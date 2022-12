Pasaules kausa ceturtdaļfināls: Horvātija – Brazīlija. Teksta tiešraide

2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā Katarā piektdien, 9. decembrī, pirmajā ceturtdaļfināla pārī Horvātijas futbola izlase tiekas ar Brazīlijas valstsvienību.

Pasaules kauss 2022, ceturtdaļfināls: Horvātija - Brazīlija

Horvātija - Brazīlija 0:0. Noslēdzies pamatlaiks. Uzvarētāju noskaidrot 90 minūtēs neizdevās. Cīņa turpināsies ar pagarinājumu.

90+4. min. Abas komandas izspēlēja savus uzbrukumus. Antonijs izdarīja sitienu pa vārtiem no tālas distances, bet Livakovičam tas nekādas problēmas neradīja.

Kompensācijas laiks otrajam puslaikam būs četras minūtes.

90. min. Horvātijas izlase uzbrukumā darbojās pozicionāli, bet piespēli soda laukumā brazīlieši pārtvēra. Tam sekoja pretuzbrukums, taču horvāti arī steidza aizsardzībā.

86. min.Brazīlijas izlase ar lielāku enerģiju devās uzbrukumā. Pēc Entonija piespēles Militau pirmais sitiens tika bloķēts, bet otrais mēģinājums lidoja garām vārtiem.

84. min. Šoreiz Rišarlisons nebija pārāk pamanāms spēlētājs, un galvenais treneris viņu nomainīja pret Pedru.

82. min.Kazemiru iespēlēja bumbu soda laukumā, un Rišarlisons izdarīja sitienu ar galvu, raidot bumbu pāri vārtiem.

80. min. Brazīlijas izlase uzbrukumos nekādi nespēja pārspēt Livakoviču. Pēc centrējuma Rodrigo piespēlēja Paketam, kura sitienu apturēja Horvātijas izlases vārtsargs.

77. min. Markinjoss nopelnīja dzelteno kartīti pret Modriču.

76. min. Brazīlijas futbolisti ar īsām piespēlēm izvirzīja uzbrukuma smailē Neimaru, bet situāciju teicami nolasīja Livakovičs, kurš atkal devās virsū uzbrucējam un samazināja sitiena leņķi.

72. min.Vlasičs un Petkovičs devās laukumā Horvātijas izlasē, bet laukumu pameta Kramaričs un Pašaličs.

68. min.Kazemiru laukuma centrā pārkāpa noteikumus pret Kramariču, un viņam tika parādīta dzeltenā kartīte.

66. min. Pēc Neimara piespēles soda laukumā horvāti nespēja izsist bumbu no soda laukuma, un Paketa to ieguva savā īpašumā. Viņš izdarīja sitienu no tuvas distances, bet atkal vārtos teicami spēlēja Livakovičs.

64. min. Brazīlijas izlase turpina pastiprināt uzbrukumu, un Vinisiusu nomainīja Rodrigu.

64. min. Aizvadītajās minūtēs atkal abas komandas pamīšus darbojušās ar bumbu.

56. min.Rafinja pameta laukumu Brazīlijas izlasē, un viņa vietu ieņēma Antonijs.

55. min.Horvātijas izlases vārtsargs Livakovičs turpināja būt šīs spēles zvaigzne. Neimars iegāja soda laukumā pēc skaista Rišarlisona piespēles, taču horvāts devās viņam pretī un atvairīja sitienu.

53. min. Perišičs pēc saņemtas piespēles iecentrēja bumbu soda laukumā komandas biedram, taču viņam neizdevās aizsniegties līdz bumbai un izdarīt sitienu ar galvu.

50. min. Horvātijas izlase atbildēja ar savu uzbrukumu, kurā tika nopelnīts stūra sitiens. Ar to horvāti atgādināja, ka viņi arī var bīstami uzbrukt, lai arī tika fiksēta aizmugure.

48. min. Galvenais tiesnesis sazinājās ar VAR, jo bija aizdomas, ka Juranovičs soda laukumā nospēlējis ar roku soda laukumā. Tās neapstiprinājās.

47. min. Trauksme pie Horvātijas izlases vārtiem otrā puslaika sākumā. Vispirms Rafinja pa labo malu devās uzbrukumā un iegāja soda laukumā. Viņš piespēlēja gar vārtiem, bet bumba trāpīja pa Gvardiolu un ripoja vārtu virzienā. Horvātijas izlases vārtsargs glāba. Brazīlijas uzbrukums turpinājās, un vārtus apdraudēja arī Neimars. Juranovičs bloķēja izklupienā, bet tad bumba nonāca pie Rafinjas, kura sitienu atvairīja vārtsargs.

