotos konteineros. Nakts gan nav no lētajām, jo cena par diennakti tādā konteinerā ir 200 ASV dolāri (apmēram 192 eiro), bet tajos ir tikai pamata ērtības un kopīgas mazgāšanās telpas. Tomēr daudzi "numuriņi" vēl nav pabeigti, nav piegādātas izlietnes un nav iekārtotas tualetes.

£185 a night at The World Cup Fan Village😂 pic.twitter.com/Kq3oadzjF6 — Spindly Killer Fish Is Closed Monday (@mrsanderzisin) November 18, 2022

"Mēs apzināmies, ka vairāki līdzjutēji ir saskārušies ar aizkavēšanos, reģistrējoties atsevišķās fanu ciemata naktsmītnēs īpašnieka un operatora nolaidības dēļ. Vairākas telpas, kuras pārvalda dažādas privātas struktūras, neatbilst standartiem, kas tika solīti līdzjutējiem. Lai gan šīs fanu vietas pārvalda neatkarīgas komerciālas struktūras, šo problēmu novēršana joprojām ir augstākā atbildīgās komitejas prioritāte," ESPN skaidroja rīkotāji.

Tagad atbildīgā komiteja ļāvusi veikt faniem naudas līdzekļu pilnu atmaksu, kā arī piedāvājuši alternatīvas naktsmītnes, ko apmaksās rīkotāji. ESPN centies sazināties ar atbildīgajām komercsabiedrībām, tomēr telefona "karstā līnija" pēc nelielas sarunas pēkšņi bijusi nepieejama – automātiskajā atbildētājā zvanītājam paskaidrots, ka sistēmai "tiek veikta apkope" un līgts "atzvanīt rītdien".

The fan village for the World Cup in Qatar is basically just Fyre Festival 2.0 pic.twitter.com/Yk9ujTtlaG — Joe Pompliano (@JoePompliano) November 16, 2022

Breakfast is served! 🇶🇦 Qatar World Cup fan village breakfast for all travelling fans. 💷 Part of the £200 per night cost pic.twitter.com/FRpaYKP9XR — Footy Scran (@FootyScran) November 21, 2022

Here's what fans can expect when they arrive to the £175-a-night Qetaifan Island fan village in Qatar 🎥⤵️#BBCFootball #BBCWorldCup pic.twitter.com/eBJ4EGVi7E — BBC Sport (@BBCSport) November 20, 2022