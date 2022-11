Pasaules kausa atklāšanas spēle: Katara – Ekvadora. Teksta tiešraide

Svētdien, 20. novembrī, Katarā sākas 2022. gada Pasaules kausa finālturnīrs futbolā, kurā pirmajā spēlē savā starpā tiekas mājiniece Katara un Ekvadora.

Portāls "Delfi" piedāvā spēles teksta tiešraidi.

PK 2022: Katara - Ekvadora

Katara - Ekvadora 0:2. Sākas 2. puslaiks

Labas ziņas Ekvadoras līdzjutējiem - abu vārtu autors Valensija turpinās spēli, jo nāk laukumā 2. puslaikā.

Katara - Ekvadora 0:2. Noslēdzies 1. puslaikshttps://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1594373326117421057

45+5 min. Katarai puslaika izskaņā pirmais moments un ļoti labs - pēc sitiena ar galvu bumba lido gar vārtu stabu...

Pirmā puslaika kompensācija - piecas minūtes.

Valensija tomēr atgriežas laukumā, bet pārvietojas stipri klibojot.

Valensija paliek uz zālāja pēc darbības aizsardzībā. Ekvadorietis neveiksmīgi nospēlēja šajā duelī, pagriežot ceļgalu. Visticamāk, viņam spēle beigusies...

36. min. Katarai vēl viens brīdinājumsKarīms Budiafs saņem brīdinājumu, ļoti asi nospēlējot pret divu vārtu autoru Valensija.

31. min. Katara - Ekvadora 0:2Katariešiem kārtējā kļūda un pēc centrējuma Valensija ar galvu gūst savus otros vārtus spēlēhttps://twitter.com/atitun_1907/status/1594370605603749894

Nospēlētas nepilnas 30 minūtes un ir jau trīs brīdinājumi - divi katariešiem, viens Ekvadorai.

Katara ļoti pavirši spēlē. Galīgi neatbilstoši Pasaules kausa finālturnīra līmenim.

Ekvadorai bīstams uzbrukums, pēc centrējuma Estrada gaisā saduras ar Kataras vārtsargu. Pirms tam gan bijusi neliela aizmugure.

16. min. Katara - Ekvadora 0:1Neieskaitīto vārtu autors Valensija aukstasinīgi realizē "pendeli"https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1594366664539340805

15. min.11 m soda sitiens uz Kataras vārtiemValensija izrāvās uz vārtiem, apspēlēja vārtsargu, kurš viņu nogāž. Tiesnesis norāda uz 11 metru atzīmi, bet Kataras vārtsargam tiek parādīta tikai dzeltenā kartīte...

13. min. Ekvadorai pārsvars un ekvadoriešiem arī pirmais stūra sitiens. Kataras futbolisti ar galvu raida bumbu tālāk no soda laukuma.

Pēc vairākām klusuma minūtēm TV ekrānos redzams detalizēts strīdīgās epizodes video un grafika. Vienam no ekvadoriešiem, kurš piedalījās vārtu guvuma epizodē, pēda uz brīdi bija katarietim priekšā. Tā šoreiz esot bijusi aizmugure...Ļoti strīdīga epizode, ko apspriedīs vēl un vēl.

Visticamāk, šo epizodi daudzi vēl apspriedīs, jo arī atkārtojumā ar pirmo skatienu aizmuguri bija grūti ieraudzīt. Izpalika arī tradicionālā "virutālā līnija", kas parasti norāda uz aizmugures stāvokli.

Spēlē aizvadītas nepilnas divas minūtes, bet abas komandas spēlē diezgan asi. Tiesnesis gan nerāda dzeltenās kartītes sākumā

3. min. VAR atceļ vārtu guvumuKatarieši pārkāpa noteikumus laukuma vidusdaļā. Ekvadoras izlase izdarīja centrējumu soda laukumā, bet nepārliecinoši nospēlēja vārtsargs, bet sitiens škērītē pagriezienē "norāvās" vienam no Ekvadoras futbolistiem. Bumba tomēr nokļuva pie Ennera Valensijas, kurš ar galvu gūst vārtus.Tomēr VAR konstatējis aizmuguri...

Pasaules kauss ir sācies!

Atklāšanas spēles galvenais tiesnesis ir 46 gadus vecais itālis Daniele Orsato.

Katarā esot apmēram 6000 Ekvadoras līdzjutēju. https://twitter.com/Diario_Super/status/1594359115077263360

Komandas iznākušas laukumā un pēc 5 minūtēm sāksies spēle.

Iespējams, šī ir pirmā spēle Pasaules kausa vēsturē, kad atklāšanā tiekas tik zemu esošas valstsvienības. FIFA pasaules rangā mājiniece Katara šobrīd ir 50. vietā, bet Ekvadora - 44. vietā. Favorīte spēlē ir Ekvadora.