Sācies 2. puslaiks

Horvātija - Brazīlija 0:0. Noslēdzies 1. puslaiks

42. min. Vinisiuss ieguva Brazīlijai tiešo brīvsitienu no soda laukuma kreisā stūra. Neimars izdarīja sitienu pa vārtiem, bumba skāra spēlētāju mūri, bet pēc rikošeta lidoja pa vidu vārtiem, tāpēc Livakovičs tvēra.

38. min. Bumbas kontrole spēles pirmajā puslaikā bijusi 45% katrai komandai, bet 10% spēles laika bumba bijusi neitrāla. Tas parāda, cik līdzīga spēkošanās rit laukumā. Brazīlija divreiz apdraudējusi vārtus, savukārt horvātiem vēl nav izdevies apdraudēt Alisona sargātos vārtus.

31. min.Brozovičs izklupienā nogāza Rišarlisonu un arī nopelnīja brīdinājumu.

30. min.Perišičs saņēma piespēli kreisajā malā, apspēlēja aizsargu un izdarīja tālsitienu, taču bumba lidoja augstu pāri vārtiem.

28. min.Horvātijai 26. minūtē savu brīvsitienu izmantot neizdevās, brīdi pēc tam brazīlieši devās uzbrukumā un tika pie savas standartsituācijas. Atkal aizsardzība bija labāka par uzbrukumu.

25. min. Danilu ļoti bīstami nospēlēja pret Juranoviču, cīņā par lēkājošu bumbu gandrīz iesperot pa seju. Viņam par to brīdinājums. Savukārt horvātiem no labās malas bīstama standartsituācija.

23. min. Kazemiru izdarīja sitienu un nopelnīja Brazīlijai pirmo stūri. Horvāti ar šo epizodi droši tika galā.

20. min. Vinisiuss un Rišarlisons lieliski saspēlējās, bet izdarīto sitienu bloķēja Gvardiols. Brazīlijas izlases uzbrukums turpinājās, un sitienu pa vārtiem izdarīja arī Neimars. Bumba lidoja virsū Livakovičam, kurš bumbu tvēra.

18. min.Spēle turpināja ritēt ļoti līdzīgi. Nevienai komandai nebija izteikts pārsvars, abas spēja pietuvoties soda laukumam.

13. min.Horvātijas izlases uzbrukumā no labā flanga Juranovičs vēlreiz bīstami piespēlēja Perišičam, kuram neizdevās trāpīt pa lēkājošo bumbu.

12. min. Brazīlijas izlase uz brīdi saasināja situāciju pie Horvātijas vārtiem. Vinisiusam neizdevās piespēle Rafinjam horvātu ciešās aizsardzības dēļ, tāpēc sitiens neizdevās pa vārtiem.

7. min. Juranovičs no labā flanga iespēlēja bumbu soda laukumā, bet Perišičs augstā lēcienā notrieca Militau, un par to tika sodīts.

5. min. Vinisiuss no soda laukuma kreisās malas izdarīja pirmo sitienu pa vārtiem, taču tas nebija pārāk spēcīgs, un horvātu vārtsargam Livakovičam nebija problēmu bumbu tvert.

3. min. Horvātijas futbolisti mača sākumā darbojās ar bumbu, pietuvojoties soda laukumam. Ar pirmajiem uzbrukumiem draudus pretinieku vārtiem radīt neizdevās.

Spēle sākusies!

Horvātijas izlases pamatsastāvs spēlei

Brazīlijas izlases sastāvs spēlei

Brazīlijas rindās labākais vārtu guvējs ar trīs precīziem sitieniem ir Rišarlisons, bet horvātiem ar diviem vārtu guvumiem izcēlies Andrejs Kramaričs.

Brazīlijas izlases dejošana pēc gūtiem vārtiem - komanda negrasās atvainoties.

Pasaules kausa izcīņā Katarā piektdien sākas ceturtdaļfinālu fāze, un to atklās Horvātijas un Brazīlijas valstsvienību duelis. Horvātija trešo reizi spēlēs ceturtdaļfinālā, un iepriekš tā to paveica 1998. gadā, kad izcīnīja trešo vietu, un 2018. gadā, kad zaudēja finālā Francijai. Vai šogad tiks sperts vēl viens solis uz priekšu? Brazīlijas futbolisti ir vieni no galvenajiem favorītiem uz Pasaules kausa čempionu titulu, un tā astotdaļfinālu pret Dienvidkoreju pārvarēja ļoti droši, kamēr horvāti tikai pēcspēles sitienos pieveica Japānu. Brazīlijas izlase līdz šim Horvātijai nav zaudējusi.