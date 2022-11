Mbapē vārti spēles beigās sarūpē čempionei Francijai uzvaru pār Dāniju

Pie otrās uzvaras Katarā notiekošajā Pasaules kausa finālturnīrā sestdien tika pašreizējā čempione Francija, kas D grupas cīņā ar 2:1 (0:0) uzvarēja Dāniju.

Abus vārtus Francijas izlases labā iesita Kilians Mbapē, kurš uzvaru nesošo golu sarūpēja vien 86. minūtē. Dāņiem tikmēr precīzs bija Andreass Kristensens.

Mačs aizritēja ar diezgan lielu Francijas pārsvaru. Tā pa vārtiem izdarīja krietni vairāk sitienu. Tiesa, pirmajā puslaikā neviena no izlasēm vārtus neguva. Klusumu 61. minūtē pārtrauca Mbapē, kurš sākumā no kreisā flanga piespēlēja Teo Ernandesam, taču partneris bumbu pēc brīža atspēlēja atpakaļ, un Mbapē no tuvas distances guva jau savus 30 vārtus izlasē - nieka 23 gadu vecumā.

Vadībā pasaules čempioni gan bija tikai septiņas minūtes. Pēc centrējuma ar galvu neveiksmīgi sita Joahims Ēriksens, taču bumba nonāca pie komandas biedra Kristiansena, kurš pats ar galvu arī ieraidīja to vārtos.

Pamatlaika izskaņa ritēja diezgan līdzvērtīgi, un duelis šķietami tuvojās neizšķirtam, taču pretējās domās bija Mbapē. Viņu dāņi vārtu priekšā atstāja nepieskatītu, un uzbrucējs 86. minūtē no tuvas distances nodrošināja Francijai uzvaru.

Pasaules čempioniem tā bija otrā uzvara divos mačos, kas D grupas kopvērtējumā ļauj atrasties pirmajā vietā. Trīs punktus iekrājusi Austrālija, bet pa vienam ir Dānijai un Tunisijai.

