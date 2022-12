Maroka negaidīti uzvar F grupā; Horvātija aizsūta mājās Beļģiju

Marokas futbola izlase ceturtdien Katarā uzvarēja noslēdzošajā Pasaules kausa finālturnīra grupas spēlē un tādējādi negaidīti izcīnīja pirmo vietu F grupā, kamēr astotdaļfinālu nodrošināja arī vicečempione Horvātija, kas aizsūtīja mājās Beļģiju.

Maroka ar 2:1 (2:1) uzvarēja Kanādu, kamēr Horvātija cīnījās 0:0 (0:0) ar Beļģiju, kas šajā turnīrā demonstrēja blāvu sniegumu.

Par grupas uzvarētāju ar septiņiem punktiem trīs mačos kļuva Maroka, pieci punkti bija Horvātijai. Četrus punktus iekrāja Beļģija, kamēr Kanāda palika bez punktiem.

Marokai spēlē pret Kanādu pirmajā puslaikā piederēja liels pārsvars. Lai iekļūtu astotdaļfinālā, tai šai spēlē bija jāuzvar, tāpēc marokāņi maču sāka ļoti apņēmīgi. Tas vainagojās panākumiem jau ceturtajā minūtē, taču ne bez pašu kanādiešu palīdzības, jo rupju kļūdu pieļāva vārtsargs Milans Borjans. Viņš, saņēmis piespēli no sava aizsarga, kļūdaini piespēlēja Marokas futbolistam Hakīmam Ziješam, kurš ar planējošu sitienu raidīja bumbu pāri vārtsargam.

Nepilnas 20 minūtes vēlāk Maroka dubultoja pārsvaru. Jusefs en Nesiri saņēma perfektu piespēli no Ašfrafa Hakimi un cīņā ar aizsargiem veica ātru skrējienu, ar spēcīgu sitienu gūstot otros vārtus. Kanāda gan vienus vārtus atguva, kad 40. minūtē pēc centrējuma bumbu savos vārtos iesita Najefs Agerds.

Pašās pirmā puslaika beigās Maroka sākotnēji panāca 3:1, taču tiesneši aizmugures stāvokļa dēļ vārtu guvumu atcēla. Otrajā puslaikā Maroka jau nosēdās aizsardzībā, ļaujot kanādiešiem pārņemt iniciatīvu. Tas teju beidzās ar fiasko, jo 71. minūtē 39 gadus vecais Atiba Hačinsons ar galvu izpildīja lielisku sitienu uz vārtiem - bumba atsitās pret pārliktni un pēc tam aizskāra vārtu līniju, taču pilnībā to nešķērsoja.

Beigās Maroka nosargāja uzvaru un otro reizi vēsturē izkļuva no savas Pasaules kausa grupas. Pirmo reizi tas izdevās 1986. gadā.

Horvātijas un Beļģijas bezvārtu neizšķirts ritēja sīvi visu 90 minūšu garumā. Spēles 15. minūtē galvenais tiesnesis nozīmēja 11 metru soda sitienu uz Beļģijas vārtiem, tomēr pēc video atkārtojuma sistēmas (VAR) iesaistīšanās šis lēmums tika atcelts, jo Dejans Lovrens bija minimālā aizmugures stāvoklī epizodes sākumā. Turpinājumā ritēja ļoti sīva spēkošanās, un komandas pamīšus veidoja uzbrukumus.

Otrajā puslaikā laukumā devās Beļģijas izlases uzbrucējs Romelu Lukaku, kurš mača turpinājumā vairākas reizes nonāca vārtu gūšanas situācijā , taču viņš vairākkārt nekādi nespēja savaldīt bumbu. Labākā iespēja viņam bija 60. minūtē, kad uzbrucējs trāpīja pa vārtu stabu. Beļģijas izlasei cerības saglabāja vārtsargs Tibo Kurtuā, kurš apturēja draudīgu Mateo Kovačiča sitienu, bet pēc tam atvairīja Marcelo Brozoviča un Lukas Modriča izdarītos sitienus.

Beļģijas izlase tā arī nespēja "atslēgt" vārtus un izstājās no 2022. gada Pasaules kausa finālturnīra.

2018. gadā Beļģija Pasaules kausā izcīnīja bronzas medaļu, kas tai joprojām ir labākais sasniegums.

Portāls "Delfi" piedāvāja abu F grupas noslēdzošās kārtas spēļu teksta tiešraidi.

