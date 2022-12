Pasaules kausa atklājums Gakpo tiks pārdots 'Liverpool'

Viens no šī gada Pasaules kausa futbolā atklājumiem, nīderlandiešu kreisās malas uzbrucējs Kodijs Gakpo janvārī pievienosies Anglijas Premjerlīgas klubam "Liverpool".

Par savstarpēju vienošanos pirmdienas vakarā paziņoja Gakpo šobrīd pārstāvētais Nīderlandes klubs Eindhovenas PSV.

PSV and @LFC have reached an agreement on the proposed transfer of Cody Gakpo.

The 23-year-old attacker will leave for England imminently where he will be subjected to the necessary formalities ahead of the completion of the transfer.