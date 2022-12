Pasaules kauss 2022: Gana, Urugvaja un Koreja cīņā par vienu ceļazīmi. Teksta tiešraide

2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā Katarā piektdien, 2. decembrī, kļūs zināmi visi astotdaļfināla dalībnieki. H grupas pēdējās spēlēs Ganas futbola izlase tiekas ar Urugvaju, bet Koreja cīnās ar Portugāli, kas priekšlaicīgi jau ieguvusi ceļazīmi uz astotdaļfinālu.

Portāls "Delfi" piedāvā spēles teksta tiešraidi.

Pasaules kauss 2022: Gana - Urugvaja, Koreja - Portugāle

Gana - Urugvaja 0:2 (rit 2. puslaiks)Vārtu guvēji: - - Džordžians de Arraskaeta (26. min., 0:1), Džordžians de Arraskaeta (32. min., 0:2)

Dienvidkoreja - Portugāle 2:1 (rit 2. puslaiks)Vārtu guvēji: Rikardu Horta (5. min., 0:1), Kims Jongvons (28. min., 1:1)

H grupas aktuālais kopvērtējums

90+1. min. Dienvidkoreja - Portugāle 2:1

Dienvidkorejas un Portugāles cīņā noslēdzies pamatlaiks. Kompensācijas laiks - 6 minūtes. Noslēdzošās minūtes, lai korejieši izglābtos.

81. min Ganas izlases spēlētājs Kuduss izdarīja tālu sitienu, bet Urugvajas izlases vārtsargs Rošē ar pirkstu galiem bumbu aizvirzīja garām vārtiem.

79. min. Ganas izlase ar trīs ātrām piespēlēm izvirzīja Semenjo sitiena pozīcijā, bet viņa sitiens, kas bija tēmēts tālajā vārtu stūrī, bija neprecīzs.

77. min. Ganas futbolisti pārsvarā spēlēja pretinieku laukuma pusē. Valverde pārtvēra bumbu un redzēja, ka Ganas vārtsargs izgājis tālu no vārtiem. Tāpēc viņš sita no savas laukuma puses, bet bija neprecīzs.

85. min.Dienvidkorejas un Portugāles cīņā joprojām neizšķirts 1:1. Korejiešiem vajag uzvaru, taču labi momenti veidojas reti.

79. min.Personāla palīdzība nepieciešama Dienvidkorejas vārtu guvējam Jongvonam, kurš guļ zālājā. Izskatās, viņam kājas trauma, tāpēc spēle noslēgusies priekšlaicīgi.

72. min. Ganas futbolists Kuduss pavisam nedaudz netrāpīja vārtu augšējā stūrī. Pēc tam Urugvajas vārtsargs atkal nedroši spēlēja ar bumbu, kad viņam piespēlēja aizsargs.

70. min. Teicams sitiens izdevās Valverdem, kurš no gaisa raidīja bumbu pa vārtiem. Bumba ar atsitienu pret zemu lidoja vārtsargam virsū, taču Ati-Zigi spēja glābt savu komandu no vārtu zaudējuma.

77. min.Portugālei pēc ilgāka laika sanāk jēdzīgs uzbrukums. Dalo ieiet soda laukumā, izpilda asu piespēli no labā flanga, taču sitēju neatrod.

69. min. Gana izspēlēja stūra sitienu, kur izdevās radīt draudus. Urugvajas vārtsargs Rošē turpināja spēlēt nedroši, taču aizsargi viņam palīdzēja nosargāt vārtus.

74. min.Dienvidkorejai laba standartsituācija, pēc kuras seko tāls sitiens pa vārtiem, taču garām mērķim.

66. min.Suaress un Pellistri tika nomainīti, bet laukumā devās Kavani un de la Kruss.

64. min.Urugvaja atkal skaisti saspēlējās un ar četrām piespēlēm nostādīja Pellistri sitiena pozīcijā. Viņš bumbu raidīja gar tuvo vārtu stabu.

64. min. Sulemana no kreisās malas piespēlēja soda laukumā, un vārtsargs bumbu palaida garām. Urugvajai paveicās, ka uzbrucējs līdz bumbai neaizsniedzās.

67. min.Vēl viens labs uzbrukums Dienvidkorejai! Hvans In Boms gan sit tieši pa vidu vārtiem, tā kā vārtsargam nekādu problēmu atvairīt.

60. min. Suaress nopelnīja brīdinājumu par pārlieku lieku aktivitāti iebilstot pret tiesnešu lēmumiem.