Horvātija - Beļģija 0:0 (spēle noslēgusies)Vārtu guvēji: - - -

Kanāda - Maroka 1:2 (spēle galā)Vārtu guvēji: Hakīms Ziješs (4. min., 0:1), Jusefs en Nesiri (23. min., 0:2), Najefs Agerds (40. min., 1:2, savos vārtos)

Aktuālā situācija F grupā

Kanādas un Marokas mačs noslēdzies, tajā ar 2:1 uzvar marokāņi, kuri tādējādi triumfē F grupā!

Horvātija - Beļģija 0:0. Spēle noslēgusies! 2018. gada bronzas medaļniece Beļģija brauc mājās.

90+3. min.Kanādas izlases vārtsargs Borjans pie stūra sitiena tradicionāli atstāj vārtus. Stūris gan nesekmīgs, taču Borjans pēc tam pamanās pat veikt centrējumu. Ar to marokāņi tiek galā un metas uzbrukumā. Borjanam, skrienot pāri visam laukumam, lielas problēmas atgriezties vārtos, bet visu aizsardzībā nokontrolē Deivīss.

90+2. min. Lukaku šī spēle rādīsies murgos. Šoreiz viņam Gvardiols neļāva aizsniegties līdz bumbai pašā vārtu priekšā.

90+1. min. Kovačiča vietā laukumā iznāca Majers.

Kanādas un Marokas mača kompensācijas laiks - 4 minūtes

90. min. Beļģijas izlasei vēl viens draudīgs uzbrukums, kuru Lukaku nenoslēdza ar precīzu sitienu. Torgans Azārs atrada vārtu priekšā Lukaku, kurš nespēja nereaģēt un izdarīt sitienu...

88. min.Marokas vārtsargs Bono parūpējas par intrigu, izejot no soda laukuma un knapi ar krūtīm novaldot bumbu. Deivīss gan ir tupat blakus, taču Bono paspēj atgriezties vārtos un ķert bumbu rokās.

87. min.Menjē vietā laukumā iznāca Edens Azārs. Beļģi iet "uz pilnu banku"

87. min.Beļģijas izlasei vēl viens draudīgs moments. Doku soda laukumā izdarīja sitienu, bumba trāpīja pa Lukaku un lidoja garām vārtiem.

84. min. De Bruine no nekā izveidoja draudīgu momentu, viņš sita pa vārtiem, bet bumba no aizsarga lidoja vārtu tīklā no otras puses.

83. min.Kanādai kārtējais stūra sitiens pie Marokas vārtiem, taču nekas bīstams. Marokai jāsaņemas, lai neradītu sev problēmas atlikušajās minūtēs.

81. min.Horvātijas izlase uzbrukumā darbojās šķietami nervozi, jo labās epizodēs piespēles tiek izdarītas kļūdainas. Tā tiek pazaudētas labas vārtu gūšanas iespējas.

78. min.Vertongens pēc stūra sitiena izdarīja sitienu ar galvu, bet aizsargs bumbu bloķēja. Tiesneši gan to nepamanīja, un horvāti ieguva bumbu savā rīcībā.

76. min. Horvātijas izlases spēlētājs Perišičs noturēja bumbu spēlē un piespēlēja Petkovičam. Viņš meklēja komandas biedru soda laukumā, bet aizsargs pārtvēra ļoti bīstamo piespēli.

71. min.Kanāda izpilda stūra sitienu un 39 gadus vecais Atiba Hačinsons ar galvu izpilda lielisku sitienu uz vārtiem - bumba atsitas pret pārliktni un krīt lejā, taču tikai aizskar vārtu līniju. Kanāda paliek bez vārtiem, jo bumbai pilnībā jāšķērso līnija. Kārtīgs trauksmes zvans Marokai.

72. min. Doku un Tīlemans devās laukumā Beļģijas izlasē, Karasko un Dendonkers spēli noslēdza.

69. min. De Bruine soda laukuma labajā pusē saņēma bumbu, un viņš no diezgan asa leņķa izdarīja sitienu tuvējā vārtu augšējā stūrē. Horvātu vārtsargs visu redzēja un noreaģēja.

68. min. Modričs nonāca uzbrukuma smailē, viņš sagrupējās un spēja izdarīt sitienu, stiepjoties pēc bumbas. Kurtuā lēcienā to tvēra un saglabāja neizšķirtu rezultātu.

66. min.Maroka iesēdusies aizsardzībā un mudina Kanādu uzbrukt. Kanādiešiem šī spēle neko neizšķir, taču marokāņi šādi spēlējas ar uguni.

66. min. Dendonkers nopelnīja pirmo brīdinājumu spēlē, pārkāpjot noteikumus pret Kovačiču.

64. min.Uzbrucēji Livaja un Kramaričs devās malā, bet viņu vietā iznāca Pašaličs un Petkovičs.

