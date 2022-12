Portugāles futbolisti sašutuši par tiesāšanu un norāda, ka Argentīnai jau pasniedz Pasaules kausu

Portugāles futbola izlases spēlētāji pēc negaidītā zaudējuma Marokai Pasaules kausa izcīņas ceturtdaļfinālā neslēpa vilšanos par tiesāšanu un uzskata, ka Argentīnas izlasei šajā turnīrā tiek neatļauti palīdzēts, raksta izdevums "Marca".

Jau vēstīts, ka Portugāle ceturtdaļfinālā sestdien ar rezultātu 0:1 piekāpās Marokai, izstājoties no turnīra. Savukārt Maroka kļuva par pirmo Āfrikas valsti, kas Pasaules kausā sasniegusi pusfinālu.

"Tas ir nepieņemami, ka tiesnesis no Argentīnas tiesā mūsu spēli," teica Portugāles izlases veterāns Pepe. Portugāles un Marokas valstsvienības dueli tiesāja Fakundo Tello, kas izraisīja portugāļu sašutumu

Brunu Fernandešs pēcspēles intervijās bija vēl agresīvāk noskaņots. Viņu mēģināja nomierināt Portugāles Futbola federācijas preses sekretārs, taču viņš norādīja, ka viņam ir vienalga.

"Es nezinu, vai viņi grasās pasniegt kausu Argentīnai," sacīja Fernandešs. "Es teikšu to, ko vēlēšos. Pie velna viņus visus. Ir ļoti dīvaini, ka mūsu spēli tiesā tiesnesis no valsts, kura joprojām startē Pasaules kausā. Savukārt nav neviena tiesneša no Portugāles. Portugāļi var tiesāt Čempionu līgu, tāpēc var strādāt arī šeit. Šīs spēles tiesnesis nav pieredzējis Čempionu līgā. Viņi apzināti nostādīja mūs grūtākā situācijā. Pirmajā puslaikā pret mani vajadzēja fiksēt pārkāpumu soda laukumā."

Fernandešs stāstīja, ka jau pirms spēles zinājuši, kāds būs šis tiesnesis. Tāpat viņš uzskata, ka kompensācijas laikam vajadzēja būt 15 vai 20 minūšu ilgam, nevis astoņām minūtēm. "Spēle ļoti bieži tika apturēta. Mūsu pretinieki nebija tikai Marokas izlase, un mums visu vajadzēja izdarīt 90 minūtēs," Fernandešs turpināja.

Lai arī Pepe savos izteikumos bija saudzīgāks, viņš atgādināja uz Lionela Mesi izteikumiem par tiesāšanu pēc uzvaras pār Nīderlandi.

"Tas ir nepieņemami, ka tiesnesis no Argentīnas tiešā mūsu spēli pēc tā, ko Mesi teica pēc viņu mača," skaidroja Pepe. "Otrajā puslaikā marokāņi nespēlēja, bet kompensācijas laiks bija tikai astoņas minūtes. Mēs strādājām ļoti smagi. Esam ļoti bēdīgi, jo mums bija kvalitātes, lai uzvarētu, bet nespējām to izdarīt."

Pepe atsaucās uz Mesi un vārtsarga Emiliano Martinesa izteikumiem par spāni Antonio Mateu Laosu.

"Es nevēlos rurnāt par tiesnešiem, jo tad mani sodīs, bet pirms spēles mēs bijām nobijušies, jo zinājām, kas tuvojas," teica Mesi. "FIFA tas ir jāizskata. FIFA nevar ļaut šādu maču tiesāt šādam tiesnesim, kurš nav atbilstošā līmenī."

Martiness piebilda, ka Argentīnai tika sliktākais tiesnesis Pasaules kausā. "Viņš piešķīra 10 minūšu kompensācijas laiku, nesaprotu, kāpēc viņš nozīmēja brīvsitienu. Viņš vēlējās, lai pamatlaiks noslēdzas neizšķirti. Šis tiesnesis ir traks un iedomīgs. Tā kā Spānija bija izstājusies, es domāju, ka viņš vēlējās, lai mēs izstājamies arī."

Savukārt Portugāles izlases ilggadējais līderis Krištianu Ronaldu kritiku neveltīja nevienam, taču nespēja slēpt skumjas.

"Uzvarēt Pasaules kausā kopā ar Portugāli bija manas karjeras lielākais un ambiciozākais sapnis. Diemžēl šis sapnis beidzās vakar. Laukumā atdevu visu. Nekad neesmu izvairījies no cīņas un atteicies no šī sapņi. Es vienmēr biju tikai vēl viens spēlētājs laukumā, kurš cīnījās, lai gūtu vārtus. Nekad nepagrieztu muguru pret saviem komandas biedriem un savu valsti," svētdien savā "Instagram" profilā rakstīja Ronaldu