66. min.Pēc ilgāka klusuma brīža par labu uzbrukumu parūpējas Dienvidkoreja, taču Sona sistā bumba nonāk tieši portugāļu vārtsarga Koštas rokās.

58. min. Urugvajai nepiešķir 11 metru soda sitienuGalvenais tiesnesis devās skatīties video atkārtojumu, lai redzētu, vai soda laukumā Amartijs pārkāpa noteikumus pret Nunjesu. Pēc epizodes izvērtēšanas galvenais tiesnesis "pendeli" nepiešķīra.

65. min.Dienvidkorejas un Portugāles cīņa šobrīd rit ļoti mierīgā gultnē bez bīstamām situācijām.

56. min. Kamaldīns Sulemana teicami sāka skrējienu uz vārtiem, lai saņemtu piespēli, bet Urugvajas vārtsargs Rošē laicīgi izgāja no vārtiem un neļāva izdarīt sitienu.

51. min. Ganas futbolisti vairāk darbojās ar bumbu un apņēmīgi darbojās otrā puslaika iesākumā. Urugvaja izteikti spēlēja no aizsardzības.

56. min.Sona sitiens no labā flanga tiek bloķēts. Dienvidkoreja tiek pie stūra sitiena, taču Portugāle to pārliecinoši neitralizē.

46. min. Ganas izlase uzreiz izveidoja vārtu gūšanas iespēju. Bukari izdarīja neprecīzu sitienu, bet Kuduss nespēja aizsniegties līdz bumbai, lai ievirzītu to vārtos.

53. min.Pārsvars joprojām pieder Portugālei, kamēr Dienvidkoreja diez ko nemetas uzbrukumos. Iespējams, gaida mača izskaņu.

Gana - Urugvaja 0:2. Sācies 2. puslaiks.Brāļi Ajū pēc puslaika tika nomainīti pret Bukari un Sulemanu.

Dienvidkorejas un Portugāles mačā sācies otrais puslaiks!

Gana - Urugvaja 0:2. Noslēdzies 1. puslaiks

45+5. min.Urugvaja izspēlēja tiešo brīvsitienu, un Himeness soda laukumā izdarīja sitienu ar galvu, taču raidīja bumbu pāri vārtiem.

Dienvidkorejas un Portugāles mačā noslēdzies pirmais puslaiks. Rezultāts 1:1.

45. min.Suaress aizvadītajās epizodēs bija pamanāms. Viņš gan izprovocēja pārkāpumus pret sevi, gan skaisti apspēlēja pretiniekus. Laukumā Ganas un Urugvajas futbolisti spēlēja fizisku futbolu. Otrajā puslaikā kompensācijas laiks būs astoņas minūtes.

44. min.Portugāle izveido vēl vienu labu uzbrukumu. Pēc ilgākas saspēles pa vārtiem sit pirmo vārtu autors Horta, taču raidījums sanāk pārāk vājš.

42. min.Portugāle teju dubulto pārsvaru. Vitinja sit no tālienes, korejiešu vārtsargs to atsit, taču Ronaldu neizdodas raidīt vārtos atlēkušo bumbu - garām vārtiem.

40. min.Dienvidkorejas liekākā zvaigzne Hinmins Sons izpilda tālu sitienu, taču Portugāles vārtsargs Diogu Košta viegli ar to tiek galā.

33. min. Rodrigo Bentankurs nevarēja turpināt spēli traumas dēļ, un viņa vietā iznāca Matiass Vesino.

34. min.Dalo lieliski uzņem tālo piespēli un izpilda sitienu vārtu apakšējā stūrī. Dienvidkorejas vārtsargs Singju ar to tiek galā.

32. min. Gana - Urugvaja 0:2Ļoti skaists uzbrukums Urugvajas futbolistiem, kuru ātrās piespēles sarāva gabalos pretinieku aizsardzību. Luiss Suaress bumbu pārmeta pāri aizsargam un nogādāja Džordžianam de Arraskaetam, kurš vienā pieskārienā no gaisa izdarīja precīzu sitienu.

30. min.Krištianu Ronaldu iznieko teicamu iespēju, ko atvaira korejiešu vārtsargs Kims Singju. Tiesa, šis moments izveidots aizmugures stāvoklī. Ja Ronaldu būtu iesitis, vārti neskaitītos.