62. min. De Bruine vēlreiz piespēlēja gar vārtiem, bumba no aizsarga lidoja virsū Lukaku, kuram negaidīt vajadzēja izdarīt sitienu ar galvu. Viņš sita pāri, taču, visticamāk, vārti netiktu ieskaitīti, jo atkārtojumā izskatījās, ka de Bruine bumbu nenoturēja laukumā.

60. min.De Bruina teicami piespēlēja Karasko, kurš devās līdz vārtu priekšai. Karasko vārtus neguva, bet bumba nonāca pie Lukaku, kurš spēcīgi trieca bumbu pret vārtu stabu.

58. min.Kanāda tuvu neizšķirtam. Kārtējā uzbrukumā seko piespēle soda laukumā, bet izlases lielākā zvaigzne Alfonso Deivīss sit garām vārtiem.

58. min.Horvātijas izlase ilgāku laiku spēlēja ar bumbu. Beļģi lūkoja veikt izmaiņas, un laukumā tika sūtīts Torgans Azārs, kurš nomainīja Trosāru.

54. min. Brozovičam neizdevās pārspēt Kurtuā, kad viņš izdarīja sitienu no ļoti labas pozīcijas.

52. min.Otro puslaiku ar iniciatīvu uzsākusi Kanāda, pagaidām gan bez bīstamiem uzbrukumiem, jo neizdodas izlauzties cauri ciešajai pretinieku aizsardzībai. Maroka nedaudz nosēdusies.

Ja Maroka un Horvātija gūs pa vieniem vārtiem, tad noteikt grupas līdervienību būs sarežģīti, jo papildus abām komandām būtu vienādi. https://twitter.com/Football__Tweet/status/1598345557981929474

51. min. Abas komandas aizvadītajās epizodēs izdarīja neprecīzus sitienus pa vārtiem. Otrais puslaiks iesācies ļoti apņēmīgi.

50. min. Tībo Kurtuā glābj Beļģiju no vārtu zaudējuma. Pēc Gvardiola piespēles Kovačičs izdarīja sitienu pa vārtiem, un to atvairīja Beļģijas izlases vārtsargs.

48. min. Beļģijas izlase uzreiz devās uzbrukumā un uzbrukumā mēģināja nogādāt bumbu Lukaku. Pēc neveiksmīga Karasko sitiena bumbu beļģi bumbu saglabāja. De Bruine izdarīja augstu piespēli, un Lukaku lēcienā tika pie bumbas, taču viņa sitienu tvēra vārtsargs Livakovičs.

Kanādas un Marokas cīņā sācies otrais puslaiks.

Horvātija - Beļģija 0:0. Sācies 2. puslaiks.Beļģi laukumā sūtīja Romelu Lukaku, kurš nomainīja Mertensu.

Pēc aizvadītajiem pirmajiem puslaikiem labvēlīgā situācijā iekļūšanai izslēgšanas spēlēs ir Maroka un Horvātija. Beļģijai šobrīd vajadzīga uzvara, lai iekļūtu nākamajā kārtā.

Horvātija - Beļģija 0:0. Noslēdzies 1. puslaiks.

Kanādas - Marokas spēlē noslēdzies pirmais puslaiks.

45+4. min.Pirmā puslaika izskaņā Horvātijas izlase izveidoja teicamu vārtu gūšanas iespēju. Pēc centrējuma neviens bumbu neaizsniedza, bet tad piespēli saņēma Livakovičs, kurš sita neprecīzi.

45+3. min.Marokāņi gūst vārtus, bet tiesneši fiksē aizmuguri. Vārtus sākotnēji guva en Nesiri, taču aizmugurē esošs partneris traucē vārtsargam.

42. min. Beļģijas izlase izcēlās ar labu bumbas kustību. Tad Mertenss soda laukuma labajā malā izdarīja piespēli gar vārtiem, taču nebija neviena komandas biedra, kas no tuvas distances ievirzītu bumbu vārtos.

40. min. Kanāda - Maroka 1:2 Spēles temps nomierinājies un šķiet, ka līdz pārtraukumam vārti vairs netiks gūti. Tomēr Kanāda izveido pēkšņu uzbrukumu - ir centrējums soda laukumā, bet bumbu aizskar marokānis Najefs Agerds, kurš raida to savos vārtos. Marokāņiem šie ir pirmie ielaistie vārti turnīrā.

33. min. Bumbas kontrole piederēja te vienai, te otrai komandai. Beļģijas izlasei neizdevās tikt līdz soda laukumam, un horvāti aizsardzībā izteikti uzmanību pievērsa de Bruinem. Tad Horvātija tika pie bumbas, un uzbrukumā Modričs centrēja bumbu soda laukumā, kur pie bumbas tika Livaja, bet viņš ar galvu sita neprecīzi.