Kataras un Ekvadoras izlases savā starpā spēlējušas trīs reizes, un statistikā ir līdzsvars. Komandām pa vienai uzvarai, viens neizšķirts, abas guvušas pa sešiem vārtiem. Vai šis balanss tiks izjaukts šovakar?2018. gada 12. oktobris, Katara - Ekvadora 4:31996. gada 25. februāris, Katara - Ekvadora 1:21996. gada 18. februāris, Katara - Ekvadora 1:1

Jau pēc brīža Kataras un Ekvadoras futbolisti nāks laukumā, skanēs valstu himnas un tad varēs sākties Pasaules kauss.https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1594354518992556039

Protams, nauda Katarā nav problēma, un tā uz šīs pasaules ļauj atrisināt daudzas problēmas un izaicinājumus – kuru nav bijis mazums, ja zinām, ka turnīra organizēšanai iztērēti 220 miljardi (!) dolāru – būvējot stadionus, viesnīcas, automaģistrāles utt. Tās ir visu laiku lielākās izmaksas, kas jebkad tikušas investētas Pasaules kausa rīkošanā (līdz šim rekords piederēja Brazīlijai, kas ieguldīja nedaudz vairāk 15 miljardiem...), bet Kataras naudasmaisu acu priekšā vienmēr bijis skaidrs un ambiciozs mērķis: pierādīt pasaulei, ka viņi var! Un tad cenai nav nozīmes.https://www.delfi.lv/mvp/pa-pedam/220-miljardus-verta-avantura-futbola-fani-kataras-skruvspiles?id=54957908

Kataras izlases sākumsastāvshttps://twitter.com/QFA_EN/status/1594350381206675456

Ekvadoras sākumsastāvshttps://twitter.com/LaTri/status/1594344830414503936?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1594344830414503936%7Ctwgr%5E43e64467f95573aa9f1508c3dfcd4b2b808bc1d9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmtsa-blog.fifa.com%2F%3Fh%3Dcdn-central.monterosa.cloudp%3D5b3831b1-ca46-4a2d-a9a2-a790c4f7117de%3Da0282a94-befe-4207-b2b7-64f89f715cfd%2F

Pasaules kausa oficiālais talismanshttps://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1594350703857868801

Uz Kataru devies arī viens no Latvijas futbola žurnālistiem Arkādijs Birjuks.https://twitter.com/arkadijsb/status/1594331003883261952

Katara tiesības rīkot ieguva 2010. gada nogalē, bet kandidatūras bija jāizvirza 2009. gada sākumā. Par Pasaules kausa mājvietu lemj FIFA izpildkomiteja, kurā ir 24 dalībnieki. 2010. gada 2. decembrī par 2022. gada finālturnīru gan lēma tikai 22 izpildkomitejas locekļi, jo divi jau bija atstādināti par aizdomām saistībā ar korupciju. Tomēr divu locekļu aizdomas bija tikai "ziediņi". Vēlāk apsūdzības par kukuļu saņemšanu tika izvirzītas vēl trijiem, bet šobrīd korupcijas ēna (notiesāti, apsūdzēti, atstādināti no futbola, utt.) ir pār 13 no tobrīd FIFA izpildkomitejā esošajiem 24 locekļiem. Izrādījās, ka esot izstrādāta vesela ķēde, kā maksājumi vairāku miljonu apmērā no Kataras uzņēmējiem sasnieguši FIFA amatpersonas, kuras ietekmēja komitejas gala lēmumu par rīkotājtiesību piešķiršanu. https://www.delfi.lv/sports/news/pasaules-kauss-futbola/zinas/korupcija-cilvektiesibu-parkapumi-bet-visam-pari-futbols-katara-sakas-grandiozais-pasaules-kauss.d?id=54955868

Portāla "Delfi" speciālajā sadaļā viena no nodaļām ir par stadioniem. Ievērtējiet astoņas arēnas, kurās kopā būs 64 spēles.https://www.delfi.lv/sports/news/pasaules-kauss-futbola/stadioni/

Stadionā noslēgusies nepilnu pusstundu ilgā atklāšanas ceremonija. Bet jau pēc nepilnām 50 minūtēm atskanēs Pasaules kausa pirmā svilpe.

Pirms atklāšanas ceremonijas Horas stadionā tika ienests Pasaules kauss. Pirms četriem gadiem to izcīnīja Francija un stadionā trofeju ienesa kādreizējais Francijas izlases spēlētājs Marsels Desaī.https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1594343364299608064

Pirms pievēršamies sportiskajiem notikumiem, līdzjutēji aicināti "uzmest aci" portāla "Delfi" speciālajai sadaļai. Vairāk par sadaļu un kas gaidāms tuvāko 29 dienu laikā, lasi šajā rakstāhttps://www.delfi.lv/par-mums-new/pasaules-kauss-futbola-29-dienas-un-64-spelu-tiesraides-piecu-delfi-sporta-zurnalistu-vadiba.d?id=54930710

Pēc stundas Kataras pilsētā Horā sāksies Pasaules kausa finālturnīrs futbolā. Tradicionāli pirms lielo sacensību sākuma ir arī atklāšanas ceremonija, kas jau risinās 60 000 līdzjutēju ietilpīgajā "Al Bayt" stadionā.