28. min. Dienvidkoreja - Portugāle 1:1Dienvidkoreja ieguvusi nedaudz lielāku kontroli pār bumbu un nopelna labu standartsituāciju. Patālu no vārtiem, tāpēc tiek izpildīts centrējums, taču nesekmīgs. Korejieši tiek pie stūra sitiena, kas ir veiksmīgs, jo pēc centrējuma kritienā bumbu vārtos iesit Kims Jongvons.

26. min. Gana - Urugvaja 0:1Urugvajas futbolisti pārtvēra bumbu laukuma centrā un no labās malas sāka uzbrukumu. Darvins Nunjess piespēlēja bumbu soda laukumā, aizsargi neveiksmīgi nospēlēja, un Luiss Suaress to saņēma pēc atlēciena pret zemi. Viņš pēc pauzes izdarīja sitienu, vārtsargs to atvairīja, bet Džordžians de Arraskaeta bija pirmais pie bumbas un ar galvu ievirzīja to vārtos.

23. min. Nunjess trešo reizi varēja gūt vārtus. Viņš izsita pretiniekam bumbu, un de Arraskaeta piespēlēja uz priekšu atpakaļ Nunjesam. Malējais uzbrucējs vārtsargam bumbu pārsista pāri, bet aizsargs tieši pirms vārtu līnijas spēja glābt savu komandu un aizsita bumbu prom.

21. min. Gana nerealizē 11 metru soda sitienu. Andrē Ajū nerealizēja 11 metru soda sitienu, un Rošē bumbu atvairīja un laboja savu kļūdu.

20. min. Nunjess nopelna brīdinājumu par to, ka mīdīja 11 metru soda sitiena atzīmi pirms Ganas 11 metru soda sitiena

17. min. Dienvidkorejai vārti aizmugurē!Pēc stūra sitiena Dienvidkoreja gūst vārtus, taču Kima Džina Su precīzo sitienu neieskaita aizmugures dēļ.

15. min. 11 metru soda sitiens GanaiVārtu gūšanas iespēju izveidoja Gana. Džordans Ajū izdarīja sitienu, Urugvajas vārtsargs Rošē atvairīja bumbu. Kuduss ieguva bumbu un mēģināja sist pa vārtiem, bet vārtsargs viņu klupināja soda laukumā. VAR izskata šo epizodi, lai nolemtu, vai jāpiešķir 11 metru soda sitiens. Galvenais tiesnesis arī devās izvērtēt šo situāciju un piešķīra pendeli.

15. min.Portugālei vēl viens labs moments - no kreisās puses asā leņķī sit Žuau Kanselu, bet vārtsargs ar šo situāciju tiek galā.

13. min. Nunjess pēc Suaresa piespēles ar galvu vēlreiz rāvās uz vārtiem, taču viņš vēlreiz nespēja noturēties kājās pēc kontakta ar aizsargu.

13. min.Pēc Portugāles vārtu guvuma iniciatīva nepieder nevienai no komandām. Bumbu nedaudz vairāk kontrolē Portugāle, taču uzvaru šajā mačā vairāk vajag Dienvidkorejai.

10. min. Ganas un Urugvajas izlase turpinājumā bumbojās diezgan līdzīgi. Neviena komanda līdz vārtiem joprojām nav tikusi.

5. min., Dienvidkoreja - Portugāle 0:1Portugālei pretuzbrukums, no labā flanga lielisku piespēli soda laukumā izdara Diogu Dalo, bumba nonāk pie Rikardu Hortas, kurš ar spēcīgu sitienu no tuvas distances atklāj mača rezultātu.

4. min.Ar Urugvajas pārsvaru iesācies mačs, un viņi saspēlējās pretinieku laukuma pusē. Nunjess ātri devās uz vārtiem, bet viņš iesprūda starp diviem aizsargiem un pie sitiena netika.

Gana - Urugvaja 0:0. Spēle sākusies!

Portugāles un Dienvidkorejas cīņa ir sākusies!

Dienvidkorejas un Portugāles izlašu sākumsastāvihttps://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1598682573915537408

Ganas un Urugvajas sastāvs izšķirošajam mačam https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1598681864822202371

Pasaules kausa izcīņas H grupā Portugāles izlase jau nodrošinājusi sev vietu astotdaļfinālā, bet Gana, Dienvidkoreja un Urugvaja vēl cīnīsies par vietu nākamajā kārtā. Ganai vietu otrajā kārtā nodrošinās uzvara, bet neizšķirta gadījumā būs jāskatās, kā veiksies Dienvidkorejai Urugvajai. Korejiešiem un urugvajiešiem nepieciešama uzvara, lai saglabātu cerības. Solās būs interesantas pēcpusdienas spēles.