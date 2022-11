Katarā svētdien sāksies Pasaules kausa izcīņa futbolā

Svētdien, 20. novembrī, Katarā sāksies 2022. gada nozīmīgākais sporta notikums – 22.Pasaules kauss futbolā.

Šis būs pēdējais turnīrs, kurā piedalīsies 32 komandas, jo no nākamā Pasaules kausa 2026. gadā sacensībās startēs jau 48 izlases.

Pasaules čempiones godā šobrīd ir Francijas izlase, kas pirms četriem gadiem triumfēja Krievijā notiekošajā turnīrā. Divas reizes pēc kārtas kāda no izlasēm pēdējo reizi triumfēja pirms 60 gadiem, kad 1958. gadā izcīnīto titulu pēc četriem gadiem spēja nosargāt Brazīlijas izlase.

Šoreiz pasaules kausā būs izlases no piecām konfederācijām, bet nebūs pārstāvēta Okeānija. Visvairāk komandu jeb 13 izlases būs no Eiropas reģiona, kamēr no Āzijas atlases grupas būs sešas komandas, no Āfrikas – piecas, bet no Dienvidamerikas un Ziemeļamerikas sacensībās piedalīsies pa četrām izlasēm.

No vadošajām pasaules izlasēm jau otro turnīru pēc kārtas izlaidīs FIFA ranga sestās vietas īpašniece un patreizējā Eiropas čempione Itālijas valstsvienība, kas kvalifikācijas "play off" kārtā sensacionāli piekāpās Ziemeļmaķedonijai. No pasaules 20 labākajām izlasēm turnīrā nebūs arī Kolumbija, kas FIFA rangā atrodas 17. vietā.

Viszemāk FIFA rangā no izlasēm, kas kvalificējušās finālturnīram, atrodas Gana – 61. pozīcijā. Ārpus FIFA ranga piecdesmitnieka vēl ir tikai Saūda Arābija (51.).

Ar atklāšanas maču turnīru svētdien ievadīs mājinieces Kataras un Ekvadoras duelis Alhorā.

Katara ir pirmā arābu valsts, kurā notiek Pasaules kausa izcīņa futbolā. Āzijā līdz šim norisinājies viens čempionāts un to 2002. gadā kopā uzņēma Dienvidkoreja un Japāna.

Šis ir arī pirmais turnīrs, kurš norisinās vēlā rudenī nevis ierastajos vasaras mēnešos, kas saistīts ar lielo karstumu Katarā. Tāpat šī ir pirmā reize, kad visas čempionātam kvalificējušās izlases jau ir vismaz reizi piedalījušās Pasaules kausa izcīņas finālturnīrā. Vienīgā debitante ir mājiniece Katara, kurai kvalifikācijā piedalīties nevajadzēja. Pēdējā izlase, kas debitēja Pasaules kausā kā mājiniece bija Itālija 1934. gadā.

Kataras uzvara balsošanā par iespēju rīkot nozīmīgo turnīru tika vērtēta ļoti neviennozīmīgi. Vēl pirms 2010. gada decembra izšķirošās balsošanas no amatiem tika atstādināti divi FIFA Izpildkomitejas locekļi, vēlāk dažādos korupcijas un kukuļošanas skandālos nonākot vairākiem FIFA komisiju locekļiem, tostarp FIFA prezidentam Sepam Blateram un UEFA prezidentam Mišelam Platinī.

2010. gada decembra balsojumā par Pasaules kausa norises vietu Katara pēdējā kārtā uzvarēja ar 14 balsīm pret astoņām pārspēja ASV. No 22 FIFA locekļiem, kas toreiz piedalījās balsojumā, apsūdzības korupcijā vai citos noziegumos ir uzrādītas 16 locekļiem. Vismaz 14 no šiem locekļiem saņēmuši dažāda ilguma diskvalifikācijas no futbola, tostarp mūža liegumu darboties futbola sfērā. Toreizējais Kataras pieteikuma organizatoriskās komitejas vadītājs Šeihs Mohameds bin Hammams (arī Āzijas Futbola konfederācijas prezidents) saņēmis pat divas mūža diskvalifikācijas no futbola.

Tāpat Katara kritizēta par slikto attieksmi pret viesstrādniekiem, kas cēluši nepieciešamos objektus lielākajam četrgades sporta notikumam aiz olimpiskajām spēlēm. Pēc vairāku mediju aplēsēm bojā varētu būt gājuši vairāki tūkstoši viesstrādnieku, ko Kataras puse noliedz. Tikmēr FIFA oficiāli apstiprinājusi trīs ar stadionu celtniecību saistītus nāves gadījumus Katarā. Plašu kritiku Katara izpelnījusies ar cilvēktiesību neievērošanu, sieviešu tiesību un seksuālo minoritāšu apspiešanu. Kā zināms, Katarā viendzimuma attiecības ir aizliegtas ar likumu un par to var draudēt pat nāvessods.