En Nesiri kļuvis par pirmo marokāni, kurš guvis vārtus divos Pasaules kausos pēc kārtas.https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1598338443339341827

25. min.Horvātijas izlase pēc atceltās "pendeles" atkal pārņēma bumbas kontroli un bija sportiski nikni. Beļģi aizsardzībā izturēja, bet pēc vairāku minūšu aizsargāšanās paši sāka kombinēties ar bumbu.

23. min., Kanāda - Maroka 0:2Maroka dubulto pārsvaru! Jusefs en Nesiri saņem perfektu piespēli no Ašfrafa Hakimi. Viņš cīņā ar aizsargiem veic ātru skrējienu un ar spēcīgu sitienu gūst otros vārtus. Marokāņi soļo pretī astotdaļfinālam.

Televīzijas tiešraidē parādīja, cik lielā aizmugures stāvoklī bija Lovrens. Tie bija labi ja pāris centimetri... https://twitter.com/BBCMOTD/status/1598338490697220097

15. min.Kanāda izveido ļoti skaistu uzbrukumu. Lielisks solo reids pa labo malu padodas Žunioram Hoilē, kurš, apspēlējis pāris marokāņus, piespēlē uz soda laukuma vidu, taču Kails Larins neaizsniedzas līdz bumbai.

15. min. VAR atceļ 11 metru soda sitienu HorvātijaiHorvāti izspēlēja brīvsitienu, bet beļģi pirmo ofensīvu atvairīja. Tad Karasko gribēja izsist bumbu ārā no soda laukuma, taču iesita pretiniekam pa kāju. Tiesnesis nevilcinoties parāda pārkāpumu.Video atkārtojuma sistēma (VAR) gan vēl pārbaudīja šo epizodi. Arī galvenais tiesnesis devās izvērtēt šo epizodi, un viņš atcēla savu lēmumu, jo brīvsitiena brīdī Lovrens bija aizmugures stāvoklī.

13. min. De Bruine devās pāri visam laukumam un izdarīja skaistu piespēli Mertensam, kurš pirmajā pieskārienā izdarīja sitienu pa vārtiem, taču bumba šoreiz lidoja augstu pāri vārtiem.

11. min. Beļģijas izlasei aizvadītajās minūtēs aizveda spēli prom no savas laukuma puses. Aktīvs uzbrukumā bija Karasko, un viņam 11. minūtē bija vārtu gūšanas iespēja, kad piespēli gar vārtiem viņam adresēja Mertenss. Sitienu bloķēja aizsargs.

10. min.Pirmajās spēles desmit minūtēs Marokai liels pārsvars. Pēc bīstamas standartsituācijas Ziješs sit tieši spēlētāju sieniņā.

7. min.Horvātija spēles ievadā ļoti daudz darbojās ar bumbu. Pirmajās minūtēs biežāk viņi iespēlēja bumbu soda laukumā, bet Perišiča moments joprojām bijis bīstamākais. Beļģija tikai uz brīdi ar bumbu bija pretinieku laukuma pusē.

4. min. Kanāda - Maroka 0:1Rupju kļūdu pieļauj Kanādas vārtsargs Milans Borjans. Viņš, saņēmis piespēli no sava aizsarga, kļūdaini piespēlē Marokas futbolistam Ziješam, kurš ar planējošu sitienu raida bumbu pāri vārtsargam. Ļoti kurioza epizode, taču sāpīga Kanādai.

1. min.Horvātija jau astotajā sekundē izkārtoja sitienu Perišičam, bet viņš raidīja bumbu garām tālajam vārtu stabam. Beļģijas izlases vārtsargam Kurtuā savā 100. spēlē izlasē vēl nevajadzēja atvairīt bumbu.

1. min.Jau pirmajā minūtē Maroka saasina situāciju pie Kanādas vārtiem. Hakīms Ziješs veic bīstamu centrējumu soda laukumā, kas augļus nenes.

Horvātija - Beļģija 0:0. Spēle sākusies

Kanādas un Marokas spēle ir sākusies!

Horvātijas un Beļģijas izlašu sastāvs mačam.https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1598319922152710146

F apakšgrupā joprojām trīs komandas pretendē uz vietu astotdaļfinālā. Pastāv iespēja, ka aiz “strīpas” var palikt Horvātija vai Beļģija, taču arī abas komandas var iekļūt nākamajā kārtā. Maroka mačā pret Kanādu varētu būt favorīte, kas pabojātu dzīvi horvātiem vai beļģiem.

Kanādas un Marokas izlašu sākumsastāvi.https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1598319779181461504