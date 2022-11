Korupcija, cilvēktiesību pārkāpumi, bet visam pāri futbols – Katarā sākas grandiozais Pasaules kauss

Tuvāko 29 dienu laikā sporta pasaule pievērsīsies Tuvajiem Austrumiem, jo teritorijas ziņā mazajā valstī Katarā svētdien, 20. novembrī, sākas šī gada nozīmīgākais sporta notikums – Pasaules kausa finalturnīrs futbolā. Neviens no Pasaules kausa finālturnīriem nav izraisījis tik daudz skandālu ilgi vēl pirms tā sākuma, un par Kataras izvēli spriedīs vēl gadus pēc pašām sacensībām.

Šis būs pēdējais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā piedalās 32 valstis. Jau pēc trīs ar pusi gadiem (jo sacensības atkal notiks vasarā) Kanādā, ASV un Meksikā spēlēs 48 valstu izlases jeb gandrīz 23% no FIFA dalībvalstīm.

Par Pasaules kausa mājvietu lemj FIFA izpildkomiteja, kurā ir 24 dalībnieki. 2010. gada 2. decembrī par 2022. gada finālturnīru gan lēma tikai 22 izpildkomitejas locekļi, jo divi jau bija atstādināti par aizdomām saistībā ar korupciju. Tomēr divu locekļu aizdomas bija tikai "ziediņi". Vēlāk apsūdzības par kukuļu saņemšanu tika izvirzītas vēl trijiem, bet šobrīd korupcijas ēna (notiesāti, apsūdzēti, atstādināti no futbola, utt.) ir pār 13 no tobrīd FIFA izpildkomitejā esošajiem 24 locekļiem. Izrādījās, ka esot izstrādāta vesela ķēde, kā maksājumi vairāku miljonu apmērā no Kataras uzņēmējiem sasnieguši FIFA amatpersonas, kuras ietekmēja komitejas gala lēmumu par rīkotājtiesību piešķiršanu.