Šī gada Pasaules kausa finālturnīra balvu fonds ir lielākais vēsturē – 440 miljoni ASV dolāru. Katra no turnīra dalībniecēm saņēma 1,5 miljonus ASV dolāru sagatavošanās posmam, pa deviņiem miljoniem garantēti par līdzdalību grupu turnīrā, bet par katru nākamo sasniegto stadiju bonusa summas pieaugs. Astotdaļfinālu sasniegušās komandas tiks pie 13 miljoniem ASV dolāru, ceturtdaļfinālā iekļuvušās – garantēs 18 miljonus dolāru, pusfinālistes – 25 miljonus, bet par bronzas godalgām varēs tikt pie 27 milljonie. Finālā zaudējusī komanda saņems 30 miljonus , bet čempionvienība tiks pie 42 miljoniem ASV dolāru. Salīdzinot ar iepriekšējo Pasaules kausu Krievijā, šoreiz balvu fonds ir par 40 miljoniem lielāks, bet čempione saņems par četriem miljoniem vairāk kā 2018. gada uzvarētāji Francijas izlase (38 miljoni ASV dolāru.).

Katara ir mazākā valsts, kura uzņēmusi Pasaules kausa izcīņas finālturnīru. Līdz šim mazākā valsts, kurā notika čempionāts bija Šveice, kas sacensības rīkoja 1954. gadā. Šveices teritorija ir trīs reizes lielāka par Kataru, turklāt 1954. gada turnīrā startēja 16 komandas.

Šī būs arī pirmā reize kopš pirmās Pasaules kausa izcīņas 1930. gadā Urugvajā, kad izlasēm nevajadzēt veikt pārlidojumus uz spēļu vietām, turklāt nekad visas valstsvienības nav bijušas dislocētas tik tuvu viena otrai – 24 no 32 komandām izmitinātas desmit kilometru rādiusā.

Šoreiz Pasaules kausa izcīņu tiesās 36 galvenie tiesneši, 69 arbitru asistenti un 24 video atkārtojumu (VAR) tiesneši. Pirmo reizi turnīru apkalpos trīs galvenās tiesneses sievietes. Galvenā arbitra funkcijas 2022. gada Pasaules kausa izcīņas finālturnīrā pildīs francūziete Stefānija Frapāra, Salima Mukansanga no Ruandas un japāniete Jošimi Jamašita. Tāpat turnīrā būs arī trīs galvenā tiesneša asistentes – Neusa Baka no Brazīlijas, Karena Diasa Medina no Meksikas un Ketrina Nezbita no ASV.

Turnīrs tiks aizvadīts astoņos stadionos piecās pilsētās. Lielākais no stadioniem ir Lūseilas "Iconic" arēna, kurā ir 80 000 skatītāju vietas, Horas stadionā "Al Bayt" ir 60 000 vietu, Raijānas pilsētā "Khalifa Internacional" stadiona ietilpība ir 45 416 vietu, "Education City" var uzņemt 45 300 skatītāju, bet Ahmada bin Ali vārdā nosauktajā stadionā ietilpst 44 740 līdzjutēju. Dohā abu stadionu – "Staduim 974", un "Al Thumama" –, kā arī Vakras stadionā "Al Janoub" ir 40 000 vietu.

"Staduim 974" ir pasaulē pirmais izjaucamais stadions, jo tā konstrukciju daļēji veido jūras kravu konteineri (kopumā 974). Visvairāk maču (desmit), ieskaitot finālu, uzņems Lūseilas stadions.

Visas 32 komandas sadalītas astoņās grupās pa četrām izlasēm. Kartas grupas divas labākās izlases iekļūs astotdaļfinālā un turpinās cīņu par futbola prestižāko trofeju. Grupu turnīrs noslēgsies 2. decembrī, astotdaļfināla mači tiks aizvadīti no 3. līdz 6. decembrim, ceturtdaļfināls – 9. un 10. decembrī, pusfināla spēles notiks 13. un 14. decembrī, bet cīņa par bronzas godalgām – 7. decembrī.

Jaunie čempioni tiks noskaidroti finālā Lūseilas "Iconic" stadionā 18. decembrī.

2022. gada Pasaules kausa futbolā finālturnīra apakšgrupas:

A grupa: Katara, Nīderlande, Senegāla, Ekvadora;

B grupa: Anglija, ASV, Irāna, Velsa;

C grupa: Argentīna, Meksika, Polija, Saūda Arābija;

D grupa: Francija, Dānija, Tunisija, Austrālija;

E grupa: Spānija, Vācija, Japāna, Kostarika;

F grupa: Beļģija, Horvātija, Maroka, Kanāda;

G grupa: Brazīlija, Šveice, Serbija, Kamerūna;

H grupa: Portugāle, Urugvaja, Dienvidkoreja, Gana.